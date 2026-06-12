De la „face sport pentru mișcare” la „multiplu medaliat național și internațional” e un drum lung și un efort care se măsoară în ore de antrenament zilnic, strâns din dinți și grija pentru a putea susține următoarea competiție.

Sportivii cu care ne mândrim, ne fotografiem și despre care facem postări ajung pe podium după ani mulți de muncă. Sunt exact anii în care nu au timp de ieșit în oraș cu colegii de clasă, se străduiesc să recupereze la școală ce au pierdut cât au fost plecați în competiții, își fac griji pentru locul în clasament și competiția dură pentru a „prinde lotul”. Cât de multă muncă e în spate poți doar să ghicești. Peste toate, există și partea nevăzută, a costurilor financiare și nu numai pe care familiile lor sunt nevoite să le suporte.

Medaliile obținute de sportivi rareori le aduc, la vârste mici, și bani, deși practicarea sportului costă. Un astfel de moment în care efortul le-a fost răsplătit s-a derulat marți, 9 iunie 2026, la Slatina, la „Gala Excelenței în Sport”, un eveniment organizat de Consiliul Județean Olt în care sportivilor medaliați național și internațional li se decernează diplome și premii în bani.

Au fost premiați 67 de sportivi și antrenori din discipline olimpice precum taekwondo, atletism, lupte greco-romane, judo, box și tenis de masă, recompensați pentru rezultatele obținute în anul 2025.

„Vreau să le mulțumesc antrenorilor, care apar mai rar în poze dar fără ajutorul cărora aceste rezultate nu ar fi posibile. Vreau să le mulțumesc părinților, pentru drumurile făcute la competiții, pentru emoțiile trăite în tribune, pentru susținerea și pentru încrederea pe care le-au oferit-o copiilor lor. Iar vouă, dragi sportivi, vreau să vă spun un singur lucru: nu lăsați niciodată pe nimeni să vă spună că visele voastre sunt prea mari. Continuați să luptați și să vă depășiți limitele”, le-a transmis președintele CJ Olt, Marius Oprescu.

Cel mai mare premiu a fost în valoare de 3.000 lei, obținut de Bianca Toma (CSM Slatina, antrenor Angelica Toma) pentru locul I la Campionatul Balcanic, individual U11, Albena (Bulgaria), și de Izabela Paștină (LPS Slatina, antrenor Sîia Costinel) - locul I la Campionatul Balcanic, echipe fete U11, Albena (Bulgaria). Medaliați la competiții internaționale au mai fost, în 2025: Arun Tudoroiu, locul V la Campionatul European Individual Masculin Seniori U 23, Budapesta (Ungaria), și Andreea Maria Militaru - locul V la Campionatul European de Box Cadeți - Feminin U17 – Kienbaum (Germania), ambii sportivi fiind antrenați de Luminița Turcin și Constantin Gălbenușe (CSM Slatina), premiile pentru ei fiind în valoare de 1.500 lei fiecare.

Pentru clasările pe podium la competițiile naționale premiile au fost în valoare de: 1.000 lei pentru locul I, 800 lei pentru locul II, 600 lei pentru locul III.

„În ultimii 2 ani, la nivel național sunt ceva probleme din punct de vedere financiar”

Arun Tudoroiu urcă pe podium de ani buni, în ultimii cel puțin patru fiind constant printre primii sportivi ai județului în clasamentul care se realizează la finalul fiecărui an competițional. Face box de 10 ani și este membru al lotului național, ca și colega de sală Andreea Militaru. Cei doi sportivi nu au putut participa, din acest motiv, la premiere, fiind convocați la lotul național.

„Copiii noștri cei mai buni nu sunt astăzi aici, pentru că sunt sportivi de lot, sunt componenți ai lotului național. Îl avem pe Tudoroiu Arun, care este multiplu campion național, este senior, și acum este plecat la o competiție în Macedonia. Și mai avem și o sportivă, Militaru Andreea, care de asemenea este componentă a lotului național, este junioară. În această perioadă se află în Italia, la un turneu de pregătire, unde se vor face la sfârșit și meciuri de verificare. Se pregătesc pentru campionatele europene ce vor urma anul acesta”, a precizat antrenoarea lor, Luminița Turcin.

