Politico: Ceasul constituțional ticăie, iar negocierile pentru noul guvern al României stagnează

România traversează o nouă perioadă de incertitudine politică, în contextul în care termenul pentru formarea unui nou guvern se apropie, iar negocierile dintre partide rămân dificile. Într-o analiză publicată joi, Politico avertizează că situația riscă să afecteze economia și finanțele publice ale țării.

După căderea coaliției de guvernare în urma votului de neîncredere din luna mai, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac să încerce formarea unui guvern tehnocrat. Potrivit Constituției, premierul desemnat trebuie să prezinte o formulă guvernamentală până la 14 iunie.

„Presa românească relatează că Dan ia în calcul reînființarea coaliției care s-a destrămat în cazul în care Tomac nu reușește, însă o soluție politică pare încă departe”, scriu jurnaliștii de la Politico.

Publicația notează că procesul de formare a noului executiv a întâmpinat un nou obstacol după ce PNL a anunțat că nu susține varianta unui guvern tehnocrat. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a explicat că un astfel de cabinet nu ar avea forța necesară pentru a implementa reformele de care România are nevoie.

„PNL a luat decizia să nu susțină acest guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezenți și nu vor vota. Fără o susținere parlamentară explicită acest guvern nu are puterea de a trece reformele necesare României. Un guvern fără o susținere parlamentară este mai slab decât unul minoritar. Acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a declarat Ilie Bolojan.

Publicația avertizează că impasul politic vine într-un moment critic pentru economia României.

„Țara rămâne blocată într-o perioadă de turbulențe politice, în timp ce se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Dacă țara nu finalizează reforme cheie până în august, riscă să piardă aproximativ 11 miliarde de euro din finanțarea UE, iar dacă finanțele publice nu sunt aduse sub control în curând, analiștii se tem că ar putea urma o retrogradare a ratingului de credit la scurt timp după aceea”, menționează sursa citată.

Între timp, premierul desemnat a transmis partidelor lista Cabinetului și urmează să prezinte programul de guvernare. Documentele ar trebui depuse în Parlament până cel târziu duminică, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc audierile miniștrilor și votul de învestitură.

În cazul în care două tentative de învestire eșuează în termen de 60 de zile, președintele poate convoca alegeri anticipate.

„Dacă nu se formează un nou guvern după 60 de zile şi după două încercări eşuate de învestitură, Constituţia României îi permite lui Dan să convoace alegeri anticipate. Dar, având în vedere că sondajele indică un avantaj masiv pentru partidul de extremă dreapta AUR, este puţin probabil ca el să dorească să urmeze această cale”, scrie Politico.