A stat cu laptopul pe abdomen ore întregi și a ajuns la spital. Ce au descoperit medicii

Un băiețel din Marea Britanie a fost diagnosticat cu eritem ab igne, o afecțiune cunoscută popular drept „sindromul pielii prăjite”, după ce obișnuia să țină laptopul pe abdomen chiar și opt ore pe zi. Medicii atrag atenția asupra riscului expunerii îndelungate a pielii la surse de căldură de intensitate redusă.

A stat cu laptopul pe abdomen ore întregi și a ajuns la spital. Foto: Unsplash

Eritemul ab igne apare în urma expunerii repetate și prelungite la căldură, fără ca aceasta să fie suficient de puternică pentru a provoca o arsură obișnuită. Pielea poate căpăta în timp o culoare roșiatică sau maronie și un aspect caracteristic, asemănător unei rețele, notează publicația Metro.

Afecțiunea poate apărea și în cazul persoanelor care folosesc frecvent perne electrice sau sticle cu apă fierbinte. În cazul copilului britanic, sursa de căldură a fost însă laptopul.

Copilul a ajuns la spital cu pete asemănătoare unor vânătăi

Potrivit unui raport publicat în BMJ Case Reports, băiatul, al cărui nume nu a fost făcut public, s-a prezentat inițial la urgențe după ce pe abdomen i-au apărut ceea ce păreau a fi „vânătăi apărute spontan”.

Copilul era altfel sănătos și nu avea antecedente de traumatisme sau alte simptome. Investigațiile efectuate atunci nu au indicat o problemă medicală gravă, astfel că băiatul a fost externat.

Câteva săptămâni mai târziu, acesta a revenit la spital, după ce modificarea pielii se accentuase.

Discuțiile cu medicii au scos la iveală un detaliu important: băiatul era școlarizat acasă și își ținea frecvent laptopul direct pe abdomen, uneori chiar și opt ore pe zi. În unele situații, dispozitivul era conectat la priză în timp ce era folosit.

După ce sursa de căldură a fost îndepărtată, erupția a dispărut complet.

De ce apare „sindromul pielii prăjite”

Eritemul ab igne este provocat de expunerea repetată la căldură de intensitate scăzută. Spre deosebire de o arsură, temperatura nu este suficient de mare pentru a produce imediat leziuni, însă expunerea prelungită poate afecta vasele mici de sânge din piele.

În timp, acest lucru poate determina apariția unei modificări de culoare roșiatice, maronii sau pestrițe, cu un aspect asemănător unei plase.

Afecțiunea nu este întotdeauna dureroasă. Unele persoane pot avea mâncărimi, senzație de usturime sau sensibilitate, în timp ce altele observă doar schimbarea aspectului pielii.

Medicii recomandă atenție în cazul copiilor

Autorii raportului medical spun că acest caz evidențiază necesitatea luării în calcul a eritemului ab igne în cazul copiilor, mai ales pe fondul utilizării tot mai frecvente a dispozitivelor electronice.

Medicii atrag atenția că identificarea afecțiunii într-un stadiu incipient poate preveni investigațiile inutile și poate evita confuzia cu alte probleme dermatologice.

În cazul copiilor mici, precauția este cu atât mai importantă, deoarece aceștia pot să nu își dea seama că o sursă de căldură le afectează pielea sau pot să nu spună unui adult că au început să simtă disconfort.

Recomandarea este ca dispozitivele electronice să nu fie ținute direct pe piele pentru perioade lungi, în special atunci când se încălzesc sau sunt conectate la încărcat.

Dacă apare o modificare neobișnuită a pielii, primul pas este îndepărtarea sursei de căldură. Dacă petele persistă sau există motive de îngrijorare, este recomandată evaluarea de către un medic, inclusiv un dermatolog.