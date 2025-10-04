Gașca Zurli renaște: bucuria copilăriei revine pe scenă!. Mirela Retegan și Maya vin la Interviurile Adevărul cu povești nespuse despre Gașca Zurli.

Anul 2025 marchează o nouă etapă în povestea celui mai iubit brand pentru copii din România – Gașca Zurli. Creatorul Zurli, Mirela Retegan, se ține de promisiune și anunță relansarea personajelor preferate ale celor mici, de data aceasta jucate de actori tineri, plini de energie și talent.

După un casting la care au participat sute de tineri din toată țara, zece artiști au devenit parte din noua generație Zurli, pregătită să ducă mai departe magia spectacolelor. Fetița Zurli, Clopoțel, Zâna Bună, Bucătărașul Lulu, Truli, Vrăjimăturica, Zdrăngănel și Mulțumesc vor prinde din nou viață pe scenă, într-o formulă fresh și actuală.

Pentru a aduce cântecele la nivelul generației de azi, Zurli a încheiat un parteneriat cu HaHaHa Production. Melodiile vechi și noi vor fi reorchestrate, păstrând mesajele scrise de Mirela Retegan, dar îmbogățite cu un sound modern și vibrant.

Din toamnă, Gașca Zurli pornește într-un turneu național ce va cuprinde 20 de orașe, primul spectacol fiind programat la Iași, în septembrie. Iar surpriza cea mai mare este întoarcerea Mirelei pe scenă, alături de fiica ei, Maya, și de noua echipă.

„Am promis că Zurli merge mai departe și așa va fi. Maya a condus castingul și a ales cei mai potriviți oameni. Sunt foarte bucuroasă și abia aștept să ne întâlnim cu copiii din toată țara și din Diaspora”, a declarat Mirela Retegan.

La 19 ani de la apariția brandului, Zurli rămâne fenomenul care a crescut generații întregi și a reușit să transforme joaca într-un record mondial: cel mai mare număr de părinți și copii care s-au jucat împreună.

Din această toamnă, micii fani și părinții lor sunt invitați să descopere Zurli la următorul nivel – cu aceeași magie, dar într-o formulă nouă, plină de surprize.