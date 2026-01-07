Un rucsac conținând mai multe haine a fost descoperit abandonat în masivul Piatra Mare, în apropierea zonei Prăpastia Urșilor, unde turiștii semnalaseră recent prezența unui urs. Fotografiile cu obiectul au fost publicate de Salvamont Săcele.

„Niciun semn legat de posesorul lui. Lucrurile au fost predate Poliției”, au precizat salvamontiștii, care subliniază că zona este frecventată de turiști și este cunoscută pentru aparițiile ursului brun.

Date oficiale ale Ministerului Mediului arată că, în ultimii 20 de ani, ursul brun a provocat 300 de incidente, soldate cu 26 de decese și 274 de răniți. În ultimii cinci ani, atacurile asupra oamenilor s-au intensificat, fiind raportate 11 decese și 158 de răniți.

Totodată, conform Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, între 1 ianuarie 2021 și 29 octombrie 2025, au fost înregistrate 2.454 de apeluri referitoare la atacuri ale urșilor. În anul 2025, autoritățile au efectuat 712 alungări, 78 de relocări și 104 intervenții prin eutanasiere sau împușcare, pentru gestionarea exemplarelor periculoase.

Salvamontiștii și polițiștii recomandă turiștilor să fie precauți în zonele montane frecventate de urși și să raporteze imediat orice obiect sau rucsac abandonat, care ar putea indica prezența animalului sau a persoanelor în dificultate.