Fenomenele meteorologice severe din ultimele 24 de ore au produs efecte în 28 de localități din 15 județe și în municipiul București, potrivit unui bilanț transmis vineri de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Conform autorităților, în intervalul 11 iunie, ora 08:00 – 12 iunie, ora 08:00, echipele de intervenție au acționat în județele Alba, Bacău, Botoșani, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea, precum și în București.

„Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curți, 3 anexe gospodărești, 15 beciuri, 1 agent economic, de pe o stradă, precum și pentru degajarea elementelor de construcție de la 1 acoperiș de bloc și a 8 copaci căzuți, fiind afectate 4 autoturisme”, a transmis DSU.

De asemenea, circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale din județul Neamț.

„Circulația rutieră a fost temporar afectată pe 2 drumuri naționale, (DN 15/NT și DN 15B/NT) din cauza copacilor căzuți pe carosabil”, au precizat reprezentanții instituției.

La momentul raportării, intervențiile continuau în localitatea Drăgănești-Olt, unde echipajele acționau pentru evacuarea apei acumulate în urma precipitațiilor abundente.

Autoritățile anunță că monitorizează permanent situația și sunt pregătite să intervină pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice prognozate.

Totodată, DSU recomandă populației să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în locuri sigure și să nu se apropie de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi afectate de vântul puternic.

Prognoză meteo pentru vineri, 12 iunie

Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, unde vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h) și izolat posibil vijelii și grindină.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp, iar în Muntenia și Dobrogea, de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat, iar vântul va sufla slab și moderat, local cu unele intensificări, în special, în Oltenia (viteze la rafală în general de 45...55 km/h).

Temperaturile maxime vor fi în scădere, mai accentuat în regiunile sudice și estice, și se vor situa între 16 și 26 de grade.