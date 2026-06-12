Un condamnat la moarte scapă temporar de execuție după decizia Curții Supreme a SUA. Care este motivul

Curtea Supremă a Statelor Unite a acordat joi o suspendare de urgență a execuției unui deținut din statul Alabama, care urma să fie executat prin inhalare de azot, o metodă controversată criticată de organizațiile internaționale pentru drepturile omului.

Jeffery Lee, în vârstă de 49 de ani, fusese condamnat la moarte pentru uciderea a două persoane în timpul unui jaf comis în 1998. Execuția era programată să fie efectuată prin inhalare de azot, procedură care presupune administrarea azotului gazos prin intermediul unei măști purtate de condamnat, provocând decesul prin lipsa oxigenului, notează publicația Waff 48.

Decizia Curții Supreme vine după ce o instanță federală s-a pronunțat marți împotriva utilizării acestei metode, apreciind că ea este probabil neconstituțională. Statul Alabama a contestat hotărârea la instanța supremă.

„Cererea de suspendare sau anulare (...) depusă la Curte este respinsă”, se arată în hotărârea nesemnată emisă joi seara de Curtea Supremă.

Instanța nu a oferit explicații pentru decizie, lucru obișnuit în cazul hotărârilor pronunțate în regim de urgență.

Inhalarea de azot este criticată de experții Organizației Națiunilor Unite, care o consideră o metodă de execuție „crudă și inumană”. Potrivit datelor citate de AFP, cinci deținuți au fost executați prin această metodă anul trecut în Statele Unite, din totalul de 47 de execuții efectuate la nivel național.

Alabama a efectuat cinci execuții în 2025, același număr fiind înregistrat și în Carolina de Sud și Texas. Florida a avut cel mai mare număr de execuții, cu 19 cazuri.

În continuare, cea mai utilizată metodă de aplicare a pedepsei capitale în Statele Unite rămâne injecția letală, folosită în 39 dintre execuțiile efectuate anul trecut.

Pedeapsa cu moartea este abolită în 23 dintre cele 50 de state americane, iar în alte trei state este în vigoare un moratoriu. Președintele Donald Trump s-a declarat în repetate rânduri un susținător al pedepsei capitale, pledând pentru aplicarea acesteia în cazul „celor mai grave infracțiuni”.