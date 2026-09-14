Directoarea unui colegiu de top din București susține că nota 10 nu garantează succesul: „Sunt elevi care în școală erau de 7, 8 și care sunt acum foarte bine”

Pentru unii părinți, performanța copilului a ajuns să fie măsurată în numărul notelor de 10. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București, critică această presiune și spune că obsesia pentru rezultate îi face pe adulți să piardă din vedere ceea ce contează cu adevărat.

Goana după rezultate școlare cât mai bune îi determină pe unii părinți să apeleze la tot mai multe meditații, chiar și atunci când copiii lor învață în școli bune și au profesori bine pregătiți la clasă.

„Dăm copiii la meditații pentru că toată lumea își dă copiii la meditații. Acum nu ne mai ajunge un meditator. Avem doi, avem doi la matematică, avem doi la română, plus profesorul de la școală, el fiind elev în școală bună și având profesor bun la clasă”, a declarat Andreia Bodea în podcastul „Salvați Copiii-Lume bună”.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București Foto: FB

„Părinții nu mai au absolut nicio limită”

Directoarea spune că presiunea pentru note maxime a devenit atât de mare încât, în unele cazuri, părinții ajung să fie interesați mai ales de imaginea pe care rezultatele copilului o creează în fața celorlalți.

„Părinții nu mai au absolut nicio limită. Vreau copilul meu să aibă nota 10, să mă laud și eu pe grupurile de mămici că a intrat nu știu unde, că a luat trei de 10 la matematică, restul nu contează”, a afirmat aceasta.

În opinia directoarei, există situații în care nota devine mai importantă decât nivelul real al copilului.

„Vor note mari, nu contează dacă le merită sau nu: pentru fală, glorie. Deci, ideea pe care părinții o au că aceste note foarte mari constituie un pașaport pentru reușită este total, total greșită”, a subliniat directoarea.

Elevii de 7 și 8 pot ajunge foarte bine

Andreia Bodea dă exemplul unor elevi care nu au avut în școală note maxime, dar care au ajuns, ulterior, să aibă o viață profesională împlinită.

„Sunt elevi care în școală erau de 7, 8 și care sunt acum foarte bine, cu meseriile lor, mulțumiți, aici în țară sau în altă parte”, a explicat directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”.

Directoarea susține însă că parcursul unui elev nu poate fi redus la rezultatele obținute la școală. Aceasta îi îndeamnă pe părinți să se gândească mai mult la ceea ce își doresc cu adevărat pentru copiii lor.

„Ce vor de fapt de la copiii lor? Sunt copiii lor mai buni, mai talentați, bine că sunt sănătoși, bine că sunt într-o școală”, a mai spus Andreia Bodea.

Copiii au acces la mai multe informații decât acum 10-15 ani

Directoarea a vorbit și despre schimbările prin care au trecut elevii în ultimii ani.

„Elevii de astăzi au mult mai multe informații decât aveau colegii lor acum 10 ani sau acum 15 ani. Din păcate, nu prea știu ce să facă cu această informație și cad în capcane și vedem în ce capcane cad, devin dependenți de rețelele de socializare”, a declarat Andreia Bodea.

Declarațiile au fost făcute de Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din București, în podcastul „Salvați Copiii-Lume bună”.