România a învins Turcia și s-a calificat în „optimile” Campionatului European de volei!

Victorie senzațională pentru echipa masculină de volei a României în Grupa D a Campionatului European de la Cluj. Tricolorii s-au impus cu 3:1 (25-19, 25-21, 20-25, 25-18) în fața Turciei și s-au calificat astfel în optimile de finală ale competiției!

Tricolorii au sărbătorit victoria alături de fani Foto: Marian Burlacu

Confruntarea a fost extrem de intensă și a durat o oră și 50 de minute. Oamenii lui Sergiu Stanciu au început meciul în forță, cu servicii precise și o apărare fermă. În primele două seturi România s-a desprins rapid, conducând cu 8-5, respectiv cu 8-4. Apoi practic s-a menținut acest avantaj până la finalul fiecărui act.

În setul 3, formația noastră și-a permis să-și tragă sufletul (20-25), însă în următorul a revenit la turația de dinainte și a terminat în vervă, impulsionată și de cei 3.875 de spectatori care au susținut-o frenetic.

Românii au evoluat cu multă dezinvoltură, atacând variat Foto: Marian Burlacu

În plan ofensiv, Alexandru Rață a reșut 22 de puncte, fiind cel mai eficient jucător al meciului. Pe locurile următoare au fost Yuksel (17p), Chițigoi (16), Bayram (14) și Bala (12). Chițigoi și Magdaș au reușit câte doi ași fiecare, în timp ce Bayram, Gurbuz și Bartha au dat câte unul.

La recepție cel mai bun procentaj l-a avut Carol-Gabriel Kosinski (30%), urmat de Chițigoi (29%), Bayram (24%) și Yalcin (16%). La puncte obținute din blocaj, Bala a avut 3, Dumitru 2, Lupu 2, Matic 2 și Yuksel 2.

Antrenorul Sergiu Stancu se bucură pentru un punct al echipei sale Foto: Marian Burlacu

Trebuie amintit că înaintea acestei partide Turcia se afla pe locul 11 în ierarhia mondială (după acest eșec a coborât pe 12). În același timp, grație acestei victorii România a urcat 5 locuri, fiind acum pe 27!

În celălalt meci al zilei de luni, Germania a învins cu 3:1 Elveția.

În acest moment și-au asigurat calificarea în optimile de finală Germania - 11 puncte (4 meciuri), Franța - 9 puncte (3 meciuri) și România - 7 puncte (4 meciuri).

Pentru celălalt loc care permite participarea la faza eliminatorie se luptă Letonia - 3 puncte (3 meciuri) și Turcia - 3 puncte (4 meciuri), în timp ce Elveția, care n-a obținut niciun punct în 4 partide, a ieșit din cursă.

Echipa României mai are un meci de disputat. Miercuri, 16 septembrie, la ora 20.00, naționala noastră va înfrunta Franța, campioana olimpică în 2020 și 2024.

Tricolorii în momentul intonării imnului național Foto: Marian Burlacu

România - Turcia 3:1

CLUJ (14 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 3.875 * Arbitri: Maria de las Olas Rodriguez Machin și Vlastimil Kovar

Evoluția scorului pe seturi

Setul 1 (24 minute): 8-5, 16-12, 21-16, 25-19

Setul 2 (31 minute): 8-4, 16-13, 21-15, 25-21

Setul 3 (26 minute): 6-8, 11-16, 14-21, 20-25

Setul 4 (29 minute): 8-7, 16-13, 21-15, 25-18

România: Claudiu Dumitru (2 puncte) - Cristian-Daniel Chițigoi (16p), Ștefan Lupu (3p), Alexandru Rață (22p), Marian Iulian Bala (12p), Bela Florian Bartha (6p) - Carol-Gabriel Kosinski

Au mai jucat: David Emilian Țăranu Runcan (2p), Rareș Ionuț Bălean, Robert Adrian Aciobăniței (1p), Tudor Magdaș (2p), Sebastian Gabriel Bratu

