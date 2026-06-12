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Interzis în SUA, Omar Artan va arbitra meciul dintre PSG și Aston Villa

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Arbitrul somalez căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, unde urma să oficieze la Campionatul Mondial de fotbal 2026, va conduce la centru Supercupa Europei, care va avea loc la Salzburg (Austria), în 12 august.

Omar Artan a fost așteptat ca un erou în capitala Somaliei (Foto: EPAImages)
Omar Artan a fost așteptat ca un erou în capitala Somaliei (Foto: EPAImages)

Decizia a fost luată de Uniunea Europeană de Fotbal Asociație (UEFA), care a subliniat că „fotbalul este menit să apropie oamenii”. Forul continental „dorește să-și arate respectul pentru Omar și calitățile sale remarcabile de arbitru', a declarat președintele Aleksander Ceferin într-un comunicat.

Desemnarea oficialului în vârstă de 34 de ani ca arbitru al Supercupei Europei a fost luată în cadrul unui acord semnat recent între UEFA și CAF(Confederația Africană de fotbal) pentru a încuraja cooperarea în multe domenii, inclusiv în arbitraj. Cele două foruri „sunt unite de dorința comună de a dezvolta fotbalul la toate nivelurile și de a promova valorile fundamentale ale unității, egalității și nediscriminării”, a precizat UEFA.

Guvernul somalez consideră incidentul „deplorabil”

Cazul lui Omar Artan a stârnit o reacție puternică în Somalia. Faptul că autoritățile americane i-au refuzat arbitrului intrarea în țara nord-americană, sâmbătă, 6 iunie, după ce acesta a aterizat la Miami la bordul unei aeronave care decolase de la Istanbul, a provocat numeroase critici. Ciise Aden Abshir, consilier principal al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia, a declarat că acesta se numără „printre cei mai respectaţi arbitri din Africa”, iar „interzicerea intrării sale în Statele Unite şi împiedicarea sa de a arbitra (...) nu numai că îi face rău personal, dar subminează şi angajamentul fotbalului faţă de corectitudine, merit şi spiritul de fair-play”.

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA a indicat că arbitrul a fost considerat „inadmisibil” din cauza problemelor detectate în timpul procesului de verificare a antecedentelor. Guvernul somalez a numit incidentul „deplorabil” și a anunțat că va face demersuri diplomatice pentru a cere explicații din partea autorităților de la Washington și a FIFA.

FIFA n-a dorit să intervină în cazul Artan

Desemnat arbitrul anului 2025 de Confederația Africană de Fotbal (CAF), Omar Artan urma să devină primul somalez care arbitrează un meci la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal. se număra printre cei nouă oficiali din Africa care urmau să arbitreze la meciurile acestei ediții ale competiției. Acesta a condus partide din Liga Campionilor CAF în 2026.

Președinte al Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Gianni Infantino a declarat: „Este regretabil ce i s-a întâmplat, dar noi nu controlăm totul. Încercăm întotdeauna să găsim soluții, dar trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot conduce guvernele și forțele de poliție”. FIFA a repetat în aceste zile că nu intervine în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv în procesul de acordare a vizelor, şi că a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment”, s-a precizat într-un comunicat. „În conformitate cu competiţiile FIFA anterioare, guvernul ţării gazdă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte persoanele care primesc viză şi cine este admis pe teritoriul său.”

Arbitrul somalez speră că va oficia în 2030

Ajuns acasă, la Mogadishu (Somalia), Omar Artan a promis că va oficia la viitorul Campionat Mondial de fotbal. Acesta a fost așteptat la aeroport de compatrioții săi. Arbitrul a declarat: „Voi fi pe teren în 2030. În ciuda a ceea ce mi s-a întâmplat, nu voi abandona. Există ţara noastră, Somalia, şi acest steag. Atât în perioadele bune, cât şi în cele rele. Trebuie să-i apărăm onoarea”.

Arbitrul a trecut printr-un adevărat calvar în momentul în care a ajuns în Statele Unite ale Americii. Acesta a fost supus unui interogatoriu de 11 ore, fiind plasat într-o celulă. Lui nu i s-a permis să pătrundă pe teritoriul american deși acesta a susținut că documentele sale erau în regulă. Potrivit unor surse, el avea o pentru o singură intrare, nicidecum permisul cu intrări multiplu care e necesar în cazul arbitrilor ce vor oficia la această ediție a Campionatului Mondial de fotbal.

Omar Artan a vorbit oamenilor la revenirea în Somalia (Foto: EPAImages)
Omar Artan a vorbit oamenilor la revenirea în Somalia (Foto: EPAImages)

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