 „Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan | adevarul.ro
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„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan

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O imagine cu un camion înmatriculat în județul Olt, surprins pe un drum din Afganistan, i-a intrigat pe internauți. Sute de români au încercat să explice cum a ajuns vehiculul la mii de kilometri de România, iar alții susțin că au observat și ei astfel de mașini.

Camionul cu numere de Olt din Afganistan.
Camionul cu numere de Olt din Afganistan. Foto: Reddit.com

Un camion cu numere de înmatriculare din județul Olt, fotografiat pe un drum montan din Afganistan, a stârnit uimire și numeroase glume pe rețelele de socializare. Imaginea, prezentată ca fiind realizată în provincia Bamiyan, a fost comentată de sute de români, care s-au întrebat cum a ajuns mașina la aproape 6.000 de kilometri de locul în care fusese înmatriculată.

În fotografie poate fi observat camionul cu plăcuțe de Olt, dar și cu un afiș așezat în parbriz, pe care apar inscripția „Kabul” și numărul 2697. În cabină se văd două persoane. Utilizatorul care susține că a realizat fotografia a precizat ulterior că imaginea a fost surprinsă pe drumul dintre Kandahar și Kabul, în timpul unei călătorii prin Afganistan.

Fotograful român se afla în vacanță în Afganistan

Fotografia a fost preluată pe grupul Reddit România, unde autorul ei a intervenit pentru a oferi mai multe detalii. Acesta a precizat că se afla în vacanță și că drumul pe care a întâlnit camionul leagă Kandahar de Kabul.

„În vacanță. Din 2023–2024 este destul de sigur pentru turiști, chiar dacă, evident, trebuie să știi pe unde mergi și să respecți regulile de acolo. Talibanii sunt peste tot, dar cu turiștii au fost surprinzător de în regulă și foarte curioși. Peisajele și traseele montane sunt superbe, oamenii sunt foarte primitori, iar mâncarea chiar mi-a plăcut: mult kebab, orez, pâine proaspătă și ceai fără oprire. Ce să spun, o experiență foarte diferită, dar pe care o recomand cu încredere”, a relatat acesta.

Un alt utilizator i-a atras atenția că situația este mult diferită pentru femei. Autorul fotografiei a admis că deplasarea este mai simplă pentru un bărbat sau pentru o femeie însoțită și că realitatea diferă de la o provincie la alta.

Cum ar fi ajuns camionul din Olt în Afganistan

Imaginea a fost publicată și pe grupul internațional „Foreign Plates Spotting”, dedicat vehiculelor surprinse în locuri aflate la mare distanță de țările în care au fost înmatriculate. Acolo, mai mulți utilizatori au explicat că numeroase camioane vechi sunt exportate din Europa de Est către Afganistan, Irak, Siria sau Egipt, unde continuă să fie folosite.

„O mulțime de camioane sunt exportate din Europa de Est în Afganistan, Irak, Siria, Egipt și în alte țări”, a explicat un internaut.

Un român a arătat că astfel de vehicule pot ajunge în Asia fie pe roți, fie transportate cu alte camioane. Uneori, spațiul disponibil este folosit pentru a duce simultan alte vehicule și piese de schimb.

„Sunt duse ori pe roți, ori cu alte TIR-uri. Cumpără un cap de TIR cu tot cu remorcă, iar în remorca aceea bagă alt cap de TIR, plus o mulțime de piese. Așa se practică și în Siria. Multe TIR-uri și camioane românești sunt cumpărate și duse în Africa. Acolo probabil ajung cu vaporul sau chiar pe roți”, a explicat acesta.

Un alt participant la discuție a susținut că vehiculele vechi sunt căutate pentru că au mai puțină electronică și pot fi reparate mai ușor.

„Afganistanul, Iranul și Siria cumpără multe camioane și TIR-uri vechi. Cu cât sunt mai vechi, cu atât mai bine. Știu o vânzare făcută acum doi ani a unui cap tractor Mercedes din 1995. Le duc acolo pentru piese sau pentru a fi folosite în continuare. Sunt preferate cele vechi, pentru că au puțină electronică și se repară ușor”, a afirmat un utilizator.

Plăcuța de Olt, o amintire a fostului proprietar

Mai mulți comentatori au observat că afișul din parbriz ar putea reprezenta actuala înmatriculare afgană a camionului. În această situație, plăcuțele de Olt ar fi rămas doar ca o urmă a trecutului vehiculului.

„Înmatricularea actuală, pe hârtie, pare să fie așezată în parbriz: «Kabul 2697»”, a remarcat un membru al grupului internațional.

Un alt utilizator a explicat că vehiculele exportate sunt înmatriculate local, dar pot păstra și plăcuțele europene, considerate uneori un semn de prestigiu.