Rezerve neutilizate: Victor-Ștefan Asmarandei, Sergio Diaconescu

Antrenor: Sergiu Stancu

Turcia: Murat Yenipazar (1p) - Gokcen Yuksel (17p), Mert Matic (5p), Kaan Gurbuz (10p), Efe Bayram (14p), Ahmet Tumer (6p) - Abdulsamet Yalcin

Au mai evoluat: Cafer Kirkit, Hilmi Șahin

Rezerve nefolosite: Ahmet Samet Baltaci, Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Berkay Bayraktar

Antrenor: Slobodan Kovac

Grupa D - Cluj, BT Arena

Program meciuri / Rezultate tehnice

9 septembrie 2026

România – Letonia 1:3

10 septembrie 2026

Franța – Elveția 3:0

Turcia – Germania 1:3

11 septembrie 2026

Germania – Letonia 3:0

Elveția – România 1:3

12 septembrie 2026

Franța – Turcia 3:0

România – Germania 2:3

13 septembrie 2026

Elveția – Turcia 0:3

Letonia – Franța 1:3

14 septembrie 2026

Germania – Elveția 3:1

România – Turcia 3:1

15 septembrie 2026

Letonia – Elveția (ora 17.00)

Franța – Germania (ora 20.00)

16 septembrie 2026

Turcia – Letonia (ora 17.00)

Franța – România (ora 20.00)

Clasament

1. Germania 11 puncte (4 meciuri)

2. Franța 9 puncte (3 meciuri)

3. România 7 puncte (4 meciuri)

4. Letonia 3 puncte (3 meciuri)

5. Turcia 3 puncte (4 meciuri)

6. Elveția 0 puncte (4 meciuri)

Celelalte grupe

Grupa A, Modena (Italia)

Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

10 septembrie 2026

Italia - Suedia 3:0

11 septembrie 2026

Cehia - Grecia 3:1

Slovacia - Slovenia 0:3

12 septembrie 2026

Suedia - Cehia 2:3

Grecia - Italia 0:3

13 septembrie 2026

Slovenia - Suedia 3:0

Italia - Slovacia 3:1

14 septembrie 2026

Slovacia - Cehia 0:3

Slovenia - Grecia 1:3

15 septembrie 2026

Grecia - Suedia

Cehia - Italia

16 septembrie 2026

Suedia - Slovacia

Cehia - Slovenia

17 septembrie 2026

Slovacia - Grecia

Italia - Slovenia

Grupa B, Sofia (Italia)

Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

9 septembrie 2026

Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0

10 septembrie 2026

Polonia - Portugalia 3:0

Israel - Ucraina 1:3

11 septembrie 2026

Ucraina - Macedonia de Nord 3:0

Portugalia - Bulgaria 0:3

12 septembrie 2026

Polonia - Israel 3:0

Bulgaria - Ucraina 1:3

13 septembrie 2026

Portugalia - Israel 2:3

Macedonia de Nord - Polonia 0:3

14 septembrie 2026

Ucraina - Portugalia 3:0

Bulgaria - Israel 3:1

15 septembrie 2026

Macedonia de Nord - Portugalia

Polonia - Ucraina

16 septembrie 2026

Israel - Macedonia de Nord

Polonia - Bulgaria

Grupa C, Tampere (Finlanda)

Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca

10 septembrie 2026

Finlanda - Danemarca 3:0

11 septembrie 2026

Olanda - Belgia 1:3

Serbia - Estonia 3:1

12 septembrie 2026

Danemarca - Olanda 3:0

Belgia - Finlanda 2.3

13 septembrie 2026

Estonia - Danemarca 0:3

Finlanda - Serbia 3:0

14 septembrie 2026

Serbia - Olanda 3:2

Estonia - Belgia 1:3

15 septembrie 2026

Belgia - Danemarca

Olanda - Finlanda

16 septembrie 2026

Danemarca - Serbia

Olanda - Estonia

17 septembrie 2026

Serbia - Belgia

Finlanda - Estonia

Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.