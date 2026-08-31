Ce încălțăminte de școală pentru băieți merită cumpărată în 2026? 5 modele din piele naturală sub 200 de lei, de la primară la liceu

Mai este puțin până când clopoțelul va suna din nou, iar pe lista de cumpărături pentru începutul de an școlar a rămas, poate, tocmai cea mai banală întrebare: cu ce se va încălța copilul, zi de zi, la școală? Pare simplu. Până începi să cauți.

EDITOR'S CHOICE 2026 – SCHOOL SHOE Converse Chuck Taylor All Star – tenişi high-top din piele, alb/negru; reducere 55%; mărimi disponibile între 29-38 Croiala high-top și talpa plată îi dau acestui model un echilibru foarte bun între protecție, flexibilitate și libertate de mișcare. Este genul de construcție care îl face la fel de ușor de purtat la școală, în oraș sau în weekend. Potrivit pentru toate vârstele școlare. Vezi prețul și alte detalii

În lumea reală, încălțămintea de școală trebuie să treacă simultan prin mai multe teste. Să fie comodă pentru ore întregi de purtare, suficient de rezistentă pentru un copil care nu merge tocmai cu grijă pe trotuar, să respecte regulile școlii, să-i placă și lui — ceea ce poate fi deja o misiune în sine — și, ideal, să nu coste cât o mică vacanță de familie.

Iar dacă vorbim despre piele naturală, lucrurile devin și mai interesante. Părintele caută ceva practic și bine făcut. Copilul, în schimb, poate vrea sneakers negri, ceva cu aer sport sau pur și simplu o pereche care să nu arate prea „de școală”. Pentru un școlar mic, confortul și încălțarea ușoară pot cântări enorm. Confortul nu ține însă doar de încălțăminte. Pentru alegerea unui ghiozdan potrivit pentru școală în 2026–2027, de la clasele primare până la liceu, vezi și ghidul nostru dedicat. Pentru un adolescent, însă, modelul de pantof de școală adecvat trebuie mai întâi să treacă testul oglinzii, să aibă personalitate. Iar peste toate acestea vin mărimea, stilul, vremea, ținutele de zi cu zi și bugetul.

Așa că am pornit la vânătoare cu o regulă simplă: piele naturală și maximum 200 de lei.

Nu am căutat însă o pereche care să câștige un concurs imaginar al „celei mai bune încălțări de școală”. Pentru că nu există o singură pereche perfectă pentru toți copiii. Există perechea pentru băiatul care vrea sneakers, există perechea pentru școlarul care are nevoie de ceva mai clasic, există modelul care poate merge foarte bine cu uniforma, dar și cu blugii după-amiaza. Și există varianta care, la prima vedere, pare făcută pentru școală, dar ajunge să fie purtată în parc, în oraș, în weekend și, până la urmă, aproape în fiecare zi.

Pentru că asta este adevărata provocare: pantofii de școală nu rămân doar la școală.

Încălțăminte de școală din piele, sub 200 de lei, pentru băieți – recomandările 2026 Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Am ales 5 perechi de pe Fashion Days, de la modele potrivite pentru școlarii mici până la variante care pot funcționa foarte bine și pentru adolescenții de liceu. În funcție de model, mărimile merg de la ciclul primar până la clasele de liceu, iar unele dintre perechi sunt suficient de versatile încât să depășească fără probleme categoria „pentru băieți”. Am analizat materialul, prețul, mărimile disponibile, stilul și cât de ușor poate fi integrată fiecare pereche de pantofi de școală în viața de zi cu zi. Mai ales, am vrut să vedem cât de mult poți obține, în momentul de față, dintr-un buget de 200 de lei.

Și aici apare partea interesantă. Pentru că „încălțăminte de școală” nu mai înseamnă neapărat pantoful negru, serios și oarecum anonim pe care ni-l amintim din copilărie. Poate însemna teniși cu aer sport-retro, modele old-school, sneakers clasici, pantofi casual mai robuști sau variante sport-elegante care nu arată deloc ca și cum ar trebui să stea în dulap până luni dimineața.

