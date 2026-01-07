search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii

Zeci de persoane au protestat violent miercuri la Spitalul Județean din Buzău după ce un tânăr de 25 de ani, internat de câteva zile cu o fractură la femur, a murit înainte de a fi operat. Prietenii și apropiații victimei acuză pe personalul medical de neglijență, iar jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele și pentru a asigura accesul ambulanțelor care aduceau alți pacienți.

Iubita tânărului mort la Buzău FOTO Facebook
Iubita tânărului mort la Buzău FOTO Facebook

Tânărul fusese rănit vineri într-un accident rutier în localitatea Vernești. Era pasager pe locul din dreapta într-o mașină condusă de un prieten în vârstă de 20 de ani, care circula cu viteză. În încercarea de a evita Poliția, șoferul a pătruns pe sensul opus și a lovit frontal un alt vehicul, în care se aflau doi soți din Brașov. Victima a rămas internată patru zile pentru o operație programată pentru luni dimineață, însă cu câteva ore înainte de intervenție, a decedat.

Imagine de la accident
Imagine de la accident

Mărturia iubitei

Iubita tânărului, Denisa, a povestit ultimele momente: „Vineri, după accident, mi-a spus că se simte bine și că vrea să meargă acasă. L-am sfătuit să rămână. Mi s-a spus că are doar o fractură de femur și că nu există temei pentru transfer la București. Am stat cu el la UPU până a fost mutat la ortopedie. Urma să stea 10 zile și să facă operația, apoi recuperarea. Luni dimineață, când am venit la spital, mi s-a spus că nu va mai intra în operație, că are pulsul mare. L-am găsit aproape mort, fără nicio legătură cu ce lăsasem vineri”, își amintește tânăra.

Într-un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, Denisa a criticat implicarea spitalului.

Dumnezeu sau poate incompetența și aroganța medicală din cadrul Spitalului Județean Buzău au decis altă soartă pentru noi. Mi-ai sfâșiat sufletul în timp ce «eroii» spitalelor ne luau la mișto… te-am simțit cum pleci de lângă mine și am strigat în gura mare poate mă aude cineva. Dar prea târziu. Te-am pupat pe frunte și te-am pus să-mi promiti că ești puternic și nu mă lași. Dar n-ai mai avut putere”.

Autopsia va fi efectuată joi, la ea urmând să participe și un medic legist, solicitat de familie. Între timp, conducerea Spitalului Județean a demarat o anchetă internă. „Deocamdată, ancheta internă este la modul de a solicita informații și a investiga ce s-a întâmplat”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul unității medicale. Pentru a nu perturba activitatea Unității de Primiri Urgențe, jandarmii au rămas în curtea spitalului, asigurând ordinea și accesul ambulanțelor.

Prietenii și familia lui Gabriel au prezentat mesaje ale tânărului care arătau că intervenția chirurgicală a fost întârziată fără o explicație clară.

„Mi s-a spus că a avut un cheag, că s-a dus la plămâni, apoi mi-au spus că a făcut infarct chiar pe pat, că a avut două preinfarcturi unul după altul și că nu mai avea nicio șansă”, a povestit Denisa Avram, prietena tânărului.

Prietenii victimei acuză lipsa intervenției medicilor: „Avea o fractură la femur, ceva foarte minor, a ajuns aici vineri și nu l-a băgat nimeni în seamă. Doctorul de gardă nu a fost și nu este în continuare. Vrem să știm dacă i s-au administrat anticoagulante și să vedem foaia de observație”, a declarat un apropiat. Alt prieten a adăugat: „Dimineață la 7:15 am vorbit cu el și la ora 10 s-a declarat decesul. Cum este posibil așa ceva?”

Adriana Bunilă, purtătorul de cuvânt al spitalului, a declarat că pacientul a primit tratament corespunzător, însă starea sa s-a agravat brusc în ziua în care urma să fie operat.

Reacțiile politice și acuzațiile PNL și USR

PNL Iași, prin deputatul Alexandru Muraru, îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, de mușamalizare, reproșând că nu a trimis imediat Corpului de Control la Buzău, în timp ce la alte cazuri, precum tragedia de la Spitalul de Copii din Iași sau Constanța, ministrul s-a deplasat personal și a efectuat controale. „Domnule ministru, aveți ordin pe linie de partid să închideți ochii la ce s-a întâmplat la Buzău?”, a întrebat Muraru.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu susține că tânărul „a murit cu zile” și acuză lipsa unui control extins, invocând că spitalul este gestionat de PSD Buzău. Ungureanu critică abordarea ministrului, care a plasat problema la Colegiul Medicilor în loc să trimită Inspecția Sanitară de Stat sau Corpul de Control, cum s-a întâmplat în alte cazuri similare.

Răspunsul ministrului Rogobete

Ministrul Alexandru Rogobete a respins acuzațiile de mușamalizare, anunțând că a sesizat Colegiul Medicilor din România, singura instituție abilitată să se pronunțe din punct de vedere medical. De asemenea, a discutat cu președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, și a precizat că în perioada următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ și verificări prin Corpul de Control pentru analiza tuturor aspectelor administrative.

Rogobete a subliniat că este „aberant” să se compare situația de la Buzău cu tragediile de la Iași, unde au fost implicate decese ale copiilor și încălcări ale protocoalelor de siguranță. „Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament”, a afirmat ministrul.

Buzău

