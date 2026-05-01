De ce 1 din 2 tineri a început să practice „dating-ul defensiv”. Cât a ajuns să coste o singură întâlnire în 2026

Întâlnirile romantice nu mai țin doar de compatibilitate, ci și de buget. Tot mai mulți tineri aleg să iasă mai rar sau să reducă cheltuielile pentru dating, pe fondul creșterii costului vieții.

De la nota de plată la restaurant până la abonamentele pe aplicațiile de dating, relațiile moderne vin cu un cost pe care mulți nu mai sunt dispuși să îl susțină. Un sondaj realizat în 2026 de BMO Financial Group, citat de CNBC, arată că aproximativ jumătate dintre americanii singuri ies mai rar la întâlniri sau aleg variante mai ieftine.

Costul unei întâlniri: sute de dolari pe an

Pentru tinerii din generația Z, costul mediu al unei întâlniri ajunge la 205 dolari (aproximativ 950 de lei), iar pentru mileniali urcă la 252 de dolari.

În practică, asta înseamnă că un tânăr poate cheltui anual aproape 1.845 de dolari doar pentru dating, echivalentul a 3-5% din venitul anual. De altfel, în medie, un tânăr din generația Z participă la aproximativ nouă întâlniri pe an.

Costurile nu se limitează însă la consumul din timpul ieșirii. Transportul, pregătirea personală sau hainele contribuie semnificativ la suma finală, iar pentru multe persoane aceste cheltuieli devin greu de justificat în contextul în care prețurile cresc constant.

„Dating defensiv”: mai puține riscuri, mai puține conexiuni

Pe fondul acestor presiuni, comportamentul tinerilor începe să se schimbe. Specialiștii vorbesc despre un fenomen numit „dating defensiv”, în care oamenii devin mai precauți și reduc numărul întâlnirilor.

„Creșterea costului vieții afectează direct frecvența ieșirilor. Oamenii evită restaurantele scumpe și sunt mai selectivi în alegerea partenerilor”, a explicat psihologul Sabrina Romanoff pentru CNBC.

Pentru mulți, riscul financiar al unei întâlniri nereușite devine un factor real de descurajare. Ideea de a cheltui zeci de dolari pentru o interacțiune fără rezultat îi face pe tineri să fie mai rezervați.

Aplicațiile de dating

Presiunea financiară nu se oprește la întâlniri. Aplicațiile de dating, precum cele operate de Match Group sau Bumble Inc., funcționează pe un model „freemium”, în care accesul de bază este gratuit, dar funcțiile avansate sunt contra cost.

Aproximativ 35% dintre utilizatori au plătit pentru astfel de servicii, iar costul mediu lunar este de aproximativ 19 dolari.

„Multe dintre aceste aplicații funcționează pe un model freemium. Te poți înscrie gratuit, dar pentru a beneficia de funcțiile mai atractive, trebuie să plătești un abonament”, a declarat Pinar Yildirim, profesor asociat la Wharton School, pentru CNBC.

Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”

Schimbarea este parte a unei transformări mai ample: dacă în trecut majoritatea cuplurilor se formau prin intermediul prietenilor, în prezent întâlnirile online au devenit principala modalitate de a cunoaște un partener.

Paradoxul opțiunilor: mai mult nu înseamnă mai bine

Aplicațiile oferă acces la un număr mult mai mare de potențiali parteneri, dar acest avantaj vine cu efecte secundare.

„Aplicațiile de dating au crescut semnificativ numărul de persoane la care avem acces”, spune Yildirim. „Dar această abundență poate fi înșelătoare.”

Potrivit spuselor sale, deși utilizatorii interacționează cu un număr mare de persoane, doar o mică parte dintre aceste conversații evoluează în relații reale. Volumul mare de opțiuni poate duce la indecizie și la scăderea calității interacțiunilor.

„Pay to play”: când șansele depind de buget

Așadar, tot mai mulți utilizatori ajung să plătească pentru vizibilitate și acces extins. Psihologii vorbesc despre un sistem de tip „pay-to-play”, în care succesul poate depinde și de buget.

„Este un sistem în care, dacă ai bani, ai șanse mai mari să ai succes pe aplicații sau să găsești un partener”, explică Sabrina Romanoff.

Funcțiile plătite transformă experiența într-un proces apropiat de logica jocurilor online, în care vizibilitatea și interacțiunile pot fi „optimizate” contra cost, semnalează specialiștii.

Reprezentanții industriei resping însă această interpretare. Companiile susțin că versiunile gratuite sunt suficiente pentru a forma conexiuni reale, iar abonamentele oferă doar instrumente suplimentare pentru utilizatorii care își doresc mai mult control.

Tendința ajunge și în România

Fenomenul nu este limitat la Statele Unite. Datele Eurostat arată că presiunea financiară asupra tinerilor europeni este în creștere, în special în ceea ce privește costurile locuinței și ale traiului zilnic.

Potrivit Eurobarometer Tineretului 2025, 40% dintre tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani consideră costul vieții principala lor problemă, context în care cheltuielile pentru socializare devin tot mai greu de susținut.

Situația este vizibilă și în România. Conform studiului Young Money Matters 2025, realizat de Cook Communications, peste o treime dintre tinerii din generația Z câștigă sub salariul mediu, iar aproape un sfert spun că nu le rămân bani la finalul lunii.

În același timp, economiile sunt limitate: în medie, tinerii ar putea acoperi cheltuielile pentru puțin peste o lună, ceea ce indică o marjă redusă de siguranță financiară.

Structura cheltuielilor explică această presiune. Cea mai mare parte a bugetului este direcționată către alimente, utilități și locuință, în timp ce sumele alocate pentru timp liber rămân relativ reduse.

În acest context, cheltuielile pentru dating devin, pentru mulți tineri, unele dintre primele la care renunță sau pe care le reduc.