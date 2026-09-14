 Nazare: Inflația a coborât rapid în ultimele luni. „România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit” | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nazare: Inflația a coborât rapid în ultimele luni. „România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că România a înregistrat în ultimele luni cea mai rapidă încetinire a inflației din ultimii ani, în paralel cu o reducere semnificativă a deficitului bugetar. El avertizează însă că scăderea prețurilor nu înseamnă că problemele economice au fost rezolvate și că eforturile de corecție trebuie continuate.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Calin

Nazare susține că, în august, rata anuală a inflației a coborât la 6,2%, de la 8,2% în iulie și de la peste 10% în iunie. Potrivit ministrului, evoluția reprezintă cea mai rapidă decelerare din ultimii ani.

„Cu puțin peste un an în urmă, în iulie 2025, am preluat Ministerul Finanțelor într-un moment în care România nu mai avea luxul amânării. Deficitul foarte ridicat, necesarul uriaș de finanțare și inflația persistentă se alimentau reciproc. Fiecare lună fără decizii însemna mai multă datorie, dobânzi mai mari și mai puțin spațiu pentru dezvoltare”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul afirmă că o parte din reducerea inflației este explicată statistic, prin ieșirea din calcul a unor scumpiri înregistrate în vara anului trecut. În același timp, el susține că există și o îmbunătățire a fundamentelor economice, pe fondul temperării cererii interne, reducerii deficitului și scăderii costurilor de finanțare.

Datele analizate de ministru arată că, fără combustibili, prețurile de consum au scăzut în august cu 0,08% față de luna precedentă. Alimentele au fost cu 0,7% mai ieftine într-o singură lună, iar unele produse, precum legumele și fructele, au ajuns să coste mai puțin decât în urmă cu un an.

Presiunea asupra prețurilor vine în principal din zona combustibililor. Benzina și motorina sunt, potrivit lui Nazare, singurele categorii care au înregistrat creșteri de două cifre.

„Este un factor pe care nu îl controlăm, ale cărui efecte pot fi însă absorbite - iar capacitatea unei economii de a le absorbi depinde de cât de solide sunt echilibrele sale interne”, a explicat ministrul.

Situația internațională și creșterea prețurilor la combustibili fac ca populația să resimtă mai puțin efectele scăderii inflației. Nazare subliniază însă că o rată de 6,2% rămâne ridicată.

„Scăderea din august nu înseamnă că prețurile s-au întors la nivelurile anterioare, ci că ritmul lor de creștere încetinește. Știm că românii resimt în continuare nivelul ridicat al prețurilor și pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimii ani. De aceea, este obligatoriu să continuăm eforturile de corecție”, a afirmat el.

Ministrul interimar al Finanțelor susține că și deficitul bugetar a scăzut semnificativ. În primele șapte luni ale anului, acesta este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

„Am redus dezechilibrul fără a opri șantierele”, a transmis Nazare.

El atrage atenția că o parte importantă din deficit este reprezentată de dobânzile plătite pentru datoria acumulată în anii anteriori.

„Aproape jumătate din deficitul de anul acesta, aproximativ 3% din PIB, înseamnă exclusiv plata dobânzilor la datoria acumulată în anii trecuți. Sunt bani care nu ajung nici în spitale, nici în școli, nici în autostrăzi”, a spus ministrul.

În opinia sa, reducerea costurilor de finanțare ar elibera resurse pentru investiții și dezvoltare.

Ministrul susține că reducerea inflației și corectarea deficitului fac parte din același proces și că următoarea etapă trebuie să vizeze disciplina cheltuielilor și mutarea motorului creșterii economice de la consumul finanțat prin datorie către investiții.

„Dezinflația este, înainte de orice, o veste bună pentru puterea de cumpărare. Cu cât prețurile cresc mai încet, cu atât salariile și pensiile valorează mai mult. Astfel se reface cererea internă sănătos: din venituri reale care încep să își recapete valoarea, nu din deficite și împrumuturi tot mai scumpe, ca în trecut”, a scris Alexandru Nazare.

El consideră că încrederea în economie poate fi recâștigată prin predictibilitate, reguli stabile și respectarea obiectivelor asumate.

„O economie nu repornește din legi, ordonanțe și nici din comunicări publice. Repornește atunci când oamenii și firmele încep din nou să aibă încredere în ziua de mâine”, a afirmat ministrul.

Nazare susține că România are în acest moment oportunitatea de a transforma perioada dificilă într-un punct de relansare, prin investiții în energie, industrie și infrastructură, utilizarea fondurilor europene și susținerea capitalului românesc.

„Drumul nu s-a terminat și nu va fi ușor. Dar direcția este, pentru prima dată de mult timp, cea bună. România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”, a conchis Alexandru Nazare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
digi24.ro
image
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
stirileprotv.ro
image
După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului
gandul.ro
image
Ucraina, bani GREI din industria PORNO: 25 de milioane de dolari pe an
mediafax.ro
image
Notele lui Marcel Pușcaș după FCSB – Petrolul 2-2. Cine a fost omul meciului și ce jucător i-a propus lui Gigi Becali: „Era bun”
fanatik.ro
image
Un AI a atacat autonom, pentru prima dată, o organizație din Spania și a obținut acces la date personale și facturi. Măsurile drastice cerute de experți
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
digi24.ro
image
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
gsp.ro
image
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
digisport.ro
image
5 beneficii pe care le are ciocolata neagră. Care este cantitatea zilnică recomandată
click.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe”
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi
observatornews.ro
image
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
cancan.ro
image
Avertisment dur: În următorii 5 ani ies la pensie 1.300.000 români. Nu are cine le plăti pensia!
newsweek.ro
image
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
prosport.ro
image
Cât este ajutorul de deces în 2026 și în câte zile lucrătoare se obţine. Actele necesare pentru a primi banii
playtech.ro
image
A fost sau nu penalty la Garita? Cristi Balaj a dat verdictul după cea mai controversată fază din FCSB – Petrolul!
fanatik.ro
image
Adio, pensie? Un istoric american spune că modelul tradițional al pensionării se apropie de sfârșit
ziare.com
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni nu-l folosesc
digisport.ro
image
Livingul, locul care reunește familia – soluții de mobilă cu stil italian
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dantes Nicolae Bratu, noul șef vechi al Inspecției Muncii, prins cu mașina burdușită de plocoane! Adjuncții de la ITM-urile din țară i-au adus cadouri direct la portbagaj | Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
click.ro
image
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi
click.ro
image
Sumă impresionantă pentru Nadia Comăneci la PRO TV. Cu cât ar fi plătită pentru „Românii au talent”
click.ro
Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon alături de Rege și Regina foto Casa regală a Norvegiei jpg
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian?
okmagazine.ro
harry megan, regina, william si kate GettyImages jpg
”Iadul se va dezlănțui!” Avertismentul care dă fiori. Ce lovitură urmează să-i dea Ducii de Sussex delicatei Prințese Kate
okmagazine.ro
Coloană de prizonieri sovietici capturați în încercuirea de la Kiev, în septembrie 1941
Armata Roșie, între înaintea Wehrmachtului și teroarea NKVD
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte

OK! Magazine

image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!