Așadar, 5 perechi. 5 stiluri diferite, 5 răspunsuri posibile la aceeași problemă. Pentru copilul care vrea să fie comod, pentru cel care vrea să arate bine, pentru cel mic care are nevoie de o pereche ușor de purtat, pentru adolescentul care nu mai acceptă orice îi pune mama în față și, bineînțeles, pentru părintele care încearcă să împace toate aceste pretenții fără să treacă de 200 de lei.

Se poate găsi încălțăminte școlară din piele naturală, versatilă și suficient de bine aleasă încât să merite banii? Acum rămâne să vedem care dintre perechi are cele mai mari șanse să ajungă, pe 7 septembrie 2026, nu doar în coșul de cumpărături, ci efectiv în picioarele copilului.

Foto: Facebook Back to school: încălțăminte adecvată pentru școală

Încălțămintea de școală pentru băieți care nu se oprește la o singură vârstă, ținută sau sezon

Există perechi pe care le cumperi pentru școală și perechi pe care copilul ajunge să le aleagă pentru aproape orice. Noi o alegem pe aceasta pentru că are toate șansele să devină a doua categorie. High-top, recognoscibilă, suficient de cool pentru un adolescent, dar potrivită și pentru un școlar mai mic, Converse Chuck Taylor All Star este genul de încălțăminte care nu se oprește la ușa școlii: merge mai departe, în parc, în oraș, în excursii și în weekend.

Are acel rar echilibru între stil, versatilitate și caracter care îi permite să se integreze firesc în garderoba unui copil pe măsură ce crește și, mai ales, să nu fie uitată în dulap odată cu terminarea orelor. Dintre toate modelele din selecție, acesta este cel care ne-a făcut cel mai ușor să ne imaginăm o pereche cumpărată pentru începutul școlii și purtată cu plăcere mult după ce primul clopoțel a trecut.

Iar într-un ghid în care am căutat să obținem cât mai mult dintr-un buget de 200 de lei, tocmai această capacitate de a face mai mult decât o singură pereche de încălțăminte pentru școală a făcut diferența.

Dacă ar trebui să păstrăm un singur model din această selecție, acesta ar fi Editor's Choice 2026.

Mai jos explicăm de ce a ajuns în această poziție și ce îl diferențiază de celelalte patru modele din selecție.

Cum am ales în 2026 cei mai buni pantofi de școală din piele naturală pentru băieți, până în 200 de lei

După ce am comparat ofertele mai multor platforme, am ajuns la Fashion Days pentru că aici am găsit, în momentul documentării, unele dintre cele mai bune prețuri, o bază suficient de mare de modele și un proces de căutare și comparare mai ușor de urmărit.

Cu peste 10.000 de modele listate doar în categoria „Încălțăminte băieți – Pantofi”, alegerea câtorva perechi pentru acest ghid nu putea porni de la ideea unui simplu top. În lipsa unor ratinguri și recenzii care să permită o comparație obiectivă între produse, am preferat să stabilim câteva criterii clare și să alegem cele mai bune recomandări care le respectă.

Primul filtru a fost materialul: ne-am orientat către modele din piele naturală, pentru un plus de confort, rezistență și versatilitate. Al doilea a fost prețul: am ales un prag de maximum 200 de lei, un buget pe care l-am considerat mai realist pentru cât mai multe familii, mai ales într-o perioadă în care începutul anului școlar vine cu o listă lungă de cheltuieli.

Uniforma e completă cu încălțămintea potrivită pentru școală Foto: TIME for Kids





Pentru a acoperi cât mai bine perioada de la ciclul primar până la liceu, am împărțit selecția în două categorii de mărimi (potrivite vârstelor școlare): 29–35 și 35–40, care cuprind toate vârstele școlare. Acest lucru nu înseamnă, desigur, că fiecare model este disponibil în toate mărimile din categoria sa, ci că am încercat ca, la nivelul întregii selecții, să existe opțiuni pentru cât mai mulți copii.

