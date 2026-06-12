SUA intenționează să reducă substanțial aeronavele de luptă din Europa destinate operațiunilor NATO

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane de vânătoare și nave de război destinate operațiunilor NATO din Europa, relatează cotidianul The New York Times.

Potrivit planului consemnat în scris, ar fi vorba despre retragerea unei treimi din avioanele de vânătoare pe care Statele Unite le-a pus la dispoziția NATO pentru bătrânul continent.

Numărul aeronavelor F-15E şi F-16 ar urma să fie redus de la 150 la 100, numărul celor de recunoaştere maritimă de la 26 la 15, cu tăierea de pe listă a tuturor avioanelor de realimentare, potrivit TVR Info, care citează New York Post.

De asemenea, ar fi prevăzută relocarea unui submarin, dar şi a unui portavion, împreună cu navele şi zecile de avioane de vânătoare însoţitoare. Informaţia a fost confirmată de două surse europene de top.

Decizia ar limita capacitatea Alianţei Nord-Atlantice de a lansa atacuri la distanță mare și de a desfășura operațiuni de supraveghere.

Planul, citat pe fragmente, aduce o claritate rară privind măsura în care administrația Trump intenționează să-și reducă angajamentul față de NATO, notează jurnaliştii de peste ocean. Hotărârea a fost comunicată aliaților la începutul lunii iunie, potrivit The New York Times.