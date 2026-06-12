A cântat Shakira sau a fost o sosie la ceremonia de deschidere a CM de fotbal?

Desfășurată pe Stadionul „Azteca”, înaintea partidei Mexic - Africa de Sud 2-0, Ceremonia de Deschidere a iscat o controversă în privința superstarului columbian Shakira. Nu puțini susțin că pe scenă a fost o dublură.

Artista de 49 de ani a fost însoţită de Burna Boy în momentul în care au lansat melodia oficială a Cupei Mondiale din 2026, Dai Dai. Shakira a purtat o ţinută galbenă, pantaloni scurţi albi şi pantofi sport cu platformă, completaţi de ochelari de soare închişi la culoare, când a intrat pe teren.

Aspectul cântăreței a provocat numeroase comentarii, iar fanii au speculat pe X că Shakira ar fi putut avea o înlocuitoare la Ceremonia de deschidere. Potrivit News.ro, un utilizator a scris: „E Shakira? Nu arată ca Shakira? Nu văd bine?”, în timp ce alţii s-au referit la artistă ca la o „doble”, care se traduce prin „dublură”.

Aspectul artistei a stârnit comentarii diverse

Un alt admirator al artistei a replicat: „Asta nu este Shakira... cine e?!?!”, iar unul a scris în spaniolă: „Nu-mi spuneţi că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei”. Alţii au intervenit cu comentarii precum: „HAHA, de ce la deschiderea Cupei Mondiale au adus o sosie a Shakirei?” şi „Sunt singurul care crede că nu e @shakira? Au o dublură acolo.” Un alt sceptic a subliniat: „Am mari îndoieli. Dacă e Shakira? Ceva îmi spune că e o imitatoare.”

Aceste teorii au fost desfiinţate după o analiză minuţioasă postată de un utilizator: „După o investigaţie amănunţită a zvonurilor conform cărora persoana care a apărut astăzi nu este Shakira, vă voi spune ce spun fanii experţi: asigură că este într-adevăr ea. Menţionează o cicatrice pe frunte, pare înaltă pentru că poartă pantofi sport cu talpă mai înaltă şi pare mai slabă. Cât despre față, aceştia consideră că umflătura atribuită Botoxului ar fi un factor suplimentar şi asta ar explica purtarea ochelarilor”.

În 2010, Shakira a cântat „Waka Waka”

Shakira a avut o prezenţă constantă la turneele finale ale Campionatului Mondial de fotbal, ea cântând la edițiile din 2006, 2010 şi 2014. Superstarul pop a interpretat imnul oficial emblematic „Waka Waka” („De data asta pentru Africa”) în timpul Ceremoniei de deschidere din 2010 din Africa de Sud.

Anul acesta, melodia oficială este „Dai Dai”, care înseamnă „Hai, hai” în argou italian. Vorbind despre această melodie, Shakira a spus că versurile au rezonat cu ea, inclusiv expresii precum „Ceea ce te-a distrus odată te-a făcut mai puternic”. Ea a explicat: „Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât ceea ce viaţa m-a dovedit a fi”.

Are doi copii cu fostul fundaș Gerard Pique

Într-un interviu pentru „People” columbianca a spus: „În spatele fiecărei experienţe din viaţă, există întotdeauna o lecţie şi trebuie să fim recunoscători pentru toate acele lecţii, chiar şi pentru oamenii care te lasă cu cicatrici pentru că ele ne fac pur şi simplu mai buni”.

Shakira a avut o relație cu Gerard Pique, însă cei doi nu au fost niciodată căsătoriți. Ei au format un cuplu timp de 12 ani și au doi băieți împreună. Cântăreața a explicat deseori că ideea de căsătorie o speria și prefera ca fostul fundaș al Barcelonei să o vadă drept „iubită” și „parteneră”. Relația lor a început în 2010 și s-a încheiat oficial în iunie 2022, în urma unei separări mediatizate.