Un alt aspect pe care l-am avut în vedere a fost și contextul în care vor fi purtați pantofii. Regulile tot mai stricte impuse de multe școli în ultimii ani pot limita opțiunile în ceea ce privește culorile, modelele sau tipul de încălțăminte acceptat, așa că am inclus variante care respectă cerințele mai stricte, fără să sacrifice confortul sau aspectul plăcut: doar culori închise sau neutre, fără combinații stridente, logouri supradimensionate sau elemente care să atragă inutil atenția. În felul acesta, selecția rămâne relevantă atât pentru zilele obișnuite de școală, cât și pentru situațiile în care există un cod vestimentar mai clar.

Cele 5 modele alese acoperă, în diferite combinații, stilurile sport, casual și elegant, astfel încât să existe nu doar opțiuni pentru școală, ci și încălțări care pot fi purtate cu ușurință și în alte ocazii. Am urmărit, de asemenea, variante suficient de versatile pentru mai multe perioade ale anului, într-un context în care anotimpurile nu mai seamănă întotdeauna cu cele de acum câțiva ani. Avem, spre exemplu, o pereche de teniși înalți unisex (high-top), stil gheată cum ar spune unii, care reprezintă o excepție binevenită de la împărțirea pe categorii: modelul se potrivește tuturor vârstelor școlare și poate fi o alternativă versatilă inclusiv pentru timpul liber.

Pe lângă recomandările principale, am adăugat și un bonus „Old Skool”, pentru cei care preferă un stil mai retro și vor ceva cu mai multă personalitate.

Așadar, nu este un clasament al celor mai bune produse de pe Fashion Days, ci o selecție construită după criterii concrete: piele naturală, preț sub 200 de lei, design potrivit pentru școală, versatilitate și acoperirea, pe cât posibil, a mai multor mărimi.

Gata de școală, de la prima oră Foto: Daciana Stoica/GhidulCumpărătoruluiAdevărul

Cele mai potrivite 5 modele de încălțăminte de școală din piele naturală 2026, de la școlari la liceeni

După ce am urmărit ofertele disponibile și am comparat modelele care se încadrează în bugetul de maximum 200 de lei, am construit selecția de mai jos nu doar în funcție de brand sau de aspect, ci mai ales după tipul de încălțăminte, vârsta la care poate fi purtată și restul criteriilor mai sus enumerate. Scopul a fost să acoperim cât mai multe dintre situațiile în care un băiat are nevoie de o pereche de încălțăminte pentru școală: de la modelele sport-retro potrivite încă din ciclul primar până la sneakers mai maturi, potriviți adolescenților, la liceu.

De aceea, nu oferim un clasament strict de la „cel mai bun” la „cel mai puțin bun”, ci o selecție construită în funcție de vârstele școlare. Fiecare rubrică răspunde unei nevoi diferite: avem mai întâi teniși înalți, recognoscibili și foarte versatili, apoi pantofi casual din piele pentru cei care preferă o construcție mai robustă, pantofi sport clasici din piele, sneakers cu un aer mai matur pentru adolescenți și, în final, o variantă sport-elegantă pentru ținute mai îngrijite. La final am adăugat și un bonus, pentru un model clasic care merită atenție, dar pe care stocul foarte limitat nu ne-a permis să-l includem în selecția recomandărilor principale.

Pentru rubrica fiecărei recomandări am păstrat aceeași structură, tocmai pentru ca selecția să poată fi comparată ușor. Mai întâi explicăm ce tip de încălțăminte este și de ce se află în această categorie, apoi prezentăm modelul ales și principalele sale caracteristici: de la materialele folosite, construcție și design până la elementele care pot conta în utilizarea de zi cu zi. Explicăm, de asemenea, cui i se adresează mai bine fiecare model, inclusiv din perspectiva vârstei și a plajei de mărimi, ce aduce în selecția generală și de ce merită sau nu să fie luat în calcul. Astfel, cititorul nu primește o listă de produse, ci înțelege de ce fiecare pereche a ajuns în selecție, pentru ce tip de școlar este potrivită și cu ce alte modele poate fi comparată.