Deși obțin constant medalii, ocaziile în care să fie răsplătiți și financiar sunt puține, recunoaște antrenoarea. „În ultimii 2 ani, la nivel național sunt ceva probleme din punct de vedere financiar. Dar noi ne bucurăm totuși de sprijinul Clubului Sportiv Municipal Slatina, care ne pune de fiecare dată la dispoziție tot ce avem noi nevoie - echipament, deplasări -, pentru că la competițiile naționale clubul plătește absolut tot ce ține de participare (transport, cazare și masă). La competițiile internaționale, unde sportivii noștri sunt componenți ai loturilor naționale, acolo taxele de participare și ce ține de cazare și masă sunt achitate de Federația Română de Box. Pentru părinți și copii nu sunt costuri suplimentare”, explică în continuare Luminița Turcin, care este și antrenor secund al lotului național de tineret - feminin.

Clubul local le asigură sportivilor și echipamentul, însă nu în cazul tuturor cluburilor și nu în toate sporturile se întâmplă la fel.

Nici la box lucrurile nu merg chiar extraordinar, pentru că în ultimii doi ani cantonamentele și meciurile de verificare au fost mai puține, banii fiind drămuiți de federație pentru a ajunge pentru competițiile oficiale.

„Un părinte m-a întrebat: adică nu avem weekend-uri libere?”

Deși la începutul fiecărui an competițional în mai toate sporturile sala se umple de doritori, în urma selecțiilor realizate de antrenori, după ce perioada de acomodare trece și vine vremea efortului intens copiii pleacă unul câte unul.

„Poate la început avem un număr destul de mare, ceea ce se întâmplă an de an, în septembrie când facem selecțiile, dar pe parcurs, când noi deja le spunem că trebuie să mărim numărul de antrenamente, să ajungem de la două la trei, de la trei la patru, de la patru la cinci (n. red. – pe săptămână) și să ajungem chiar la două antrenamente pe zi, pentru că performanța nu se face doar cu un antrenament pe zi, lucrurile se schimbă. Noi lucrăm de câțiva ani de zile, eu cu Bianca, făcând două antrenamente pe zi. Atunci, într-adevăr, poate că nu copilul spune nu, ci părintele. Părintele spune - ai de învățat, ai de scris, da’ ce o să faci tu din asta, dar ce câștigăm din asta?”, explică Angelica Toma cum decurg lucrurile.

Bianca Toma va împlini în curând 12 ani și are deja în palmares un titlu de campioană la U 15 la tenis de masă, obținut în acest an. Sunt câțiva ani de când câștigă competiție după competiție, și în țară și în străinătate, în ciuda vârstei fragede. O urmează în acest sport pe mama și antrenoarea ei. Tocmai pentru că știe cât efort trebuie să fie în spate, Angelica Toma subliniază că niciodată nu a motivat-o pe sportivă vorbindu-i despre câștigul material, care oricum în sport apare foarte-foarte târziu.

„Cred că pentru ei câștigul este atunci când urcă pe podium. Cred că acesta este cel mai mare câștig și cea mai mare bucurie a lor, cel puțin pentru Bianca asta a fost, urcând pe podium și câștigând la fiecare competiție o cupă sau o medalie. Ea, cel puțin, când participa la orice competiție din țară sau în străinătate, dar la început în țară, trecea pe lângă masa juriului, unde erau medaliile, trecea pe acolo și spunea - eu pe asta o vreau -, adică pe cea mai mare și-o dorea. Și cred că atunci când, într-adevăr, și visul i se îndeplinea, sau i se îndeplinește oricărui copil văzând acolo trofeele, eu cred că asta este motivarea. Și sfatul meu și părerea mea este că acesta trebuie să fie motivul pentru a crește în performanță, nu o premiere la o anumită vârstă. De la o anumită vârstă, într-adevăr, nu ne putem rupe oasele doar pentru niște medalii, pentru că deja nu mai avem loc nici acasă să le ținem și au nevoie și de sprijin, pentru că fără sprijin înalta performanță nu se poate face”, a mai dezvăluit antrenoarea.

