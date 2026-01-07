search
Garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân un „tigru pe hârtie”, avertizează The Telegraph

0
0
Publicat:

Perspectivele unui acord de pace pentru Ucraina par, pentru prima dată după mai bine de un an, să fie privite cu un optimism prudent atât la Kiev, cât și în capitalele occidentale. Lideri din Ucraina, Statele Unite și Europa afirmă că se apropie de un cadru de securitate menit să prevină o nouă agresiune rusă după un eventual armistițiu. Cu toate acestea, analiștii avertizează că lipsa detaliilor esențiale riscă să transforme aceste angajamente într-un exercițiu mai degrabă simbolic.

Reuniune a aliaților Ucrainei, la Paris/FOTO:X
Reuniune a aliaților Ucrainei, la Paris/FOTO:X

Premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat recent o declarație privind posibilitatea desfășurării de trupe în Ucraina după încheierea războiului. În paralel, Steve Witkoff, emisar special al președintelui american Donald Trump, a declarat că diplomații sunt „aproape de finalizarea” protocoalelor de securitate care ar urma să prevină reluarea conflictului, potrivit lui Roland Oliphant, analist de politică externă al cotidianului The Telegraph.

Cancelarul german Friedrich Merz a mers mai departe, afirmând că Statele Unite ar fi fost de acord cu „garanții de securitate solide, cu caracter juridic obligatoriu”, susținute de sprijin american. El a subliniat că Germania este pregătită să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea Ucrainei și a Europei, deși nu s-a alăturat angajamentului Marii Britanii și Franței privind trimiterea de trupe.

Detalii lipsă, garanții incerte

Pentru Kiev, aceste garanții sunt un element-cheie al oricărui acord de pace. Oficialii ucraineni au precizat în repetate rânduri că nu vor accepta concesii teritoriale sau un acord de încetare a focului fără asigurări clare că Rusia nu va putea lansa un nou atac.

Cu toate acestea, până în prezent nu au fost făcute publice detalii concrete privind sprijinul militar sau mecanismele de intervenție. Liderii europeni și ucraineni au menționat doar un posibil rol al Statelor Unite în monitorizarea unui armistițiu, subliniind că discuțiile privind sprijinul efectiv sunt încă în curs.

Întrebat despre conținutul exact al protocoalelor de securitate, Steve Witkoff a declarat că acestea sunt concepute pentru a descuraja orice nou atac și pentru a apăra Ucraina în cazul unei agresiuni. Totuși, el a evitat să ofere exemple concrete, precizând doar că armata americană „analizează” opțiunile.

Potrivit lui Roland Oliphant, absența unei garanții explicite – care să sugereze că un nou atac asupra Ucrainei ar atrage automat un conflict cu Statele Unite – rămâne o problemă majoră. „Această ambiguitate contează enorm”, notează analistul.

Întrebări deschise despre rolul SUA

La un moment dat, oficiali britanici au avansat ideea ca avioane de luptă americane staționate în Polonia sau România să sprijine eventuale forțe ucrainene, britanice și franceze desfășurate pe teren. Nu este clar dacă această opțiune se mai află pe masa negocierilor, întrucât detaliile finale nu au fost stabilite.

Eficiența oricărui mecanism de descurajare va depinde, spun analiștii, tocmai de aceste elemente concrete. În lipsa lor, există riscul ca garanțiile de securitate să rămână doar „pe hârtie”.

În plus, acțiunile recente ale Statelor Unite în Venezuela și declarațiile președintelui Trump privind Groenlanda au alimentat întrebări în Europa legate de soliditatea angajamentelor americane față de securitatea continentului.

Un acord încă departe

Toate aceste planuri depind, în cele din urmă, de acceptarea unui armistițiu de către Rusia. Președintele Vladimir Putin a exclus deja orice acord care ar permite desfășurarea de trupe NATO pe teritoriul Ucrainei.

La reuniunea din 6 ianuarie a așa-numitei „Coaliții a voluntarilor” au existat semnale de refacere a unității occidentale. Marea Britanie și Franța au făcut pași suplimentari pentru a demonstra că Europa este pregătită să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

Cu toate acestea, conchide Roland Oliphant, „pacea rămâne, deocamdată, undeva dincolo de orizont”.

Potrivit declarațiilor oficiale, viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina ar urma să includă angajamente cu caracter juridic obligatoriu, precum sprijin militar, schimb de informații, asistență logistică, inițiative diplomatice și impunerea de sancțiuni suplimentare în cazul unei noi agresiuni ruse.

Europa