Foto: Shoes & sox De la primar la liceu: stil potrivit fiecărei vârste - același indiferent de țară sau continent

Pentru că vorbim despre un ghid de shopping online, informațiile comerciale trebuie privite ca fiind dinamice. Fiecare denumire de produs și fiecare casetă tehnică asociată recomandării includ un link de afiliere direct către pagina oficială Fashion Days a produsului. Prin accesarea acestuia, cititorul poate verifica în timp real informațiile legate de preț, eventual reducere și disponibilitatea pe mărimi, și poate plasa comanda online atât timp cât produsul este în stoc. Acest lucru este cu atât mai important în cazul de față, deoarece analiza ofertelor ne-a arătat că o parte semnificativă dintre modelele selectate au stoc limitat, iar problema nu este întotdeauna dispariția completă a produsului, ci mai ales dispariția anumitor mărimi. Un model poate fi listat și disponibil la cumpărare, dar să nu mai poată fi comandat în mărimea de care copilul are nevoie.

Momentul publicării contează și el. Suntem foarte aproape de începutul noului an școlar, iar intervalul în care părinții mai pot compara liniștiți ofertele, verifica mărimile și profita de reducerile actuale este deja destul de scurt. În plus, reducerile și disponibilitatea se pot modifica de la o zi la alta, în funcție de stoc și de ofertele active. De aceea, recomandarea noastră este ca fiecare model care intră în calcul să fie verificat direct în pagina oficială înainte de cumpărare. Dacă mărimea potrivită este disponibilă și prețul actual se încadrează în buget, nu este recomandabil să se amâne inutil comanda doar pentru că produsul apare încă în listă: în această perioadă, stocurile pe anumite mărimi se pot epuiza rapid.

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În continuare, trecem în revistă recomandările, de la teniși high-top cu aer sport-retro și modele casual din piele până la sneakers mai maturi pentru adolescenți, iar la final vedem și modelul bonus care a rămas în afara clasamentului din cauza disponibilității foarte reduse. Astfel, selecția poate fi parcursă ca un mic ghid de alegere în funcție de vârstă, stil, material, utilizare și mărimea disponibilă.

1. Surpriza selecției: teniși high-top din piele, unisex, de la juniori la liceeni

Într-un ghid de încălțăminte pentru băieți, tenişii sport sunt una dintre cele mai versatile categorii: trebuie să funcționeze în primul rând pentru școală și activitățile de zi cu zi, dar pot fi utili și în afara acestui context. Pentru selecția noastră, am urmărit modele cu aspect neutru, ușor de purtat și de combinat, dar am lăsat loc și unor variante cu personalitate, care să nu arate ca niște pantofi sport exclusiv tehnici.

BEST FOR ALL AGES Converse Chuck Taylor All Star – tenişi high-top din piele, alb/negru; reducere 55%; mărimi disponibile între 29-38 Model de teniși înalți unisex, cu partea superioară din piele, căptușeală din material textil, șiret și talpă plată albă. Aspectul alb-negru păstrează linia clasică a teneşilor Converse, într-o variantă potrivită pentru ținute casual. Potriviți pentru toate vârstele școlare. Vezi prețul și alte detalii

Acest model reprezintă piesa centrală a selecției pentru băieți, tocmai pentru că nu se limitează la o singură grupă de vârstă sau la un singur stil. Intervalul de mărimi 29–38 acoperă de la ciclul primar până în adolescență, iar faptul că este un model unisex îl face relevant dincolo de împărțirea strictă pe gen.

Avantaje: Construcția din piele și forma de gheată îl fac mai versatil decât un sneaker sport obișnuit: poate fi purtat la școală și în timpul liber, dar și în excursii sau în zilele mai răcoroase și umede, când un pantof sport foarte jos ar fi mai puțin practic. În același timp, aspectul de tenis clasic îl păstrează suficient de relaxat pentru activitățile de zi cu zi.

