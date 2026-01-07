Motivul pentru care încă poți face gripa A chiar dacă ești vaccinat? Explicația unui medic român

Un medic de familie din România a răspuns la întrebarea care îi frământă pe mulți români: de ce apar cazuri de gripă A chiar la persoanele vaccinate antigripal. Dr. Patricia Badea a explicat că vaccinul utilizat în prezent este realizat pe baza tulpinilor de gripă din sezonul precedent.

„De ce dacă sunt vaccinat antigripal tot am făcut gripă A sezonul acesta? Vaccinul antigripal se dezvoltă în fiecare an pe baza tulpinilor din sezonul anterior. Problema a fost că varianta din sezonul acesta e mult modificată față de cea din primăvară, prin urmare nu se 'pupă' cu vaccinul decât într-o proporție mică”, a scris medicul pe Facebook.

Potrivit acesteia, vaccinul oferă protecție parțială, mai ales împotriva complicațiilor provocate de gripă. „Deși contractați gripă și aveți manifestări de febră, dureri de cap, gât, musculare, acestea se remit cu tratament simptomatic, fără alte complicații notabile. Avem însă și persoanele cu risc înalt: sugarii și pacienții cu multiple patologii, unde trebuie să fim atenți. Să fim sănătoși și sper să nu ne vedem buluc la ușa cabinetului! (Speranța moare ultima!)”, a adăugat dr. Badea.

Datele oficiale arată că, de la începutul sezonului și până aproape de finalul anului 2025, în România au fost confirmate 398 de cazuri de gripă de laborator, în timp ce peste 1,2 milioane de persoane au fost vaccinate antigripal.