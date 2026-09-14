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Construcții fără autorizație: cum pot fi aduse în legalitate prin noua autorizație de regularizare

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Proprietarii care au construit fără autorizație de construire sau au executat lucrări diferite de cele prevăzute în autorizația existentă au la dispoziție, în anumite condiții, un nou mecanism pentru intrarea în legalitate. Legea nr. 169/2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, intrată în vigoare la 25 august 2026, introduce autorizația de regularizare.

Casă în construcție
Titularul lucrării trebuie să solicite autorizația de regularizare Foto: Shutterstock

Potrivit noilor prevederi, titularul lucrării trebuie să solicite autorizația de regularizare de la autoritatea administrației publice competente să emită autorizația de construire.

Ce construcții pot fi regularizate

Regula se aplică lucrărilor executate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației existente, însă emiterea autorizației de regularizare este condiționată de îndeplinirea unor cerințe prevăzute de lege.

Printre construcțiile pentru care poate fi emisă autorizația de regularizare se numără:

  • locuințele unifamiliale cu parter sau parter și etaj, cu o suprafață construită desfășurată de cel mult 150 de metri pătrați, dacă nu sunt monumente istorice și nu se află în zone protejate sau în zone de protecție a monumentelor;
  • anexele locuințelor și anexele gospodărești, precum garajele și magaziile;
  • anexele exploatațiilor agricole, în limita suprafeței de 150 de metri pătrați;
  • lucrările de închidere a balcoanelor, cu condiția să nu existe extindere pe domeniul public.

Există și o prevedere temporară. Până la 25 august 2027, autorizația de regularizare poate fi solicitată și pentru alte categorii de construcții realizate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației existente, cu respectarea condițiilor prevăzute de Cod.

În aceste situații se aplică însă și obligația achitării taxelor și a celorlalte costuri prevăzute de lege, iar valoarea cotelor pentru controlul de stat și a taxelor pentru certificatul de urbanism și autorizarea construirii este de zece ori mai mare decât cea care ar fi fost datorată dacă lucrările ar fi fost executate legal.

Ce trebuie să facă proprietarul

Solicitarea autorizației de regularizare se face la autoritatea competentă să emită autorizația de construire, prin formularul F_AR_01 prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 975, publicat în Monitorul Oficial la 26 august 2026.

Documentația include, între altele, rapoarte de expertiză tehnică, extrasul de carte funciară și dovada achitării taxelor, precum și alte documente, după caz.

Pentru obținerea autorizației trebuie îndeplinite cumulativ condițiile privind reglementările urbanistice, protecția mediului și cerințele fundamentale privind calitatea în construcții. Printre acestea se află rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, siguranța și accesibilitatea în exploatare, precum și cerințele privind igiena, sănătatea și protecția mediului.

Panourile fotovoltaice pot fi instalate fără autorizaţie de construire. De când se aplică măsura

Verificarea acestor cerințe se realizează pe baza unor expertize tehnice întocmite de experți atestați în domeniile relevante.

Ce se întâmplă dacă imobilul nu respectă toate condițiile

Autorizația de regularizare nu este emisă automat pentru orice construcție fără autorizație. În cazul în care construcția nu respectă toate condițiile, dar există soluții tehnice pentru aducerea ei în conformitate, autoritatea locală poate impune obținerea unei autorizații de construire, efectuarea unor lucrări de conformare sau, după caz, desființarea parțială a lucrărilor.

Dacă nu există posibilitatea aducerii construcției în conformitate cu cerințele legale, poate apărea obligația desființării lucrărilor.

Ce construcții pot fi făcute fără autorizație

Noul Cod stabilește și o serie de lucrări care pot fi executate fără autorizație de construire și fără notificarea prealabilă a autorităților.

În cazul construcțiilor existente, sunt prevăzute, printre altele, anumite lucrări de reparații și întreținere la împrejmuiri, acoperișuri, tâmplărie, finisaje și instalații, precum și anumite lucrări pentru sisteme de încălzire și climatizare, lucrări de securitate la incendiu, unele echipamente de telecomunicații și panouri fotovoltaice, cu respectarea condițiilor stabilite de lege.

În mediul rural, pot fi realizate fără autorizație și anumite anexe noi aferente locuințelor unifamiliale, precum terase acoperite, pergole, bucătării de vară, chioșcuri, magazii sau grupuri sanitare. Acestea trebuie să aibă o suprafață cumulată de cel mult 20 de metri pătrați, o înălțime de maximum 2,5 metri, să fie fără fundație, provizorii și demontabile, pe structură din lemn sau metal, și să respecte regulile de urbanism și Codul civil.

Impozit majorat pentru construcțiile nelegalizate

Pentru lucrările executate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației, care nu au fost regularizate la momentul intrării în vigoare a noului Cod, impozitul se majorează cu 100% din momentul constatării situației și până la obținerea autorizației de regularizare sau desființarea lucrărilor.

Plata acestui impozit nu înlocuiește sancțiunile aplicabile și nu înseamnă că imobilul îndeplinește automat condițiile pentru regularizare.

Prin urmare, pentru proprietarii care au executat lucrări fără autorizație sau diferit de proiectul autorizat, noul Cod introduce o procedură expresă de regularizare, dar acordarea autorizației depinde de categoria construcției și de îndeplinirea cumulativă a condițiilor urbanistice, tehnice și de mediu prevăzute de lege.

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