Construcția din piele și forma de gheată îl fac mai versatil decât un sneaker sport obișnuit: poate fi purtat la școală și în timpul liber, dar și în excursii sau în zilele mai răcoroase și umede, când un pantof sport foarte jos ar fi mai puțin practic. În același timp, aspectul de tenis clasic îl păstrează suficient de relaxat pentru activitățile de zi cu zi. Pentru cine: Modelul reprezintă o alegere foarte bună pentru băieții care preferă tenișii cu aspect clasic, nu modelele de alergare sau sneakers foarte tehnici. Datorită plajei largi de mărimi, poate fi o opțiune atât pentru un școlar mic, cât și pentru un adolescent care a depășit stilul specific încălțămintei pentru copii.

Verdict: Converse Chuck Taylor All Star - un reper al selecției - reprezintă o pereche de teniși high-top cu aspect clasic, materiale potrivite pentru utilizarea de zi cu zi și o plajă de mărimi care îi face relevanți de la ciclul primar până la liceu. Iar reducerea de 55% îi dă un argument comercial în plus.

2. Pantofi casual din piele naturală pentru școlari – între clasic, sport și practic

În categoria pantofilor casual pentru școală, modelele din piele naturală reprezintă o alegere practică pentru părinții care caută încălțăminte potrivită pentru utilizare frecventă și pentru un copil activ. În selecția noastră, această categorie completează variantele mai sportive sau mai casual prin modele cu o construcție mai robustă, materiale naturale și un aspect suficient de discret pentru ținutele de zi cu zi.

BEST CLASSIC-CASUAL STYLE Lasocki Young – pantofi casual din piele naturală maro; reducere 19%; mărimi disponibile între 33-36 Model casual din piele naturală, cu interior și branț din piele naturală, finisaj nubuc, șireturi și talpă de aproximativ 3 cm. Pantofii au o construcție robustă, culoare maro și fermoar lateral care facilitează încălțarea. Potriviți pentru copiii din ciclul primar și gimnazial. Vezi prețul și alte detalii

Acest model Lasocki reprezintă una dintre cele mai practice variante din selecția de pantofi de școală pentru băieți: combină pielea naturală cu un design casual-sportiv, dar mai robust, și poate fi alternativa potrivită pentru copilul care are nevoie de o pereche pentru purtare frecventă, nu neapărat pentru ținute sport. Culoarea maro și finisajul mat îl fac, de asemenea, mai sobru decât un sneaker clasic.

Avantaje: Pielea naturală nubuc (tip de piele naturală șlefuită fin pe partea exterioară, ceea ce îi dă acel aspect mat, catifelat și ușor „pudrat” ) este principalul său atu, iar interiorul și branțul din piele naturală completează construcția. Fermoarul lateral este un detaliu practic pentru încălțare, în timp ce șireturile permit ajustarea pantofului; certificarea Leather Working Group adaugă un argument legat de responsabilitatea procesului de producție.

Pielea naturală nubuc (tip de piele naturală șlefuită fin pe partea exterioară, ceea ce îi dă acel aspect mat, catifelat și ușor ) este principalul său atu, iar interiorul și branțul din piele naturală completează construcția. Fermoarul lateral este un detaliu practic pentru încălțare, în timp ce șireturile permit ajustarea pantofului; certificarea Leather Working Group adaugă un argument legat de responsabilitatea procesului de producție. Pentru cine: Modelul este potrivit mai ales pentru școlarii din ciclul primar și gimnazial cărora li se potrivesc mărimile 33–36 și care preferă încălțăminte cu aspect de pantof casual robust. Poate fi purtat la școală, în timpul liber și în activitățile cotidiene în care este nevoie de o pereche mai solidă decât un model sport foarte ușor.