„Le înmatriculează la ei, acesta o are în parbriz, dar păstrează numărul european, pentru că înseamnă ceva acolo. Este cum însemna și la noi, acum ceva vreme, un număr german. În unele locuri încă mai înseamnă”, a susținut acesta.

Suportul plăcuței ar indica, potrivit unui alt comentator, că înainte să ajungă în România camionul ar fi circulat în Germania. Astfel, vehiculul ar fi putut avea mai mulți proprietari și mai multe „vieți” înainte să ajungă pe drumurile Afganistanului.

„Mașinile își trăiesc prima viață în Germania, Franța și în alte țări. A doua viață, în Polonia sau România. Apoi ajung pentru ultima încercare în Ucraina, Belarus ori Georgia. Cele mai puțin norocoase ajung în Afganistan”, a glumit un internaut.

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„Fascinant. Noi ne exportăm mașinile vechi în Europa de Est, iar apoi țările din Europa de Est își exportă, la rândul lor, mașinile vechi. Deșeurile unui om sunt comoara altuia”, a concluzionat alt participant la discuție.

Un utilizator a susținut că, din verificările sale, inspecția tehnică a camionului expirase în ianuarie 2025, dar că vehiculul apărea încă înmatriculat în România.

„Mergeau de la Băbana spre Păpucești”

Pe grupul românesc, explicațiile tehnice au fost rapid acoperite de glume. „Mergeau de la Băbana spre Păpucești”, a scris un român.

„Tocmai urcau coasta la Băbana”, a completat altcineva, amintind de un interviu popular pe rețelele de socializare, în care un român este întrebat cum se poate ajunge în spațiul Schengen.

Întrebarea despre modul în care camionul ar fi parcurs drumul uriaș a primit un răspuns inspirat de mersul cailor: „Tagadam, paș, paș”.

„L-a băgat Waze pe o scurtătură”, a presupus un alt internaut.

„Traseul clasic și cel mai rapid între Ploiești și Drumul Taberei”, a continuat altul.

O fotografie editată, care sugera că șoferul ar fi virat greșit, a atras comentariul:

„După poză, zici că au făcut dreapta unde trebuiau să facă stânga”, a notat un internaut.

„De câte ori?”, a întrebat altcineva.

Un român a publicat și el o imagine cu un camion înmatriculat în județul Bistrița-Năsăud, pe străzile din Kabul, capitala Afganistanului.

Alt camion cu numere românești în Kabul
Alt camion cu numere românești în Kabul Foto: Reddit

Alți români s-au întrecut în ironii.

„Samsar internațional”, „Peste tot suntem”, „Oltenistan confirmat”, „Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?”, „E plecat pe comunitate”, „A vândut văru’ mașina”, „Dacă te uiți la GPS și nu gândești, se mai întâmplă” și „Trebuia să ajungă la Osica de Sus, dar a trecut de intersecție” au fost câteva dintre comentarii.

Un internaut a presupus că vehiculul încerca să ajungă la Iași, dar „a luat-o pe varianta de ocolire de la Podu Iloaiei”. Altul a considerat că șoferul „a făcut stânga la Scornicești în loc de dreapta”.

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„Era aglomerat pe Valea Oltului”

Nici situația șoselelor din România nu a scăpat de ironii. „Era aglomerat pe Valea Oltului”, a explicat un utilizator. Alții au descris peisajul din fotografie drept „Valea Oltului în 2053” sau au glumit: „Avem Valea Oltului acasă”.

„Mai au mult până în spațiul Schengen”, a remarcat un internaut. „Au cam trecut de spațiul Schengen”, i-a răspuns altul.

Nici originea oltenească a camionului nu a fost uitată. „A dus pepeni din Dăbuleni”, a presupus un utilizator, în timp ce altul a scris: „Duce lubeniță de la Dăbuleni, vrăjeală din Grecia!”

„Se spunea că se deșertifică Oltenia în viitor, dar chiar atât de mult nu mă așteptam. Cred că urcă Dealul Negru și caută micii de la Dedulești”, a comentat un internaut.

Altul a găsit o explicație și mai oltenească pentru călătoria camionului.

„Îl trimise nașu' Pentelică să ducă o damigeană de zaibăr la un văr de-acolo”, a notat acesta.

„Care nu v-ați mai găsit camionul în parcare?”

Unii s-au arătat preocupați și de actele mașinii.

„Dar are RCA?” și „Nici măcar RCA nu are și umblă așa cu el. Afganovinieta o fi plătit?”, au întrebat aceștia.

Un comentator a propus un titlu alternativ pentru fotografie.

„Nu v-ați mai găsit camionul în parcare dimineața?”, a notat acesta.

Altul s-a gândit la fostul proprietar.

„Cum ar fi ca proprietarul român să-l caute și acum și să vadă pe unde a ajuns?” a întrebat el.

Nici autorul postării nu a fost uitat.

„Hai că arată frumos Afganistanul, dar tu ce faci acolo?”, i-a transmis un român.

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