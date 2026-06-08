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„Femeia” perfectă din telefonul adolescenților. De ce se refugiază tinerii în relații virtuale

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Tot mai mulți adolescenți ajung să dezvolte relații romantice cu companioni virtuali bazați pe inteligență artificială. Specialiștii avertizează că aceste interacțiuni pot influența felul în care tinerii înțeleg apropierea, intimitatea și relațiile, în contextul în care tot mai mulți copii caută online ceea ce nu găsesc în viața reală: atenție, validare și sentimentul de apartenență.

Tânăr cu telefonul în mână
Băieți de 12 ani, dependenți de iubite AI Sursă foto: Pixabay

Potrivit unui raport realizat de organizația britanică Male Allies UK pe un eșantion de peste 1.000 de băieți cu vârste între 12 și 16 ani, unul din cinci adolescenți fie are, fie cunoaște pe cineva aflat într-o relație cu un companion AI. De asemenea, 85% dintre respondenți au interacționat cu chatboții, iar 43% spun că îi folosesc pentru a le răspunde la întrebări pe care nu s-ar simți confortabil să le adreseze unei persoane reale.

De ce fug, de fapt, adolescenții de lumea reală

Pentru Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, discuția despre companionii AI nu începe cu tehnologia, ci cu nevoile emoționale ale adolescenților.

„Un copil nu se îndrăgostește de un algoritm. Se îndrăgostește de felul în care se simte în preajma lui”, explică specialista pentru „Adevărul”.

În opinia sa, atractivitatea acestor relații trebuie înțeleasă în contextul unei perioade de viață în care adolescenții încearcă să răspundă unor întrebări esențiale despre identitate și apartenență: sunt suficient de bun, merit să fiu iubit, contează cine sunt?

„În mod normal, răspunsurile la aceste întrebări se construiesc în relații reale. În familie. În prietenii. În primele povești de iubire”, spune Gabriela Marc.

Psihologul explică faptul că inteligența artificială oferă o scurtătură emoțională extrem de atractivă pentru un adolescent: un spațiu în care poate fi ascultat, validat și acceptat fără riscul respingerii.

„În cabinet, atunci când un adolescent se retrage din relațiile reale, rareori problema este retragerea în sine. Problema este durerea de care încearcă să se protejeze”, spune Gabriela Marc.

În opinia sa, relațiile reale presupun inevitabil posibilitatea de a fi refuzat, ignorat sau dezamăgit. În schimb, companionul AI oferă disponibilitate permanentă și răspuns imediat, ceea ce îl poate transforma într-un refugiu emoțional pentru copiii care se tem să fie răniți.

„Tocmai ceea ce face relația cu AI-ul atât de atractivă este ceea ce o face insuficientă pentru dezvoltarea emoțională. Ea oferă apropiere fără reciprocitate, validare fără negociere și conexiune fără vulnerabilitate”, avertizează psihologul.

Gabriela Marc subliniază că maturizarea emoțională apare tocmai prin confruntarea cu diferențele, frustrările și momentele dificile care apar în relațiile reale. Aceste experiențe îi ajută pe adolescenți să își dezvolte reziliența și capacitatea de a construi legături autentice.

„Nu cred că adolescenții caută, în primul rând, iubite virtuale. Cred că mulți adolescenți caută un loc sigur în care să își lase inima”, afirmă Gabriela Marc.

Potrivit acesteia, discuția nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe tehnologie, ci și pe nevoile emoționale care îi împing pe tineri spre astfel de relații. „AI-ul nu creează întotdeauna golul. De multe ori, se așază într-un gol care exista deja. Niciun chatbot nu concurează cu o relație umană sănătoasă. Concurează cu lipsa ei.”

Relațiile cu parteneri virtuali nu reprezintă însă o preocupare exclusivă a adolescenților. Pe Reddit există comunități dedicate persoanelor care dezvoltă legături emoționale cu companioni AI, unele dintre ele reunind zeci de mii de membri. În astfel de grupuri, utilizatorii discută despre relațiile pe care le au cu „iubiți” sau „iubite” virtuale, despre sprijinul emoțional primit și despre dificultățile întâmpinate atunci când încearcă să se desprindă de aceste interacțiuni.

Relații cu AI: simptom sau cauză?

Articolul publicat de The Telegraph a generat o dezbatere amplă pe Reddit, unde discuția s-a mutat rapid dinspre tehnologie spre singurătate, relații și modul în care tinerii învață să se apropie astăzi emoțional de ceilalți.

Unii utilizatori s-au declarat îngrijorați de faptul că relațiile cu companioni AI pot crea așteptări nerealiste despre apropiere și comunicare.

„Chatboții sunt renumiți pentru faptul că evită confruntarea și îți oferă ceea ce vrei să auzi. Asta poate deforma percepția despre întâlniri și relații,” a scris cineva.

Un alt utilizator a remarcat că fiind obișnuiți cu validarea permanentă - tinerilor le poate fi mai greu să accepte refuzuri în viața reală. „Băieții și bărbații vor auzi «da» din partea acestor boți iar și iar. Tot ceea ce fac va fi susținut și încurajat. Asta le poate afecta capacitatea de a accepta un «nu» în lumea reală.”

Pe de altă parte, numeroși useri au susținut că popularitatea companionilor AI reflectă mai degrabă singurătatea și dificultățile relaționale cu care se confruntă tot mai mulți tineri la ora actuală. „Oamenii singuri se vor atașa întotdeauna de ceva, fie că este vorba despre o dependență sau despre o iubită virtuală creată de inteligența artificială”, a adăugat alt user.

„Iubitele AI sunt un simptom, nu o cauză,” a concluzionat cineva.

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