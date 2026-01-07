search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Cuba a făcut publice detalii despre cei 32 de ofițeri uciși în urma operațiunii SUA în Venezuela

0
0
Publicat:

Havana a făcut publice, marți, numele, gradele și vârstele celor 32 de militari cubanezi uciși în cursul operațiunii SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Guvernul cubanez a anunțat două zile de doliu național, relatează AP.

image

Printre cei uciși se numără colonei, locotenenți, maiori și căpitani, precum și câțiva soldați în rezervă, cu vârste cuprinse între 26 și 60 de ani.

Personalul în uniformă aparținea Forțelor Armate Revoluționare și Ministerului de Interne, principalele agenții de securitate din Cuba. Nu au fost oferite detalii cu privire la misiunile lor în Venezuela sau modul în care au murit.

Presa de stat cubaneză a publicat informații personale, precum și fotografiile lor, care îi arată în uniforme militare de un verde măsliniu.

Marți, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodríguez, a declarat că cubanezii sunt „gata să-și dea viața” în fața oricărei intervenții americane, după cea care l-a înlăturat pe Maduro,

„Președintele SUA, dând dovadă de o lipsă totală de înțelegere a situației cubaneze și repetând agenda mincinoasă a politicienilor cubaneo-americani și a altor grupuri de interese, rostesc blasfemii la adresa poporului nostru și îl amenință”, a scris Rodríguez pe X. „Poporul nostru curajos, fidel istoriei sale de luptă, își va apăra națiunea împotriva oricărei agresiuni imperialiste.”

Într-o declarație emisă duminică, autoritățile cubaneze au admis morți în rândul personalului prezent în națiunea sud-americană, ca parte a acordurilor dintre cele două țări.

„Compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism, căzând în urma unei rezistențe acerbe în lupta directă împotriva atacatorilor sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalațiilor”, se arată în comunicatul oficial.

Imformații limitate despre cubanezii uciși în atac

Informații despre ofițerii cubanezi uciși au început să apară luni seară, cubanezii declarând public că aceștia au murit pentru o cauză dreaptă.

„Trebuie să spui asta ca să spui același lucru ca și guvernul”, a spus Luis Domínguez, care administrează site-ul web Represores Cubanos sau Represorii Cubanezi, ce denunță oficialii presupus a fi implicați în abuzuri ale drepturilor omului și încălcări ale normelor democratice.

„În sinea lor, cubanezii trebuie să spună altceva”, a adăugat el.

Domínguez a declarat că el crede că unul dintre cei uciși, colonelul Humberto Alfonso Roca Sánchez, în vârstă de 67 de ani, a fost comandantul garnizoanei din Punto Cero, unde a locuit cândva Fidel Castro.

Se crede că un alt ofițer ucis, colonelul Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, în vârstă de 62 de ani, supraveghea paznicii de coastă și de frontieră din Cuba, a declarat acesta.

În calitate de aliați economici și politici, Cuba și Venezuela au acorduri în domenii variind de la securitate la energie, inclusiv vânzarea de petrol subvenționat către insulă încă din 2000. Cu toate acestea, amploarea colaborărilor militare sau consultative a fost rareori raportată.

O postare publicată luni pe site-ul independent La Joven Cuba, un blog care furnizează o platformă pentru voci ale opoziției de pe insulă, a prezentat un profil al locotenentului Yunio Estévez. Articolul a fost scris de un jurnalist care i-a fost prieten apropiat. Postarea a inclus detalii despre viața bărbatului în vârstă de 32 de ani și a prezentat fotografii cu cei trei copii ai săi, pe care i-a crescut împreună în provincia Guantánamo din estul Cubei.

Reportajul La Joven Cuba a relatat că Estévez, expert în comunicare ce conducea un departament de securitate personală, a fost împușcat în timpul atacului. Postarea a fost ștearsă mai târziu în acea seară, la cererea familiei, a relatat site-ul web.

Un protest și un moment de reculegere

Atacul SUA asupra Venezuelei a determinat Organizația Statelor Americane să organizeze o reuniune specială marți, în cadrul căreia un protestatar a întrerupt discursul ambasadorului SUA, Leandro Rizzuto.

„Majoritatea oamenilor sunt împotrivă!”, a strigat Medea Benjamin, cofondatoare a Code Pink, o organizație non-profit antirăzboi cu sediul în SUA. „Jos mâinile de pe Venezuela!”

Ea a cerut ridicarea sancțiunilor, în timp ce oficialii OAS au solicitat intervenția agenților de pază, care au escortat-o în afara încăperii.

Rizzuto și-a reluat discursul. „Înțeleg că există multe emoții la cald”, a subliniat el, explicând că atacul SUA a reprezentat o „acțiune de aplicare a legii țintită” împotriva unui „infractor pus sub acuzare”.

„Permiteți-mi să fiu clar, SUA nu au invadat Venezuela”, a spus ambasadorul SUA. „Președintele Trump i-a oferit lui Maduro mai multe rampe de ieșire. Aceasta nu a fost o ingerință în democrație... de fapt, a înlăturat obstacolul în calea acesteia.”

El a spus că SUA își doresc un viitor mai bun și democratic pentru Venezuela.

„Nu poți să ai cele mai mari rezerve de petrol din lume sub controlul adversarilor din emisfera vestică în timp ce poporul Venezuelei nu are electricitate, are o calitate a vieții sub standarde, iar profiturile sale nu aduc beneficii poporului din Venezuela”, a spus Rizzuto. „Profiturile sunt furate de o mână de oligarhi din întreaga lume, inclusiv de cei din Venezuela.”

De asemenea, el a cerut eliberarea a aproximativ 1.000 de prizonieri politici, precizând că SUA sprijină solicitarea Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului de a vizita personal centrul de detenție.

După discursul lui Rizzuto, ambasadorul peruan Rodolfo Coronado a cerut un minut de reculegere pentru victimele regimului Maduro.

În timpul reuniunii OAS, reprezentanții mai multor țări au condamnat ferm atacul american.

Mauricio Jaramillo, viceministrul relațiilor externe al Columbiei, a denunțat ceea ce a numit un atac împotriva suveranității Venezuelei. El a subliniat că acțiunea militară unilaterală a fost o „încălcare clară a dreptului internațional” care a creat un precedent „extrem de îngrijorător”.

Misiuni în Venezuela

Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care armata țării caraibiene o îndeplinea la cererea guvernului Venezuelei, potrivit unui comunicat difuzat duminică seară la televiziunea de stat cubaneză.

„Știți, mulți cubanezi au fost uciși ieri”, le-a spus președintele american Donald Trump reporterilor la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce zbura duminică seara din Florida înapoi la Washington. „Au fost mulți morți de cealaltă parte. Nicio moarte de partea noastră.”

Secretarul de stat american Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a subliniat, de asemenea, implicarea Cubei în Venezuela, precizând că aparatul de securitate internă al lui Maduro este condus de cubanezi și că aceștia „îl susțin pe Maduro”.

„Toate gărzile care îl protejează pe Maduro — acest fapt este bine cunoscut — toată agenția lor de spionaj, toate sunt înțesate de cubanezi”, a spus Rubio.

