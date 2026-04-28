Iluzia antreprenoriatului: Cum ajungi să fii angajat cu normă întreagă

Trecerea de la statutul de angajat la cel de antreprenor este adesea promovată drept o garanție a independenței profesionale și financiare. În realitate, când renunți la salariul fix și la siguranța unui loc de muncă, lucrurile se schimbă din prima zi.

Între necesitatea de a atrage constant clienți și obligațiile financiare care trebuie achitate indiferent de încasări, așteptările se lovesc dur de realitate. Specialiștii avertizează că fără un fond de rezervă și o înțelegere clară a pieței, mirajul independenței duce rapid la eșec. Ce presupune, de fapt, pasul de la angajat la antreprenor?

România este plină de speakeri motivaționali care împing tineretul înspre antreprenoriat, vânzând imaginea unui antreprenor „falnic, cu privirea dârză, luptând cu toate greutățile”, explică, pentru „Adevărul” Cristian China-Birta, antreprenor. „Numai că, uneori privirea ta de antreprenor nu e mai așa de dârză. E foarte, foarte important ca oamenii să se apuce de antreprenoriat doar cu Excel-ul în față și să-și facă un exercițiu extrem de important. Care sunt punctele pro să devii antreprenor? Care sunt punctele contra? Și în același timp să facă același lucru pentru meseria de angajat”, susține el.

Libertatea, cel mai invocat argument în favoarea antreprenoriatului, are un preț clar. „Când ești antreprenor câștigi o libertate extraordinar de mare față de statutul de angajat. Doar că atenție, e o vorbă în antreprenoriat, antreprenorul are libertatea de a munci cele 24 de ore, când vrea el și când consideră de cuviință. Chiar dacă e îngrozitor de greu și foarte complicat, faptul că ai libertatea de a decide tu pentru tine e extrem de important pentru o categorie de oameni”, subliniază acesta. Totuși, Cristian China-Birta avertizează: „Dacă nu te mână din spate exact dorința asta de a fi tu liber și a decide oricât de greu ar fi, nu o să iasă. Pentru că această libertate vine la pachet cu îngrozitor de multă responsabilitate”.

Diferența majoră între statutul de angajat și cel de antreprenor constă în predictibilitatea financiară. „Atunci când ești angajat, e totuși acoperită de faptul că îți intră salariul și altă grijă n-ai decât să-ți faci treaba. Aici nu știi când intră banii. Trebuie să te lupți pentru ei, trebuie să vinzi. Și nu-i că ai facturat 1000 de euro și îi iei pe toți. Trebuie să ia și statul. Impozitele... când vine celebra 25-a a lunii și zice statul: dă și mie niște bani, cam se taie stomacul antreprenorului. Mai sunt și cheltuielile: contabilitatea, întreținerea firmei”, afirmă Cristian China-Birta. 

Disciplina financiară, înaintea libertății

La rândul său, Aurora Oprea, consilier vocațional, explică de ce mulți tineri eșuează rapid atunci când renunță la joburi cu program fix în detrimentul antreprenoriatului: „Lipsa educației financiare în școli naște dezamăgiri mari, prăpăstii între ceea ce poate face un tânăr antreprenor, visul pe care îl are și realitatea pe care nu o cunoaște. Cumulul de cunoștințe pe care le deține o persoană care obține un job creează mediul oportun pentru a încolți ideea de a fi independent. Ori lipsa studiului asupra a ceea ce înseamnă în România antreprenoriatul duce la eșec în primele 6 luni”.

Sărăcia emoțională și banii: cum influențează traumele veniturile. „Românii preferă să plece decât să negocieze; trebuie să crezi că meriți mai mult”

Ea recomandă păstrarea locului de muncă până la stabilizarea afacerii. „Când te-ai desprins de nava-mamă și îți dai demisia, o faci doar când deja ai pus afacerea pe picioare. Un tânăr care se aruncă în iluzia antreprenoriatului trebuie să studieze legislație, contabilitate, piața pe care intră, să-i compare pe cei care au reușit cu cei care au închis după 6 luni. La un loc de muncă, aparent, ești legat de glie, dar ai posibilitatea să studiezi fiecare aspect: managementul locului, resursele umane, bilanțul contabil, să vezi cum abordează problemele superiorii tăi - iar asta este o școală gratuită. Ori tu, îți iei visele și pleci, fără să te gândești cât de descoperit rămâi: fără asigurare medicală, toate celelalte asigurări derivate salariale obligatorii și asta începând cu prima zi după demisie”, spune Aurora Oprea.

Și specialistul HR Corina Petcu Nan atrage atenția asupra unei capcane frecvente: cheltuirea profitului înainte ca afacerea să fie cu adevărat stabilă. „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac tinerii la început e să scoată bani din firmă ca să pară că au reușit - mașini, vacanțe, lifestyle. În realitate, acei bani ar trebui reinvestiți pentru dezvoltare și siguranță", spune el.

Ca reper practic, ea recomandă o distribuție echilibrată a veniturilor: cel puțin un sfert din încasări să rămână profit, iar restul să acopere în mod rezonabil vânzările, costul produsului și cheltuielile administrative: „Antreprenoriatul nu începe cu libertate, ci cu disciplină. Standardele pe care ți le impui de la început determină cât de departe ajungi."