Verdict: Lasocki Young este o alegere echilibrată pentru părinții care pun accent pe piele naturală, caracter practic și un aspect mai sobru. Nu are caracterul iconic al Converse-ului, dar tocmai prin discreție și construcție devine o completare foarte bună a selecției.

3. Pantofi sport din piele pentru școlari – practici, rezistenți, gata de orice aventură, zi de zi

În selecția pentru băieți, o categorie importantă este cea a pantofilor sport clasici, care pot face trecerea fără probleme de la ținuta de școală la activități sportive sau timp liber. Am urmărit aici modele din materiale rezistente, cu design simplu și cu o construcție suficient de practică pentru purtare frecventă.

BEST PRACTICAL SPORT STYLE Reebok - băieți piele naturală, negru; reducere 19%; mărimi disponibile între 27-34 Model sport cu partea exterioară din piele naturală netedă și material textil, interior textil, șireturi clasice și talpă plată de aproximativ 2 cm. Are vârful rotund și un design simplu, în întregime negru. Potrivit pentru băieții din ciclul primar. Vezi prețul și alte detalii

Reebok aduce în selecție o variantă mai sportivă decât Lasocki, dar fără elemente vizuale foarte încărcate. Este genul de model care poate fi purtat la școală, dar și în activități de zi cu zi, iar construcția din piele naturală la exterior îi oferă un avantaj pentru utilizarea frecventă.

Avantaje: Designul negru integral este foarte ușor de integrat în garderoba de zi cu zi, iar șireturile permit ajustarea încălțămintei pe picior. În plus, modelul este suficient de sportiv pentru activități fizice, fără să aibă aspectul unui pantof de alergare tehnic.

Designul negru integral este foarte ușor de integrat în garderoba de zi cu zi, iar șireturile permit ajustarea încălțămintei pe picior. În plus, modelul este suficient de sportiv pentru activități fizice, fără să aibă aspectul unui pantof de alergare tehnic. Pentru cine: Modelul se adresează băieților care preferă un pantof sport clasic, discret și ușor de combinat. Este mai potrivit pentru cei care vor o singură pereche care să poată acoperi școala și timpul liber, decât pentru cine caută încălțăminte dedicată exclusiv sportului.

Verdict: Reebook - băieți piele naturală - reprezintă o alegere echilibrată pentru școală și timpul liber, cu aspect sportiv clasic, piele naturală la exterior și o reducere de 19%. Principalul minus este disponibilitatea limitată a mărimilor cuprinse între 27 și 34. Completează selecția cu o categorie pe care Converse-ul și Lasocki-ul nu o acoperă la fel de bine: pantoful sport clasic din piele, într-o culoare neutră și foarte ușor de purtat.

4. Pantofi sport din piele naturală – aceeași linie Reebok, dar pentru adolescenți

Pentru băieții mai mari, modelele de școală pot avea un look mai matur, fără să piardă din confort. Am inclus separat această variantă Reebook Workout Plus, chiar dacă modelul este același cu cel reprezentat anterior: oferta diferă prin preț, mărimile disponibile și pagina de produs, iar pentru un ghid de shopping online aceste diferențe contează.

BEST PRACTICAL SPORT STYLE Reebok (Workout Plus) – sneakers din piele naturală, negru; reducere 25%; mărimi disponibile între 35-38.5 Sneakers negri cu design clasic, exterior din piele naturală și material textil, căptușeală textilă și talpă din cauciuc. Au șireturi, vârf rotund și talpă plată de aproximativ 2 cm. Potriviți pentru gimnaziu și liceu. Vezi prețul și alte detalii

Și pentru băieții mai mari, designul modelului Reebok rămâne unul dintre punctele sale forte. Silueta clasică de sneakers sport, negrul integral și exteriorul din piele naturală îi dau un aspect discret ușor de integrat în garderoba de zi cu zi. Este suficient de matur pentru un adolescent, fără să devină prea formal, și poate fi purtat la fel de ușor cu blugi, pantaloni casual sau ținute sport.

