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Motivul frustrant pentru care o mamă a ratat vacanța în Grecia, alături de familie. Greșeala care a costat-o scump

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Ceea ce ar fi trebuit să fie începutul unei vacanțe de familie minunate în Grecia s-a transformat într-un coșmar, după ce o mamă a trei copii nu a putut urca la bordul avionului din cauza unei erori în pașaport.

Bolaji Omisade a comis o greșeală care a costat-o scump FOTO: Facebook
Bolaji Omisade a comis o greșeală care a costat-o scump FOTO: Facebook

O mamă nu a fost lăsată să se îmbarce într-un zbor easyJet împreună cu familia și a pierdut 700 de lire sterline după ce a fost surprinsă de o regulă esențială privind pașaportul.

Bolaji Omisade, în vârstă de 35 de ani, era plină de entuziasm în timp ce se îndrepta spre Aeroportul Gatwick din Londra împreună cu soțul și cei trei fii ai săi, înaintea vacanței de familie în Grecia. Însă, la sosirea la aeroport, personalul easyJet i-a comunicat că nu i se va permite să urce la bordul avionului, scrie Mirror.

Dezorientată de situație, asistenta socială și creatoarea de conținut din Rainham, Essex, a fost informată la check-in că, deși pașaportul ei nu expirase, acesta fusese eliberat cu mai bine de 10 ani în urmă, ceea ce însemna că nu îndeplinea cerințele de intrare în UE. „Până în acel moment, habar n-aveam că există această regulă”, a declarat Bolaji.

Conform normelor de călătorie post-Brexit, toate pașapoartele britanice trebuie să fi fost eliberate cu mai puțin de 10 ani înainte de data intrării în țară atunci când se călătorește în majoritatea țărilor europene. Bolaji a verificat dacă pașaportul ei nu expirase înainte de a pleca spre aeroport, dar nu era la curent cu această regulă esențială privind data eliberării.

A fost un moment devastator pentru Bolaji, când a realizat că nu va putea pleca în vacanță cu soțul ei și cei trei fii ai lor. „A trebuit să-mi stăpânesc emoțiile, pentru că micuții mei erau martori la tot ce se întâmpla”, a spus ea. „Ca părinte, asta a fost una dintre cele mai grele părți. Erau atât de dezamăgiți.”

În lipsa unei opțiuni de rambursare și pe măsură ce se apropia ora de plecare prevăzută, familia a decis ca Bolaji să se întoarcă acasă împreună cu fiul lor cel mic, în timp ce soțul ei și cei doi băieți mai mari urmau să se îmbarce pe zborul easyJet spre Grecia. În mijlocul acestui coșmar de vacanță, Bolaji a povestit că a văzut un alt turist respins la aeroport din același motiv. „Atunci mi-am dat seama că nu era vorba de un incident izolat”, a spus ea.

În încercarea de a salva vacanța, Bolaji a făcut rapid o programare pentru a obține un pașaport nou, apelând la serviciul premium de eliberare în 24 de ore oferit de Biroul de Pașapoarte al Majestății Sale. Deși în Londra nu erau disponibile programări potrivite din cauza weekendului prelungit, mama a reușit să obțină un loc la ora 9.30 dimineața în Newport, Țara Galilor, și a plecat spre acolo cu o seară înainte.

După ce a așteptat câteva ore, Bolaji a primit în sfârșit un pașaport nou și a rezervat alte bilete de avion. Bolaji și fiul ei cel mic s-au alăturat restului familiei în Grecia joi, dar asta a însemnat că le-au mai rămas doar două zile de vacanță.

Deși a fost o perioadă stresantă pentru familie, aceasta a dus și la o greșeală costisitoare. Cu costul pașaportului de urgență, cazarea la hotel în Țara Galilor, cheltuielile de călătorie și zborurile suplimentare, familia a ajuns să cheltuiască 700 de lire sterline în plus față de vacanța deja rezervată.

De la acea experiență neplăcută, Bolaji și-a împărtășit povestea pe rețelele de socializare, avertizând alți călători și îndemnând platformele de rezervare să clarifice această regulă. „Cred că companiile aeriene și platformele de rezervare ar putea face mult mai mult pentru a scoate în evidență această regulă”, a spus ea. „Dacă povestea mea ajută măcar o singură familie să evite să fie refuzată la aeroport, atunci din această experiență foarte neplăcută va rezulta ceva pozitiv.”

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