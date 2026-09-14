 Directoarea unui colegiu de top din București susține că nota 10 nu garantează succesul: „Sunt elevi care în școală erau de 7, 8 și care sunt acum foarte bine” | adevarul.ro
search
Luni, 14 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Directoarea unui colegiu de top din București susține că nota 10 nu garantează succesul: „Sunt elevi care în școală erau de 7, 8 și care sunt acum foarte bine”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pentru unii părinți, performanța copilului a ajuns să fie măsurată în numărul notelor de 10. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București, critică această presiune și spune că obsesia pentru rezultate îi face pe adulți să piardă din vedere ceea ce contează cu adevărat.

Goana după rezultate școlare cât mai bune îi determină pe unii părinți să apeleze la tot mai multe meditații, chiar și atunci când copiii lor învață în școli bune și au profesori bine pregătiți la clasă.

„Dăm copiii la meditații pentru că toată lumea își dă copiii la meditații. Acum nu ne mai ajunge un meditator. Avem doi, avem doi la matematică, avem doi la română, plus profesorul de la școală, el fiind elev în școală bună și având profesor bun la clasă”, a declarat Andreia Bodea în podcastul „Salvați Copiii-Lume bună”.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București
Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București Foto: FB

„Părinții nu mai au absolut nicio limită”

Directoarea spune că presiunea pentru note maxime a devenit atât de mare încât, în unele cazuri, părinții ajung să fie interesați mai ales de imaginea pe care rezultatele copilului o creează în fața celorlalți.

„Părinții nu mai au absolut nicio limită. Vreau copilul meu să aibă nota 10, să mă laud și eu pe grupurile de mămici că a intrat nu știu unde, că a luat trei de 10 la matematică, restul nu contează”, a afirmat aceasta.

În opinia directoarei, există situații în care nota devine mai importantă decât nivelul real al copilului.

„Vor note mari, nu contează dacă le merită sau nu: pentru fală, glorie. Deci, ideea pe care părinții o au că aceste note foarte mari constituie un pașaport pentru reușită este total, total greșită”, a subliniat directoarea.

Elevii de 7 și 8 pot ajunge foarte bine

Andreia Bodea dă exemplul unor elevi care nu au avut în școală note maxime, dar care au ajuns, ulterior, să aibă o viață profesională împlinită.

„Sunt elevi care în școală erau de 7, 8 și care sunt acum foarte bine, cu meseriile lor, mulțumiți, aici în țară sau în altă parte”, a explicat directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”.

Directoarea susține însă că parcursul unui elev nu poate fi redus la rezultatele obținute la școală. Aceasta îi îndeamnă pe părinți să se gândească mai mult la ceea ce își doresc cu adevărat pentru copiii lor.

„Ce vor de fapt de la copiii lor? Sunt copiii lor mai buni, mai talentați, bine că sunt sănătoși, bine că sunt într-o școală”, a mai spus Andreia Bodea.

Copiii au acces la mai multe informații decât acum 10-15 ani

Directoarea a vorbit și despre schimbările prin care au trecut elevii în ultimii ani.

„Elevii de astăzi au mult mai multe informații decât aveau colegii lor acum 10 ani sau acum 15 ani. Din păcate, nu prea știu ce să facă cu această informație și cad în capcane și vedem în ce capcane cad, devin dependenți de rețelele de socializare”, a declarat Andreia Bodea.

Declarațiile au fost făcute de Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București, în podcastul „Salvați Copiii-Lume bună”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
digi24.ro
image
Ce au găsit muncitorii sub podelele Palatului Buckingham, aflat în lucrări de restaurare. Fuseseră ascunse acum 140 ani. FOTO
stirileprotv.ro
image
Rezultate finale preliminare după alegerile din Suedia: stânga are circa 28.000 de voturi în plus în fața dreptei. Peste 200.000 de voturi anticipate și din diaspora vor fi numărate miercuri
gandul.ro
image
Ca la MECI: Un diplomat a GOLIT borcanul cu alune și s-a lins pe degete. Nu s-a oprit
mediafax.ro
image
Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”
fanatik.ro
image
Castelul renascentist din Sibiu, unde acum 350 de ani s-a pierdut autonomia Transilvaniei, restaurat cu fonduri europene
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
digi24.ro
image
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
gsp.ro
image
La 9 ani de la retragere, Cătălina Ponor a spus totul despre Octavian Bellu
digisport.ro
image
8 greșeli care îți pot afecta sănătatea inimii
click.ro
image
Nicușor Dan, în haină de camuflaj, la o bază aeriană NATO din Finlanda. „România își dorește să aprofundeze această cooperare”
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Cu 350 de euro pe lună trăiește ca o regină. Țara care atrage străinii în căutarea unei vieți mai ieftine
observatornews.ro
image
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
cancan.ro
image
Pensii militare: CCR explică de ce 2 pensionari cu aceiași funcție pot primi sume de bani diferite la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
prosport.ro
image
Suma colosală pe care ar încasa-o Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Ce se știe despre contractul fostei mari gimnaste
playtech.ro
image
Denis Drăguş, la debut! Ce poziţie joacă la FCSB? Craiova se teme de el: „Nu-mi place că s-a dus la ei”
fanatik.ro
image
Scoarța terestră de sub Italia ”se desface ca un fermoar”, potrivit unui studiu
ziare.com
image
"Ar fi bine să nu-l superi!" La 42 de ani, fostul atacant s-a transformat într-o "bestie" și și-a arătat forța
digisport.ro
image
Cheloo, dezvăluiri surprinzătoare după Asia Express: „Regretele sunt pentru morți”. De ce nu a plecat să câștige marele premiu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vârsta de pensionare trebuie să crească în România! Avertismentul Consiliului Fiscal: Lipsesc 10 miliarde de euro
mediaflux.ro
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”
click.ro
image
Dida Drăgan a împlinit 80 de ani. Marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia.” De ce se îmbracă în negru
click.ro
image
Mădădina Apostol nu apărea în testamentul lui Nick Rădoi. Cui urma să-i rămână averea
click.ro
harry megan, regina, william si kate GettyImages jpg
”Iadul se va dezlănțui!” Avertismentul care dă fiori. Ce lovitură urmează să-i dea Ducii de Sussex delicatei Prințese Kate
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon alături de Rege și Regina foto Casa regală a Norvegiei jpg
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian?
okmagazine.ro
Castelul medieval Aruch din Armenia. Vedere generală
Peste 40 de cuptoare subterane, descoperite într-un castel medieval
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Bălan, probleme cu vindecarea traumelor! Ce întrebare i-a pus psihologului Menis Yousry?„Nu îți poți controla corpul”
image
Anamaria Prodan a plecat să se refacă după operație la iubit în America! „Mă recuperez frumos pe malul oceanului”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!