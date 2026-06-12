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Cum a tăiat principalul serviciu secret de la Moscova internetul în aproape toată Rusia

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FSB, principalul serviciu secret rus, a preluat controlul efectiv asupra Internetului din Rusia. Milioane de locuitori din Moscova și principalele orașe ale Rusiei sunt afectați de mai multe luni de blocarea accesului la internet.

Computer fără internet
Făr internet FOTO: Shutterstock

Tăierea internetului i-a obligat pe ruși să revină la „obiceiurile analogice”, precum plata cu bani cash, în loc de card bancar, într-o țară era printre primele din lume în privința utilizării internetului sau a plăților electronice.

 În luna martie, Moscova s-a confruntat cu o acută pană de internet: serviciile de internet și, în unele cazuri, inclusiv serviciile de telefonie mobilă au fost întrerupte în mare parte din Moscova, după ce Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a testat capacitatea de a bloca site-urile web care nu sunt incluse pe „lista albă”, adică lista site-urilor şi aplicaţiilor acceptate de Kremlin, scrie Financial Times.

Pana de internet a survenit după interzicerea accesului la Telegram şi Whatsapp si obligarea tuturor locuitorilor Rusiei să se înscrie în aplicaţia Max. 

Din luna martie și până în prezent penele de internet au devenit intermitente, dar ele continuă să se producă sporadic, notează FT.

„Efectiv, au primit accesul la butonul de comandă care controlează internetul în Rusia”

Oprirea accesului la net se produce dintr-o dată, fără niciun avertisment: brusc, un semnal de rețea dispare, un router de internet nu mai e accesibil, ori anumite aplicații devin inutilizabile.

Un indicator specific al acestor pene l-au reprezentat așa-numitele „toalete de aur” - WC-uri publice din Moscova care acceptă doar plata cu cardul - care nu au mai putut fi folosite din cauza lipsei accesului la rețelele wifi.

Oficiali guvernamentali și oameni de afaceri citați de FT arată că toate aceste pene și blocaje ale internetului sunt, însă, opera exclusivă a FSB.

Efectiv, au primit accesul la butonul de comandă care controlează internetul în Rusia”, a spus Sarkis Darbinian, avocat specializat în cazurile ce vizează libertatea de exprimare în spațiul online.

Această schimbare majoră este doar un semn de cât de mult a transformat războiul din Ucraina viața de zi cu zi a rusului de rând: puterea FSB a crescut și mai mult, în încercarea de a contracara orice amenințare - externă sau internă - la adresa președintelui Vladimir Putin.

Pavel Durov, fondatorul rețelei sociale Telegram, extrem de populare în Rusia, a spus săptămâna trecută că această situație nu face decât să producă un exod în masă a specialiștilor IT ruși.

„Specialiștii care puteau crea un sistem de operare pentru un smartphone pleacă acum în masă din Rusia”, a spus Durov, care a adăugat: „Oficialul rus care a distrus internetul și a trimis țara cu zeci de ani în urmă, în numele suveranității digitale, ar trebui să primească o medalie - dar din partea SUA”.

FSB se ocupa de mai multă vreme de monitorizarea și supravegherea internetului din Rusia. De la mijlocul anului 2025, Serviciul 2 din cadrul FSB - serviciul de securitate internă - a solicitat control direct, conform unor surse citate, sub anonimat, de FT.

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Serviciul 2 din FSB, reprezintă principalul instrument prin care FSB controlează și urmărește activitatea opozanților lui Putin.

„Sunt ca o maimuță cu o grenadă: apasă pe un buton și jumătate din Siberia rămâne din greșeală fără internet”, a declarat, sub anonimat, un fost oficial rus.

Controlul internetului face parte din încercarea Kremlinului de a crea un așa-zis, „Runet suveran”, practic o versiune rusească de internet pe care serviciile secrete o pot supraveghea și controla în totalitate. „Internetul suveran” rusesc presupune astfel crearea de „liste albe” cu site-uri și aplicații agreate de autorități și care pot funcționa inclusiv în timpul „penelor de internet”, care afectează doar acele site-uri care nu sunt aprobate.

Cele două motive invocate de FSB pentru controlarea internetului suveran al Rusiei

Unul din pretextele pentru care FSB a preluat controlul asupra internetului în Rusia l-a reprezentat amenințarea dronelor ucrainene, care se folosesc, în atacurile asupra țintelor din interiorul Rusiei, de rețelele mobile de internet.

Un astfel de exemplu l-a reprezentat deja celebra operațiune „Pânza de păianjen”, prin care mai multe drone ucrainene au atacat bazele aeriene și bombardierele strategice ruse, situate la mii de kilometri distanță de linia frontului.

„Dronele funcționează prin accesarea turnurilor de comunicații mobile, prin urmare, cea mai simplă metodă de a le dezafecta este să dezafectezi acele turnuri”, a declarat un om de afaceri rus, care a explicat că, ”odată ce dezafectezi un astfel de turn de comunicații, tai automat accesul la internet mobil pentru drone, care nu mai pot fi astfel ghidate”. 

Al doilea motiv pentru preluarea, de către FSB, a controlului internetului, l-a reprezentat rețeaua Telegram - văzută drept u spațiu pe care ucrainenii l-ar putea folosi pentru recrutarea de ruși, dar și un loc în care opoziția internă se poate manifesta și organiza.

„Putin va trebui, la un moment dat, să intervină și să ia o decizie”

Atât Kremlinul, cât și FSB, au refuzat să răspundă solicitărilor legate de controlul exercitat asupra internetului din Rusia.

Principalelele companii IT din Rusia, precum Yandex - echivalentul local al Google - sau Ozon - echivalentul rus la Amazon - au precizat că întreruperile de curent reprezintă riscuri majore pentru activitatea lor și le afectează rezultatele financiare.

FT notează că la nivelul administrației prezidențiale a lui Putin, mai mulți oficiali civili se opun măsurilor FSB și atrag atenția că întreruperile de internet ar putea alimenta și mai mult furia populară și ar putea, de asemenea, afecta rezultatul alegerilor parlamentare programate în septembrie.

„Are loc o luptă acerbă pe subiectul internetului, între FSB și oficialii civili de la Kremlin, care se opun restricțiilor”, a declarat, sub anonimat un oficial rus. „Putin va trebuie să intervină și să decidă”.

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