Tot mai mulți tineri aleg antreprenoriatul

Interesul pentru antreprenoriat în rândul tinerilor este în creștere la nivel european, iar România se află printre țările unde acest fenomen este cel mai vizibil. Potrivit unui material publicat de StartupCafe, care citează date Eurostat, peste 2 milioane de tineri din Uniunea Europeană lucrau pe cont propriu în 2025.

România se numără printre statele cu cele mai mari ponderi de tineri antreprenori: aproximativ 10,3% dintre persoanele care desfășoară activități independente au între 20 și 29 de ani, un nivel care plasează țara în topul Uniunii Europene.

În același timp însă, doar aproximativ 52% dintre tinerii români cu vârste între 20 și 29 de ani aveau un loc de muncă în 2025, mult sub media europeană, care depășește 65%.

Această diferență arată că, pentru o parte dintre tineri, antreprenoriatul nu este doar o alegere legată de independență sau câștiguri mai mari, ci și o alternativă la dificultatea de a găsi un loc de muncă stabil. Cu alte cuvinte, decizia de a începe o afacere apare adesea la intersecția dintre dorință și lipsa unor opțiuni mai sigure.

În aceste condiții, mulți intră în antreprenoriat fără să aibă o bază solidă, iar dificultățile apar încă din primele luni de activitate.

image
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
digi24.ro
image
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Vânzarea acțiunilor unor firme de stat profitabile este strategia unor dependenți de droguri
gandul.ro
image
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
mediafax.ro
image
Ministrul Apărării, anunț bombă despre Steaua! S-a rezolvat ultimul obstacol din calea promovării în SuperLiga
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot”. Au urmat hohote de râs în direct
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cazul femeii moarte după lifting facial. Medicul, acuzat şi de alte paciente: "M-a strâmbat"
observatornews.ro
image
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
cancan.ro
image
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în hotelul Simonei Halep din Mamaia. Preţurile pentru 1 mai 2026 nu sunt deloc mici
playtech.ro
image
PSG – Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Fenomenul pensionarilor care renunță la case și apartamente pentru servicii de îngrijire. Țara europeană în care a crescut numărul de con­tracte de rentă viageră
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Se recomandă cetățenilor să facă rezerve în casă. Bani cash în caz de colaps digital
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Antonia a izbucnit în lacrimi în direct la radio. Ce i-a spus Alex Velea a emoționat pe toată lumea. Până și Oana Zamfir a început să plângă (VIDEO)
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
bărbat și femeie în anii 70 foto profimedia 0896515473 jpg
„Criminalul blondelor”, Ion Rîmaru a învățat de la tatăl lui cum să ucidă femei. De ce i se spunea „Vampirul din București”
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
Când e momentul potrivit să te muți de la părinți. "E important cum gestionează primele probleme care apar"
wokandapix home 1822424 jpg
Leadership 01:07
Mitul „urmează-ți pasiunea”, demontat: de ce talentul contează mai mult pentru a avea succes financiar
kriemer woman 6601025 jpg
Leadership
De ce nu e bine să-ți protejezi prea mult copilul: „Nu își dezvoltă perseverența și nici toleranța la efort susținut”
yamu jay school bullying 9060270 jpg
Consiliere
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Lipsa sex , probleme in cuplu FOTO Shutterstock
Relații
Sărăcia emoțională și banii: cum influențează traumele veniturile. „Românii preferă să plece decât să negocieze; trebuie să crezi că meriți mai mult”
Student ținând în brațe o pungă cu diverse cumprături, fiind șocat de bonul de cumpărături shutterstock jpg
Leadership
Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”
startupstockphotos entrepreneur 593357 jpg
Leadership

Știrile adevarul.ro

Dintr-o elevă care la 10 ani nu știa să citească a devenit studentă la Tehnică Dentară. Cum poate fi schimbată viața copiilor instituționalizați
WhatsApp Image 2026 04 26 at 17 32 09 jpeg
Societate 03:21
Compania Lufthansa introduce un nou tarif pentru bagajul de mână. De când intră măsura în vigoare
lufthansa a380 d aima 1 jpeg
Economie 02:15
Pacienții, îngrijorați de instabilitatea politică: "Problema majoră este că nu avem o continuitate care să permită reformarea"
ministerul sanatatii umbra foto inquam photos octav ganea
Sănătate 01:44
Când e momentul potrivit să te muți de la părinți. "E important cum gestionează primele probleme care apar"
wokandapix home 1822424 jpg
Leadership 01:07
Criza combustibililor determină încă o companie aeriană să anuleze unele zboruri programate
zboruri anulate jpg
Economie 00:55
Video Ce se ascunde în spatele Castelului Corvinilor. Descoperirile care scot la lumină o lume veche de trei milenii
Castelul Corvinilor din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Hunedoara 00:36
Video 29 aprilie: Ziua în care s-a născut actorul și omul de televiziune Florin Călinescu
foto 2 Florin Calinescu jpg
Istoria zilei
Fostul șef FBI James Comey, pus sub acuzare după o fotografie controversată cu scoici interpretată ca amenințare la adresa lui Trump
James Comey
SUA
Deputatul PSD care anunță că nu votează moțiunea PSD-AUR „împotriva celui mai competent premier de după Revoluție”
image png
Politică
Amendă uriașă pentru un bărbat care a abandonat o cățelușă cu șase pui în apropierea unei păduri
image png
Iaşi
George Simion, înaintea depunerii moțiunii de cenzură: Călin Georgescu „e informat cu privire la acțiunile noastre”
George Simion și Calin Georgescu votează în Mogoșoaia, Ilfov. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Politică