Nazare: Inflația a coborât rapid în ultimele luni. „România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că România a înregistrat în ultimele luni cea mai rapidă încetinire a inflației din ultimii ani, în paralel cu o reducere semnificativă a deficitului bugetar. El avertizează însă că scăderea prețurilor nu înseamnă că problemele economice au fost rezolvate și că eforturile de corecție trebuie continuate.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Calin

Nazare susține că, în august, rata anuală a inflației a coborât la 6,2%, de la 8,2% în iulie și de la peste 10% în iunie. Potrivit ministrului, evoluția reprezintă cea mai rapidă decelerare din ultimii ani.

„Cu puțin peste un an în urmă, în iulie 2025, am preluat Ministerul Finanțelor într-un moment în care România nu mai avea luxul amânării. Deficitul foarte ridicat, necesarul uriaș de finanțare și inflația persistentă se alimentau reciproc. Fiecare lună fără decizii însemna mai multă datorie, dobânzi mai mari și mai puțin spațiu pentru dezvoltare”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul afirmă că o parte din reducerea inflației este explicată statistic, prin ieșirea din calcul a unor scumpiri înregistrate în vara anului trecut. În același timp, el susține că există și o îmbunătățire a fundamentelor economice, pe fondul temperării cererii interne, reducerii deficitului și scăderii costurilor de finanțare.

Datele analizate de ministru arată că, fără combustibili, prețurile de consum au scăzut în august cu 0,08% față de luna precedentă. Alimentele au fost cu 0,7% mai ieftine într-o singură lună, iar unele produse, precum legumele și fructele, au ajuns să coste mai puțin decât în urmă cu un an.

Presiunea asupra prețurilor vine în principal din zona combustibililor. Benzina și motorina sunt, potrivit lui Nazare, singurele categorii care au înregistrat creșteri de două cifre.

„Este un factor pe care nu îl controlăm, ale cărui efecte pot fi însă absorbite - iar capacitatea unei economii de a le absorbi depinde de cât de solide sunt echilibrele sale interne”, a explicat ministrul.

Situația internațională și creșterea prețurilor la combustibili fac ca populația să resimtă mai puțin efectele scăderii inflației. Nazare subliniază însă că o rată de 6,2% rămâne ridicată.

„Scăderea din august nu înseamnă că prețurile s-au întors la nivelurile anterioare, ci că ritmul lor de creștere încetinește. Știm că românii resimt în continuare nivelul ridicat al prețurilor și pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimii ani. De aceea, este obligatoriu să continuăm eforturile de corecție”, a afirmat el.

Ministrul interimar al Finanțelor susține că și deficitul bugetar a scăzut semnificativ. În primele șapte luni ale anului, acesta este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei.

„Am redus dezechilibrul fără a opri șantierele”, a transmis Nazare.

El atrage atenția că o parte importantă din deficit este reprezentată de dobânzile plătite pentru datoria acumulată în anii anteriori.

„Aproape jumătate din deficitul de anul acesta, aproximativ 3% din PIB, înseamnă exclusiv plata dobânzilor la datoria acumulată în anii trecuți. Sunt bani care nu ajung nici în spitale, nici în școli, nici în autostrăzi”, a spus ministrul.

În opinia sa, reducerea costurilor de finanțare ar elibera resurse pentru investiții și dezvoltare.

Ministrul susține că reducerea inflației și corectarea deficitului fac parte din același proces și că următoarea etapă trebuie să vizeze disciplina cheltuielilor și mutarea motorului creșterii economice de la consumul finanțat prin datorie către investiții.

„Dezinflația este, înainte de orice, o veste bună pentru puterea de cumpărare. Cu cât prețurile cresc mai încet, cu atât salariile și pensiile valorează mai mult. Astfel se reface cererea internă sănătos: din venituri reale care încep să își recapete valoarea, nu din deficite și împrumuturi tot mai scumpe, ca în trecut”, a scris Alexandru Nazare.

El consideră că încrederea în economie poate fi recâștigată prin predictibilitate, reguli stabile și respectarea obiectivelor asumate.

„O economie nu repornește din legi, ordonanțe și nici din comunicări publice. Repornește atunci când oamenii și firmele încep din nou să aibă încredere în ziua de mâine”, a afirmat ministrul.

Nazare susține că România are în acest moment oportunitatea de a transforma perioada dificilă într-un punct de relansare, prin investiții în energie, industrie și infrastructură, utilizarea fondurilor europene și susținerea capitalului românesc.

„Drumul nu s-a terminat și nu va fi ușor. Dar direcția este, pentru prima dată de mult timp, cea bună. România nu își permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”, a conchis Alexandru Nazare.