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La ce mai renunță o campioană?

„Realitatea este că renunțăm la școală, pentru că atâta timp cât pleacă din competiție în competiție, clar, școala este pe locul 2”, adaugă antrenoarea. Bianca este elevă în clasa a IV-a și până acum a reușit să recupereze bucurându-se de sprijinul colegilor de clasă. „Când sunt acasă, mă duc la școală, dar nu imediat după concurs. Prima zi o am liberă și când am concurs îmi trimit colegii temele și nu neapărat că le fac, dar mă uit peste ce-au făcut ei în clasă și peste lecțiile noi. Merg cu caietele și cu cărțile în bagaj, mai scriu lecțiile noi”, adaugă sportiva.

Și dacă de la școală pentru competițiile de tenis lipsește, de la antrenamente nu o face pentru nimic în lume. Petrece în sala de antrenament patru ore – patru ore și jumătate în fiecare zi, cel puțin în preajma competițiilor importante. A început să facă, două-trei zile pe săptămână, câte două antrenamente pe zi de la 9 ani și jumătate, după câștigarea pentru prima dată a locului I la „Paleta de argint”, cea mai importantă competiție pentru cei mici.

„M-a ajutat foarte mult ambiția ei și plăcerea ei, pentru că toate aceste rezultate vin datorită ei. Este trup și suflet atunci când vine vorba de tenis de masă”, a mai adăugat Angelica Toma.

Și ajungem să vorbim și despre eforturile pe care o familie trebuie să le facă și care nu sunt mici deloc. „Performanța, da, costă la ora actuală și cred că dintotdeauna, și când jucam eu era același lucru. Poate că a fost și pentru mine un hop pe care nu l-am trecut, pentru că părinții nu și-au permis să plătească. Clubul respectiv la care am fost, la CSS Slatina, nu cred că avea posibilitatea să plătească, în acei ani, turneele internaționale. Și, din păcate, cumva, în afară de convocările la loturile naționale pe care eu le-am avut, mi-aduc aminte că pentru două competiții au făcut părinții sacrificii și m-au trimis, și antrenorul meu. În schimb, acum, cred că lucrurile s-au schimbat spre bine, aș putea spune. Atunci când un copil aduce foarte multe rezultate la nivel național, nu neapărat un singur titlu, ci nenumărate titluri la categorie de vârstă sau chiar la categorie mai mare, în țară, cluburile, CSM Slatina, în cazul nostru, reușesc să facă niște eforturi și să susțină un astfel de sportiv. Nu știu dacă și la CSS-uri se întâmplă la fel”, a mai spus antrenoarea Angelica Toma.

Până la a obține rezultatele care să convingă clubul să investească pe mai departe efortul este însă exclusiv al părinților.

„Eu am plătit, în calitate de mamă. Până am ajuns aici, la aceste rezultate, am investit atât financiar cât și timpul, pentru că au fost competiții unde copiii din secția de tenis de masă nu participau, dar eu îmi doream să meargă și atunci mă urcam în mașină și plecam la Giurgiu”, a mai dezvăluit antrenoarea.

Pentru părinții care nu cunosc o seamă de detalii legate de parcursul unui sportiv și nu au ocazia să decidă cu toate variabilele pe masă, antrenoarea recomandă o discuție sinceră cu antrenorul.

