Marea Britanie se apropie din nou de UE: guvernul pregătește o lege-cheie pentru alinierea la regulile europene

Guvernul britanic se pregătește să facă un nou pas important spre Uniunea Europeană, prin promovarea unui proiect de lege care ar crea cadrul legal pentru alinierea Regatului Unit la legislația UE într-o serie largă de domenii. Inițiativa este parte a așa-numitului „reset” al relațiilor post-Brexit dintre Londra și Bruxelles.

Potrivit unui oficial britanic, proiectul de lege ar urma să fie prezentat Parlamentului în primăvara sau vara acestui an și va oferi guvernului, dar și administrațiilor regionale, competențe extinse pentru a adopta noile reguli europene imediat după ce acestea sunt aprobate la Bruxelles.

Printre domeniile vizate se numără standardele alimentare, bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor, piața europeană de electricitate și sistemul de tranzacționare a emisiilor de carbon. Oficialul a vorbit sub protecția anonimatului, subliniind că detaliile finale ale mecanismului nu au fost încă stabilite.

Conform planului, noile legi europene din ariile convenite ar putea fi preluate aproape automat în legislația britanică, cu posibilitatea ca Londra să își rezerve dreptul de veto în anumite situații. Autoritățile britanice insistă însă că forma exactă a acestor puteri este încă în discuție.

Proiectul de lege vine în contextul negocierilor dintre Regatul Unit și UE privind un acord de „resetare” a relațiilor, care include un pact în domeniul agroalimentar, conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor și reintegrarea piețelor de electricitate.

Totuși, Marea Britanie continuă să caute excepții și aranjamente speciale în cadrul acestor acorduri, ceea ce face prematură orice concluzie clară despre gradul și forma exactă a alinierii la regulile europene.

Anunțul privind amploarea proiectului legislativ survine după ce ministrul pentru relațiile cu UE, Nick Thomas-Symonds, declara anul trecut că Parlamentul „va avea, pe bună dreptate, un cuvânt de spus” în privința alinierii la noile norme europene. El a insistat că Regatul Unit va păstra drepturi de influențare a deciziilor atunci când politicile UE sunt formulate.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a transmis că „resetarea relațiilor dintre Regatul Unit și UE îmbunătățește cooperarea diplomatică, economică și de securitate și ar putea aduce economiei britanice beneficii de aproximativ 9 miliarde de lire sterline până în 2040”. Potrivit acestuia, legislația necesară va fi adoptată, iar detaliile suplimentare vor fi anunțate în perioada următoare.

În esență, Londra pare să caute un echilibru delicat: o reapropiere pragmatică de Uniunea Europeană, fără a renunța oficial la suveranitatea revendicată după Brexit.