Avantaje: Designul simplu nu depinde de tendințe și poate fi combinat cu o gamă largă de ținute. Pielea naturală la exterior și talpa din cauciuc îl recomandă pentru purtare cotidiană, iar culoarea îl face foarte ușor de asortat.

Designul simplu nu depinde de tendințe și poate fi combinat cu o gamă largă de ținute. Pielea naturală la exterior și talpa din cauciuc îl recomandă pentru purtare cotidiană, iar culoarea îl face foarte ușor de asortat. Pentru cine: Modelul este potrivit pentru băieții care au trecut spre un stil mai matur și preferă sneakers clasici în locul variantelor foarte colorate sau sobre. În oferta analizată sunt disponibile mărimile cuprinse între 36 și 38.5, îl plasează clar în zona școlarilor mai mari și a adolescenților.

Verdict: Un sneaker cu aspect clasic, discret și mai matur, care păstrează ADN-ul Reebok Workout Plus, potrivit pentru adolescenții care vor o singură pereche versatilă pentru școală și timpul liber, fără să renunțe la caracterul sport-casual. Reducerea este un argument suplimentar, iar disponibilitatea până la 38.5 îl face relevant inclusiv pentru adolescenți. Completează selecția cu o variantă de Reebok disponibilă într-o altă plajă de mărimi și la un alt preț. Chiar dacă designul este același cu modelul prezentat anterior, oferta distinctă poate fi relevantă pentru un copil care a ajuns la aceste mărimi și pentru părinții care caută o variantă simplă, neagră și versatilă.

5. Sneakers premium din piele naturală pentru băieți, cu aspect sport-elegant, de la școlari la adolescenți

În selecția pentru adolescenți merită să existe și o zonă pentru cei care preferă încălțămintea sport cu un aspect mai îngrijit. Sunt modele care păstrează confortul și lejeritatea unui sneaker, dar prin materiale, culori și detalii se potrivesc mai bine și unor ținute casual mai atent construite.

BEST SMART-CASUAL STYLE GUESS – pantofi sport copii din piele naturală, negru; reducere 14%; mărimi disponibile între 33-38 Pantofi sport cu exterior din piele naturală de antilopă și interior din piele naturală și material textil, șireturi și talpă de 1,5 cm. Modelul negru este completat de talpa maro și de accentele crem de pe limbă și din partea superioară din spate, alături de logo-ul triunghiular GUESS. Vezi prețul și alte detalii

GUESS aduce în selecție o variantă mai rafinată vizual decât modelele sport clasice. Combinația dintre negru, maro și crem îl face interesant pentru ținute casual mai îngrijite, fără să-l scoată din zona încălțămintei sport.

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Avantaje: Principalul atu este aspectul: pielea de antilopă, talpa maro și accentele crem îi dau mai multă personalitate decât unui sneaker negru simplu. În același timp, cromatica rămâne suficient de neutră pentru a putea fi combinată ușor.

Principalul atu este aspectul: pielea de antilopă, talpa maro și accentele crem îi dau mai multă personalitate decât unui sneaker negru simplu. În același timp, cromatica rămâne suficient de neutră pentru a putea fi combinată ușor. Pentru cine: Modelul premium este potrivit pentru adolescenții (dar și școlarii din ciclul primar și gimnazial) care vor o pereche sport, dar preferă un look mai atent și mai puțin sobru. Este o alegere bună pentru școală, timp liber și ținute casual în care încălțămintea are și un rol estetic mai important.

Verdict: GUESS - pantofi sport copii din piele naturală = sneakers cu personalitate, mai rafinați decât modelele sport clasice, dar suficient de relaxați pentru purtare zilnică. Negru, accentele crem și talpa maro îi dau exact acel aer sport-elegant care diversifică selecția. Introduce în selecție zona de sport-elegant, absentă la modelele Converse și Reebok. Este și o alternativă interesantă pentru părinții care caută o pereche din piele naturală care să arate mai „aranjat”, fără a ajunge la pantoful clasic.

