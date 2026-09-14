Cât ne costă să fim conectați. Telefonul, internetul și serviciile digitale acaparează sume importante

Telefonul mobil, internetul de acasă și televiziunea au devenit servicii pentru care gospodăriile plătesc lună de lună, iar costul total diferă în funcție de numărul de abonamente, viteza internetului, pachetul de televiziune și serviciile digitale adăugate. În 2026, cele mai ieftine oferte pornesc de la câteva zeci de lei pentru telefonie sau internet, însă factura poate crește rapid atunci când sunt incluse mai multe numere de telefon, televiziunea și servicii suplimentare.

Telefonul, internetul și serviciile digitale acaparează o bună parte din buget Foto: arhivă

Pentru comparația costurilor am luat în calcul ofertele publice disponibile în prezent ale Digi, Orange și Vodafone, fără Telekom, serviciile companiei fiind preluate în urma tranzacțiilor finalizate în ultimii ani de Orange și Vodafone, respectiv Digi pentru anumite active.

Internetul fix pornește de la câteva zeci de lei

DIGI are în prezent printre cele mai mici tarife pentru internetul fix, oferta valabilă de la 1 iulie 2026 incluzând abonamente de la 3,75 euro pe lună pentru Digi Net Fiberlink Popular și de la 5,75 euro pentru Fiberlink 100, în timp ce Fiberlink 500 costă 6,25 euro, iar Fiberlink 1000 ajunge la 8,25 euro pe lună. Tarifele sunt exprimate în euro, dar facturate în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

La Orange, oferta de internet fix disponibilă la adresă poate include pachete prin fibră optică, iar operatorul afișează în prezent un pachet de internet prin fibră împreună cu televiziune și Netflix și HBO & HBO Max incluse la 62,5 lei pe lună, în promoția online pentru o perioadă de 24 de luni. Orange precizează că disponibilitatea serviciilor de fibră și pachetele disponibile trebuie verificate în funcție de adresă.

Pentru comparația tarifelor, este important că ofertele promoționale nu sunt echivalente cu tarifele standard pe întreaga perioadă contractuală, astfel că un abonament care costă mai puțin în primele luni poate avea un preț diferit ulterior.

Telefonia mobilă poate începe de la câțiva euro

La telefonia mobilă, diferențele dintre operatori sunt vizibile încă de la cele mai ieftine abonamente. Orange afișează în prezent abonamentul Fun la 3 euro pe lună în primele 12 luni, urmând să coste 5 euro pe lună în lunile 13-24, pentru un contract de 24 de luni, oferta incluzând 10 GB de internet mobil și minute și SMS-uri naționale nelimitate. Abonamentul Smart este afișat la 5 euro pe lună în primele 12 luni și 8 euro în lunile următoare, cu internet național nelimitat.

La DIGI, tarifele în vigoare de la 1 iulie 2026 pornesc de la 2 euro pe lună pentru Digi Mobil Optim 2 și 3 euro pentru Digi Mobil Optim 3, în timp ce abonamentul Optim Nelimitat costă 5 euro pentru un singur abonament. Pentru mai multe abonamente, tariful individual al Optim Nelimitat scade până la 4 euro pentru două abonamente, 3,5 euro pentru trei și 3 euro pentru patru până la șapte abonamente.

Vodafone afișează în oferta sa abonamentul RED 9 la 9 euro pe lună, cu 10 GB de internet mobil național și minute și SMS-uri incluse, în timp ce alte planuri din portofoliu au tarife mai mari.

Astfel, pentru un singur număr de telefon, costul lunar poate porni de la aproximativ 2-3 euro la cele mai ieftine oferte disponibile, în timp ce abonamentele cu mai multe date mobile și beneficii suplimentare ajung la valori mai mari.

Cât costă telefonul, internetul și televiziunea împreună

Pentru o gospodărie care urmărește să reducă la minimum costurile, o combinație de internet fix, televiziune și două abonamente mobile poate fi construită la un tarif relativ redus, în funcție de operator și de promoțiile disponibile.

La DIGI, de exemplu, internetul Fiberlink 100 costă 5,75 euro pe lună, televiziunea digitală costă 6,25 euro, iar două abonamente mobile Optim 2 ar costa câte 2 euro, ceea ce duce la un total de 16 euro pe lună, înainte de eventuale costuri pentru echipamente sau alte opțiuni.

Dacă în locul celor două abonamente mobile de bază este ales Optim Nelimitat, suma pentru internet, televiziune și două numere de telefon ajunge la aproximativ 22 euro pe lună, calculată la tarifele publicate de DIGI începând cu 1 iulie 2026.

La Orange, un exemplu de pachet promoțional disponibil în prezent este internetul prin fibră împreună cu televiziunea și Netflix și HBO & HBO Max incluse, la 62,5 lei pe lună în primele 24 de luni, la care se poate adăuga telefonia mobilă în funcție de numărul de abonamente și planul ales.

