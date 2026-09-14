România a învins Turcia și s-a calificat în „optimile” Campionatului European de volei!
Victorie senzațională pentru echipa masculină de volei a României în Grupa D a Campionatului European de la Cluj. Tricolorii s-au impus cu 3:1 (25-19, 25-21, 20-25, 25-18) în fața Turciei și s-au calificat astfel în optimile de finală ale competiției!
Confruntarea a fost extrem de intensă și a durat o oră și 50 de minute. Oamenii lui Sergiu Stanciu au început meciul în forță, cu servicii precise și o apărare fermă. În primele două seturi România s-a desprins rapid, conducând cu 8-5, respectiv cu 8-4. Apoi practic s-a menținut acest avantaj până la finalul fiecărui act.
În setul 3, formația noastră și-a permis să-și tragă sufletul (20-25), însă în următorul a revenit la turația de dinainte și a terminat în vervă, impulsionată și de cei 3.875 de spectatori care au susținut-o frenetic.
În plan ofensiv, Alexandru Rață a reșut 22 de puncte, fiind cel mai eficient jucător al meciului. Pe locurile următoare au fost Yuksel (17p), Chițigoi (16), Bayram (14) și Bala (12). Chițigoi și Magdaș au reușit câte doi ași fiecare, în timp ce Bayram, Gurbuz și Bartha au dat câte unul.
La recepție cel mai bun procentaj l-a avut Carol-Gabriel Kosinski (30%), urmat de Chițigoi (29%), Bayram (24%) și Yalcin (16%). La puncte obținute din blocaj, Bala a avut 3, Dumitru 2, Lupu 2, Matic 2 și Yuksel 2.
Trebuie amintit că înaintea acestei partide Turcia se afla pe locul 11 în ierarhia mondială (după acest eșec a coborât pe 12). În același timp, grație acestei victorii România a urcat 5 locuri, fiind acum pe 27!
În celălalt meci al zilei de luni, Germania a învins cu 3:1 Elveția.
În acest moment și-au asigurat calificarea în optimile de finală Germania - 11 puncte (4 meciuri), Franța - 9 puncte (3 meciuri) și România - 7 puncte (4 meciuri).
Pentru celălalt loc care permite participarea la faza eliminatorie se luptă Letonia - 3 puncte (3 meciuri) și Turcia - 3 puncte (4 meciuri), în timp ce Elveția, care n-a obținut niciun punct în 4 partide, a ieșit din cursă.
Echipa României mai are un meci de disputat. Miercuri, 16 septembrie, la ora 20.00, naționala noastră va înfrunta Franța, campioana olimpică în 2020 și 2024.
România - Turcia 3:1
CLUJ (14 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 3.875 * Arbitri: Maria de las Olas Rodriguez Machin și Vlastimil Kovar
Evoluția scorului pe seturi
Setul 1 (24 minute): 8-5, 16-12, 21-16, 25-19
Setul 2 (31 minute): 8-4, 16-13, 21-15, 25-21
Setul 3 (26 minute): 6-8, 11-16, 14-21, 20-25
Setul 4 (29 minute): 8-7, 16-13, 21-15, 25-18
România: Claudiu Dumitru (2 puncte) - Cristian-Daniel Chițigoi (16p), Ștefan Lupu (3p), Alexandru Rață (22p), Marian Iulian Bala (12p), Bela Florian Bartha (6p) - Carol-Gabriel Kosinski
Au mai jucat: David Emilian Țăranu Runcan (2p), Rareș Ionuț Bălean, Robert Adrian Aciobăniței (1p), Tudor Magdaș (2p), Sebastian Gabriel Bratu
Rezerve neutilizate: Victor-Ștefan Asmarandei, Sergio Diaconescu
Antrenor: Sergiu Stancu
Turcia: Murat Yenipazar (1p) - Gokcen Yuksel (17p), Mert Matic (5p), Kaan Gurbuz (10p), Efe Bayram (14p), Ahmet Tumer (6p) - Abdulsamet Yalcin
Au mai evoluat: Cafer Kirkit, Hilmi Șahin
Rezerve nefolosite: Ahmet Samet Baltaci, Mirza Lagumdzija, Adis Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Berkay Bayraktar
Antrenor: Slobodan Kovac
Grupa D - Cluj, BT Arena
Program meciuri / Rezultate tehnice
9 septembrie 2026
România – Letonia 1:3
10 septembrie 2026
Franța – Elveția 3:0
Turcia – Germania 1:3
11 septembrie 2026
Germania – Letonia 3:0
Elveția – România 1:3
12 septembrie 2026
Franța – Turcia 3:0
România – Germania 2:3
13 septembrie 2026
Elveția – Turcia 0:3
Letonia – Franța 1:3
14 septembrie 2026
Germania – Elveția 3:1
România – Turcia 3:1
15 septembrie 2026
Letonia – Elveția (ora 17.00)
Franța – Germania (ora 20.00)
16 septembrie 2026
Turcia – Letonia (ora 17.00)
Franța – România (ora 20.00)
Clasament
1. Germania 11 puncte (4 meciuri)
2. Franța 9 puncte (3 meciuri)
3. România 7 puncte (4 meciuri)
4. Letonia 3 puncte (3 meciuri)
5. Turcia 3 puncte (4 meciuri)
6. Elveția 0 puncte (4 meciuri)
Celelalte grupe
Grupa A, Modena (Italia)
Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia
10 septembrie 2026
Italia - Suedia 3:0
11 septembrie 2026
Cehia - Grecia 3:1
Slovacia - Slovenia 0:3
12 septembrie 2026
Suedia - Cehia 2:3
Grecia - Italia 0:3
13 septembrie 2026
Slovenia - Suedia 3:0
Italia - Slovacia 3:1
14 septembrie 2026
Slovacia - Cehia 0:3
Slovenia - Grecia 1:3
15 septembrie 2026
Grecia - Suedia
Cehia - Italia
16 septembrie 2026
Suedia - Slovacia
Cehia - Slovenia
17 septembrie 2026
Slovacia - Grecia
Italia - Slovenia
Grupa B, Sofia (Italia)
Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel
9 septembrie 2026
Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0
10 septembrie 2026
Polonia - Portugalia 3:0
Israel - Ucraina 1:3
11 septembrie 2026
Ucraina - Macedonia de Nord 3:0
Portugalia - Bulgaria 0:3
12 septembrie 2026
Polonia - Israel 3:0
Bulgaria - Ucraina 1:3
13 septembrie 2026
Portugalia - Israel 2:3
Macedonia de Nord - Polonia 0:3
14 septembrie 2026
Ucraina - Portugalia 3:0
Bulgaria - Israel 3:1
15 septembrie 2026
Macedonia de Nord - Portugalia
Polonia - Ucraina
16 septembrie 2026
Israel - Macedonia de Nord
Polonia - Bulgaria
Grupa C, Tampere (Finlanda)
Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca
10 septembrie 2026
Finlanda - Danemarca 3:0
11 septembrie 2026
Olanda - Belgia 1:3
Serbia - Estonia 3:1
12 septembrie 2026
Danemarca - Olanda 3:0
Belgia - Finlanda 2.3
13 septembrie 2026
Estonia - Danemarca 0:3
Finlanda - Serbia 3:0
14 septembrie 2026
Serbia - Olanda 3:2
Estonia - Belgia 1:3
15 septembrie 2026
Belgia - Danemarca
Olanda - Finlanda
16 septembrie 2026
Danemarca - Serbia
Olanda - Estonia
17 septembrie 2026
Serbia - Belgia
Finlanda - Estonia
Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.