BONUS: Un clasic de „școală veche” care nu se demodează niciodată

Deși nu intră în clasamentul propriu-zis, Vans Old Skool merită inclus în completarea selecției pentru școală: este un model clasic, ușor de recunoscut, iar reducerea de 40% îl face cu atât mai interesant, chiar dacă este la limita superioară a bugetului. Din păcate, stocul foarte limitat și disponibilitatea doar în câteva mărimi (35–38) ne-au făcut să-i rezervăm statutul de bonus.

Foto: Vans Bonus: Vans Old Skool, tenișii care nu se demodează

Complet negru la exterior, cu piele întoarsă și material textil, modelul are un aspect casual, urban și foarte ușor de asortat, fără elemente vizuale stridente. Designul low-top este completat de celebrul „jazz stripe” lateral, păstrat în aceeași nuanță de negru, pentru un look discret, iar eticheta clasică „Vans Off The Wall” de pe călcâi adaugă o notă autentică. Talpa plată din cauciuc și construcția simplă îl recomandă pentru școală, plimbări și timpul liber, fiind mai potrivit pentru băieții care preferă un stil relaxat și o încălțăminte versatilă, ușor de purtat și în afara cursurilor. Singura excepție cromatică este talpa exterioară maro, care completează designul și îi oferă un contrast subtil. Poate fi o alternativă foarte bună la modelele din top.

Dacă mărimea potrivită mai este disponibilă, este unul dintre acele modele care merită luate în calcul înainte să dispară din stoc.

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La final, poate că aceasta este cea mai importantă concluzie a întregului ghid: nu există o singură pereche de încălțăminte de școală care să fie „cea mai bună” pentru băieți, indiferent de vârstă. Există însă perechea potrivită pentru fiecare copil, în funcție de vârstă, stil, mărime, regulile școlii și, bineînțeles, buget.

Cele 5 variante pe care le-am ales arată și cât de diferit poate arăta, astăzi, încălțămintea pentru școală. De la tenișii high-top Converse, care pot însoți un copil din ciclul primar până în adolescență, la modelele casual pentru cei care preferă un stil mai clasic, sneakers Reebok pentru o apariție sport și discretă sau modelul GUESS pentru un look mai sport-elegant. Iar pentru cei care vor un stil urban, Vans Old Skool rămâne o variantă care merită urmărită, dacă mai este disponibilă în mărimea potrivită.

Dincolo de brand și de aspect, criteriile care au stat la baza selecției rămân aceleași: piele naturală, un preț de maximum 200 de lei, modele suficient de versatile pentru purtare frecventă și, pe cât posibil, mărimi care să acopere o plajă cât mai largă de vârste.

Mâini ridicate - un nou an școlar începe! Foto: Shutterstock

Și poate tocmai aici este avantajul unei selecții de acest fel. Nu mai trebuie să alegi între „ce îi place copilului” și „ce consideră părintele că este practic”. Un model bine ales poate să le bifeze pe amândouă. Poate arăta suficient de bine încât adolescentul să-l poarte fără negocieri, să fie suficient de comod pentru o zi întreagă de școală și suficient de versatil încât să nu rămână abandonat în dulap când nu este la școală.

Singura grabă pe care merită să o ai este cea dictată de calendar și de stocuri. La început de an școlar, mărimile populare pot dispărea înainte ca produsul să iasă efectiv din ofertă, iar prețurile și reducerile se pot modifica. De aceea, dacă ai găsit deja un model care pare potrivit, merită să verifici acum mărimea disponibilă, prețul actual și condițiile de comandă.

Ai un buget de 200 de lei și cauți încălțămintea potrivită pentru începutul școlii? Uită-te peste cele 5 modele recomandate, compară-le în funcție de vârsta copilului și de stilul pe care îl preferă și verifică direct oferta actuală înainte de a lua decizia.

Pentru că, până la urmă, cea mai bună pereche pentru școală este cea care bifează toate cele trei lucruri importante: îi place copilului, îți convine ție și poate fi purtată cu adevărat zi de zi.