Televiziunea adaugă un cost separat sau intră în pachet

Televiziunea rămâne una dintre componentele importante ale facturii de comunicații, iar tariful diferă în funcție de numărul de canale și de serviciile suplimentare incluse.

DIGI afișează în prezent serviciul de televiziune digitală la 6,25 euro pe lună, cu minimum 122 de canale și primul echipament digital inclus, în timp ce varianta Digital SkyShowtime costă 8 euro pe lună și include accesul la serviciul respectiv.

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Orange oferă, la rândul său, pachete de televiziune prin cablu, iar oferta actuală include TV Esențial și TV Premium, cu un număr diferit de canale și beneficii asociate. Operatorul promovează și pachete combinate de internet și televiziune, inclusiv variante în care sunt incluse servicii de streaming.

Pentru consumator, diferența dintre un abonament separat și un pachet convergent poate fi importantă, deoarece operatorii acordă reduceri atunci când mai multe servicii sunt contractate pe același cont.

Patru numere de telefon pot schimba semnificativ factura

Numărul de utilizatori dintr-o gospodărie are un efect direct asupra costului lunar, în special în cazul familiilor care au trei sau patru telefoane.

La DIGI, abonamentul Optim Nelimitat costă 5 euro pentru un singur număr, însă tariful individual scade la 4 euro pentru două abonamente, 3,5 euro pentru trei și 3 euro pentru patru până la șapte abonamente. Pentru patru numere, telefonia mobilă ar ajunge astfel la 12 euro pe lună, la care se adaugă internetul fix și televiziunea.

La Orange, abonamentul Fun este disponibil în prezent la 3 euro pe lună în primele 12 luni pentru contractele pe 24 de luni, după care tariful ajunge la 5 euro, ceea ce înseamnă că patru abonamente identice ar costa 12 euro pe lună în primul an și 20 de euro pe lună în al doilea an.

Diferențele dintre aceste exemple apar atât din tarifele de bază, cât și din reducerile acordate pentru mai multe numere sau pentru contractarea simultană a unor servicii.

DIGI și-a schimbat tarifele în 2026

În cazul DIGI, tarifele actuale sunt rezultatul unei modificări a structurii tarifare aplicate începând cu 1 iulie 2026, compania anunțând în luna mai că prețurile serviciilor și echipamentelor vor fi exprimate în euro și facturate în lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Compania a explicat modificarea prin creșterea generalizată a costurilor operaționale, deprecierea leului, creșterea costurilor cu energia și majorarea sau introducerea unor taxe și impozite, precizând totodată că trecuseră mai mult de șapte ani de la ultima actualizare a tarifelor.

În noua structură tarifară, internetul fix, televiziunea, telefonia mobilă și alte servicii DIGI au prețuri exprimate în euro, ceea ce înseamnă că valoarea plătită în lei poate varia în funcție de cursul BNR utilizat la emiterea facturii.

Orange și Vodafone au, de asemenea, oferte diferențiate

Orange are în prezent o structură de abonamente mobile care pornește de la 3 euro pe lună în primul an pentru Fun, 4 euro pentru Fun Plus și 5 euro pentru Smart, în cadrul promoției pentru contractele pe 24 de luni, după care tarifele revin la nivelurile standard afișate pentru perioada rămasă din contract.

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Vodafone are în oferta curentă abonamente precum RED 9, la 9 euro pe lună, cu 10 GB de internet mobil național, precum și planuri mai scumpe, în funcție de volumul de date și de beneficiile incluse.

În cazul ambilor operatori, prețul final depinde de tipul de contract, perioada contractuală, eventualele promoții și numărul de servicii contractate.

Cât poate ajunge să coste conectivitatea unei familii

O gospodărie cu două telefoane, internet fix și televiziune poate avea o factură lunară care pornește de la câteva zeci de lei dacă sunt alese cele mai ieftine abonamente disponibile și dacă se folosesc ofertele promoționale, în timp ce un pachet cu internet mai rapid, televiziune, patru numere de telefon și servicii digitale suplimentare poate ajunge la peste 150-200 de lei pe lună.

La 150 de lei pe lună, costul anual ajunge la 1.800 de lei, iar la 200 de lei pe lună, aceeași categorie de servicii înseamnă 2.400 de lei într-un an, fără a include telefoanele cumpărate în rate, asigurările pentru dispozitive, serviciile premium sau alte abonamente digitale contractate separat.

În cazul unei familii care are patru numere de telefon, internet fix, televiziune și mai multe servicii digitale, factura poate depăși aceste valori, în funcție de operator, de nivelul abonamentelor și de serviciile incluse.

Costul conectivității nu este, astfel, determinat de un singur abonament, ci de suma serviciilor contractate de fiecare gospodărie, de la telefonia mobilă și internetul fix până la televiziune, platforme de streaming și alte servicii digitale, iar diferența dintre un pachet minimal și unul extins poate însemna, pe parcursul unui an, câteva sute sau chiar câteva mii de lei.