„Eu cred că antrenorul trebuie să fie foarte cinstit, foarte corect, și, în primul rând, să-și dorească performanță, pentru că acum poate că nu toată lumea își dorește înalta performanță. Dar antrenorul care își dorește performanță cu siguranță îndrumă acești părinți sau le spune de la bun început pașii care ar trebui să fie urmați. Eu chiar am avut, în calitate de antrenor, situația în care la un moment dat a venit un părinte la mine și mi-a spus - eu spunându-i - uite, mergem la un concurs, mergem la altul... - mi-a spus: <da’ eu tot timpul trebuie să fac asta?>. Și am spus <dacă vă doriți performanță, asta înseamnă>. <Adică cum? N-avem weekend-uri?>.< Nu, nu avem>. Noi, din păcate, nu avem, cel puțin Bianca nu are. Și chiar subiectul, în cazul respectiv, nu îl reprezentau banii, ci timpul și sacrificiul, pentru că sacrificiul este foarte mare. Atunci când eu plec cu Bianca, acasă rămân tatăl ei (soțul meu) și copilul meu, pentru că mai am un copil. Și este destul de greu, dar am plecat pe acest drum și cu siguranță mergem înainte, cu fruntea sus”, a mai completat antrenoarea.

Departe de casă timp de 9 ani

Alexandra Ioniță (CSM Slatina), vicecampioană la dublu feminin, la Campionatul Național de Tenis de masă U 19 în 2025, a stat timp de 9 ani departe de casă, de dragul tenisului de masă. A fost greu să obțină rezultatul de anul trecut? „A fost foarte greu, a fost foarte multă muncă depusă, au fost ani de muncă în care antrenorii au fost alături de noi și ne-au susținut când era greu, dar și când era bine”, spune sportiva. Câți ani de muncă? 15, pentru că tenisul de masă, pentru a atinge performanța, se începe de la 5-6 ani. Alexandra a plecat de acasă, primind un loc în cămin și un loc în sala de tenis la Slatina (obiectivul pentru care a și renunțat la confort) la 10 ani. Spune că dacă ar avea posibilitatea să întoarcă timpul și să ia din nou decizia ar face același lucru. „N-aș schimba absolut nimic. Eu sunt mulțumită de mine și mândră de ce am realizat. Tenisul de masă mi-a dat încredere. M-a făcut să am mai multă încredere în mine, pentru că știu că pot mai mult, și în viitor îmi doresc să realizez mai mult. (...) Este o alegere pentru toată viața, pentru că îmi place prea mult și mă regăsesc în fiecare mișcare, în fiecare lovitură, în absolut orice”, a mai spus sportiva. Din vara trecută a plecat din Slatina, după absolvirea liceului, astăzi fiind legitimată la Rapid. S-a întors în sfârșit acasă, deși sacrificiile și astăzi există pentru a putea practica în continuare sportul preferat. Pentru a ajunge la antrenament la timp pleacă spre sală cu trei ore mai devreme. Nimic nu e însă prea mult. Va continua să joace cât de mult poate, iar pe viitor vrea să facă o carieră ca antrenoare.

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„Susținerea părinților este cea mai importantă”

Andreea Zanfir este antrenoarea de tenis de masă care în 2025, pe când antrena la CSM Slatina, a avut pe podium, la competițiile naționale, doi sportivi medaliați. Sunt deja peste 10 ani de când antrenează, după o carieră strălucită ca jucătoare. Spune însă că performanța e din ce în ce mai greu de atins, din constatările sale. „Este lipsa sălilor de sport, este lipsa materialelor. Și trebuie să fie o muncă continuă. Și poate de cele mai multe ori întâlnim piedicile nu neapărat în sala de sport, ci de la persoane din birouri. (...) Susținerea părinților este cea mai importantă, mai ales în cazul celor mici. La început trebuie aduși la sală de părinți, bunici, când cresc ei trebuie susținuți de către părinți, poate chiar să achite anumite competiții, fie naționale, fie internaționale, dacă își doresc pentru copilul lor performanța. Cursurile sunt gratuite la tenis de masă, însă dacă dorești să faci performanță, să ajungi la un anumit nivel, trebuie să investești”, a explicat antrenoarea.

Iar sumele nu sunt deloc la îndemâna unei familii obișnuite. „La noi, la tenis de masă, sunt competiții la nivel mondial, la nivel european, destule și cred că pot ajunge și undeva la 5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții. Sunt unii copii norocoși pentru care achită cluburile, sau, majoritatea cazurilor, unde părintele achită bănuții”, a mai dezvăluit antrenoarea.