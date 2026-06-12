Giorgia Meloni cere NATO să regândească prioritățile militare: „Tancurile de milioane de euro pot fi distruse de drone de 20.000 de euro”

Italia își va majora cheltuielile pentru apărare și securitate la aproximativ 2,8% din produsul intern brut în 2026, a declarat joi premierul Giorgia Meloni în Parlament, înaintea summitului NATO programat în luna iulie, relatează Reuters.

Potrivit șefei guvernului italian, procentul alocat apărării și securității va crește cu aproximativ 0,71 puncte procentuale față de anul trecut. O parte importantă a majorării va proveni însă din includerea unor cheltuieli legate de securitatea internă, inclusiv anumite activități ale poliției, pe care regulile NATO permit acum să fie luate în calcul.

„Nu mai putem măsura puterea militară doar prin tancuri și portavioane”

Meloni a avertizat că dezbaterea privind apărarea nu ar trebui să se rezume la procente din PIB sau la valoarea bugetelor militare.

Ea a susținut că războiul din Ucraina a demonstrat schimbarea modului în care sunt purtate conflictele moderne.

„Linia frontului este blocată și dominată de drone. Nimic nu se mișcă din această cauză, iar noi am văzut tancuri care costă milioane de euro distruse de drone care costă, în medie, 20.000 de euro”, a spus Meloni.

Premierul italian a afirmat că statele occidentale trebuie să reevalueze importanța unor capabilități precum sateliții și infrastructura de date, comparativ cu sistemele militare tradiționale.

„Există țări care, în loc să recruteze soldați, pregătesc tineri obișnuiți să joace PlayStation pentru a pilota drone de la distanță într-un eventual război. Este o dezbatere pe care Occidentul trebuie să o aibă”, a declarat aceasta.

Discuții aprinse despre bugetele militare

Subiectul cheltuielilor pentru apărare continuă să provoace tensiuni în rândul aliaților occidentali.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri statele europene pentru investițiile insuficiente în apărare și a cerut aliaților să aloce până la 3,5% din PIB pentru domeniul militar.

Reuters notează că dezbaterea este intensă și în Marea Britanie, unde ministrul Apărării, John Healey, și-a prezentat demisia joi, pe fondul unui conflict privind nivelul finanțării armatei.

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat că înțelege frustrarea omologului său britanic și a sugerat că mulți miniștri ai apărării din Europa se confruntă cu dificultăți similare în încercarea de a obține resurse suplimentare pentru sectorul militar.