Putin și-ar pregăti „ultima carte”: un nou atac major împotriva Ucrainei în această iarnă

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea miza pe o nouă ofensivă de amploare împotriva Ucrainei în sezonul rece, după ce campania militară din primăvara anului 2026 nu a produs rezultatele așteptate de Kremlin. Potrivit unei analize publicate de The New York Post, liderul de la Kremlin se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan intern și ar putea vedea în iarna următoare o ultimă oportunitate de a schimba cursul războiului.

O ofensivă de iarnă, după eșecul campaniei de primăvară

Potrivit publicației americane, armata rusă a înregistrat rezultate modeste în timpul operațiunilor desfășurate în primăvara acestui an. În unele sectoare ale frontului, Rusia ar fi pierdut mai mult teren decât a reușit să cucerească, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența actualei strategii militare.

În acest context, mai mulți analiști cred că Moscova ar putea pregăti o nouă ofensivă în lunile de iarnă, mizând pe vulnerabilitățile Ucrainei în sezonul rece.

„Putin va aștepta probabil din nou venirea iernii pentru a relua atacurile masive și pentru a provoca o criză umanitară care să forțeze concesii în privința Donbasului”, a declarat Maria Snegova, cercetător principal în cadrul programului Europa, Rusia și Eurasia al centrului de analiză CSIS. Potrivit acesteia, bombardamentele asupra infrastructurii ucrainene ar putea fi chiar mai intense decât cele din iarna precedentă.

Noi ținte pe lista Kremlinului

Experții avertizează că Rusia ar putea extinde gama obiectivelor vizate în eventualitatea unei noi campanii de atacuri.

Ekaterina Stepanenko, coordonatoarea echipei pentru Rusia și director adjunct al proiectului „Cognitive Warfare” din cadrul Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), consideră că Moscova ar putea încerca să lovească infrastructura feroviară a Ucrainei pentru a perturba transportul de echipamente și aprovizionarea frontului.

În același timp, instalațiile de alimentare cu apă ar putea deveni, la rândul lor, ținte ale atacurilor rusești, într-o strategie menită să amplifice presiunea asupra populației civile și să creeze dificultăți suplimentare autorităților de la Kiev.

Problemele care se acumulează la Moscova

Perspectiva unei noi ierni dificile reprezintă un motiv de îngrijorare pentru milioane de ucraineni care au trecut deja prin perioade marcate de pene de curent, lipsa căldurii și atacuri repetate asupra infrastructurii energetice. Analiștii citați de publicația americană susțin însă că și Kremlinul se confruntă cu propriile probleme.

Economia Rusiei resimte tot mai puternic costurile războiului, iar nemulțumirile interne încep să se acumuleze. În plus, întreruperile frecvente ale serviciilor de internet și dificultățile economice sporesc presiunea asupra autorităților ruse. „Putin se confruntă cu o presiune în creștere în interiorul Rusiei, pe fondul deteriorării rapide a situației economice și al problemelor tot mai vizibile din viața de zi cu zi a populației”, notează The New York Post.

Armata rusă caută noi recruți

Nici pe plan militar situația nu pare lipsită de provocări. Potrivit analiștilor occidentali, recrutarea de noi soldați a devenit mai dificilă decât în anii precedenți, iar autoritățile ruse au început să își îndrepte atenția inclusiv către studenții din universități, încercând să îi atragă în armată prin diverse stimulente. În paralel, indicatorii economici transmit semnale îngrijorătoare.

Datele Ministerului Finanțelor de la Moscova arată că deficitul bugetar federal a ajuns la 81,4 miliarde de dolari în primele cinci luni ale anului, nivel de aproximativ două ori mai mare decât în perioada similară din 2025.

Totodată, Banca Centrală a Rusiei a raportat o reducere a rezervelor de aur cu 5,7 tone în luna aprilie, scădere pe care mai mulți economiști o consideră cea mai accentuată din ultimii 25 de ani.

Presiunea poate genera reacții imprevizibile

În opinia experților, dificultățile economice și militare vor continua să se acumuleze și ar putea afecta capacitatea Kremlinului de a susține pe termen lung actualul ritm al războiului.

Există însă și un risc major: înainte ca aceste probleme să producă efecte decisive, conducerea rusă ar putea încerca să obțină un avantaj printr-o nouă escaladare militară.

Astfel, ceea ce pentru unii analiști reprezintă semne ale slăbirii Rusiei ar putea deveni, paradoxal, argumente pentru acțiuni și mai agresive din partea Kremlinului.

În acest context, mulți observatori consideră că lunile următoare vor fi decisive pentru evoluția conflictului, iar iarna 2026–2027 ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante momente ale războiului început în februarie 2022.