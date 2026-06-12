Donald Trump se laudă că a pus capăt războiului cu Iranul. Acordul nu a fost confirmat și de Teheran

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că SUA ”au pus capăt războiului cu Iranul”, după ce joi dimineaţă a anunţat o ”înţelegere extraordinară” care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul şi să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite au ”pus capăt războiului” cu Iranul, după ce a susţinut mai devreme că părţile au convenit asupra unui ”memorandum de înţelegere foarte puternic” pentru a opri luptele.

”Nu ştiu dacă aţi auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul”, a declarat preşedintele Donald Trump, într-un telerally de susţinere a viceguvernatorului Georgiei, Burt Jones, care candidează la funcţia de guvernator.

”Au fost de acord să nu deţină niciodată arme nucleare, lucru asupra căruia am insistat; acesta a fost scopul principal. Asta a reprezentat 95% din acord”, a susţinut el.

Declaraţia lui Trump a venit după ce a anulat mai devreme noi atacuri asupra Iranului, sugerând pe Truth Social că s-a ajuns la un acord, fără a detalia termenii acestuia.

Iranul nu a confirmat că s-a ajuns la vreun acord, iar Trump a spus într-o postare pe reţelele sociale că blocada SUA asupra navelor care ies sau intră în porturile iraniene va continua până când ”această tranzacţie va fi finalizată”.