Rusia își extinde infrastructura militară la granița cu NATO și se pregătește pentru un posibil conflict, arată o investigație

Rusia și-ar fi extins infrastructura militară în apropierea granițelor cu state membre NATO și se pregătește pentru un posibil conflict, potrivit unei investigații publicate în 10 iunie de postul public danez DR, în colaborare cu alte instituții media nordice, scrie The Kiev Independent.

Surse din serviciile de informații și din structurile militare ale statelor nordice au declarat pentru publicație că Moscova își mărește prezența militară în zonele de frontieră cu Finlanda, Norvegia și statele baltice.

Potrivit investigației, riscul unei confruntări militare este considerat cel mai ridicat din ultimii ani pentru următorul interval de unu până la trei ani, într-un context în care țările europene își consolidează încă propriile capacități de apărare.

„Va fi un conflict care se va purta simultan pe uscat, în aer, pe mare, în spațiu și în mediul cibernetic”, a declarat maiorul Brian Nissen, citat de DR.

Noi baze și facilități militare

Documente NATO și evaluări de securitate realizate de mai multe state europene indică o creștere a amenințării reprezentate de Rusia, mai notează investigația.

Șeful serviciului de informații militare al Suediei, Thomas Nilsson, a declarat că Rusia și-a mărit efectivele și capacitățile militare în apropierea granițelor NATO.

„Nu credem că sunt amplasate acolo doar pentru imagine. Este vorba despre capacitatea de a confrunta NATO într-un conflict mai amplu, la un moment dat”, a spus acesta, mai scrie The Kiev Independent.

Imagini din satelit surprind extinderea infrastructurii

Cotidianul britanic The Telegraph a publicat pe 11 iunie imagini din satelit geolocalizate care arată dezvoltarea unor noi instalații militare în apropierea frontierei dintre Rusia și Finlanda.

Fotografiile indică construirea de noi cazărmi, săli de mese și spații de depozitare, precum și dezvoltarea unei baze militare în apropierea localității Novaya Vilga, din regiunea Karelia.

În apropierea frontierei cu Estonia a fost observată o prezență mai mare a vehiculelor militare, iar în exclava rusă Kaliningrad autoritățile extind infrastructura destinată trupelor, potrivit The Telegraph.