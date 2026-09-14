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Unde sunt cele mai multe oportunități de angajare și cum diferă salariile între județe

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Piața muncii din România rămâne puternic concentrată în câteva județe, iar diferențele dintre regiunile cu multe recrutări și cele cu o ofertă redusă sunt considerabile. Datele privind joburile publicate în acest an arată discrepanțe importante atât în ceea ce privește numărul de oportunități disponibile, cât și nivelul salariilor medii nete, în timp ce aproximativ 60% dintre pozițiile anunțate se adresează candidaților entry-level.

Târg de joburi
Piața muncii din România rămâne puternic concentrată în câteva județe Foto: Mediafax

Bucureștiul concentrează aproape jumătate dintre joburile publicate pe eJobs de la începutul anului, în timp ce județele aflate la finalul clasamentului au de aproximativ 15 ori mai puține poziții disponibile. Diferențele dintre piețele regionale se reflectă și în salariile medii, însă numărul de joburi și nivelul veniturilor nu evoluează întotdeauna în aceeași direcție.

Din aproape 150.000 de joburi publicate de la începutul anului și până în prezent pe eJobs, aproximativ 71.000 au fost pentru București. Capitala se află astfel la o distanță considerabilă de celelalte județe în ceea ce privește volumul recrutărilor.

După București urmează Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș, județe în care oferta de locuri de muncă este semnificativ mai mare decât în partea de jos a clasamentului. La polul opus se află Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna, fiecare cu aproximativ 4.500-5.000 de poziții disponibile în perioada analizată.

Diferențele dintre județe sunt vizibile, prin urmare, nu doar în ceea ce privește numărul de recrutări, ci și prin aria geografică în care un candidat își poate căuta un loc de muncă. În județele cu o ofertă mai redusă, persoanele aflate în căutarea unui job pot avea mai puține alternative locale și pot lua în calcul poziții din alte domenii sau din alte localități.

Bucureștiul rămâne principalul pol de recrutare

Cele aproximativ 71.000 de poziții publicate pentru București reprezintă aproape jumătate din totalul anunțurilor analizate de eJobs. Oferta Capitalei este distribuită între numeroase domenii, ceea ce înseamnă că volumul ridicat de recrutare este însoțit și de o diversitate mai mare a pozițiilor disponibile.

În celelalte județe aflate în partea superioară a clasamentului, recrutările provin în special din domenii precum retail, industria alimentară, servicii, turism, sectorul financiar-bancar, transport și logistică, potrivit datelor eJobs.

Clasamentul s-a modificat față de anul trecut. Brașovul a urcat de pe locul al cincilea în 2025 pe locul al doilea în acest an, fiind județul care a înregistrat cea mai importantă ascensiune în topul ofertelor de muncă. Ilfovul a avansat, de asemenea, și a depășit Clujul și Iașiul, care au coborât câteva poziții față de anul precedent.

În același timp, Clujul și Timișul rămân printre județele cu cele mai ridicate salarii medii dintre principalele piețe regionale analizate.

Salariile diferă și ele de la un județ la altul

Datele Salario citate de eJobs indică un salariu mediu net de aproximativ 6.500 de lei în București. Capitala este urmată de Cluj, cu circa 5.800 de lei net, și Timiș, cu aproximativ 5.500 de lei.

În Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, salariul mediu net este de aproximativ 5.000 de lei pe lună.

Diferența dintre București și acest ultim grup este, astfel, de aproximativ 1.500 de lei pe lună. Clujul se află la aproximativ 700 de lei sub Capitală, iar Timișul la circa 1.000 de lei.

Datele arată că volumul recrutării și nivelul salariilor nu sunt neapărat proporționale. Brașovul este un exemplu în acest sens: județul a urcat pe locul al doilea în clasamentul numărului de joburi publicate, dar salariul mediu net este estimat la aproximativ 5.000 de lei, sub nivelurile înregistrate în București, Cluj și Timiș.

Cele mai multe joburi sunt pentru candidații entry-level

Un alt element important este nivelul de experiență solicitat de angajatori. Aproximativ 60% dintre joburile publicate anul acesta s-au adresat candidaților entry-level.

După aceste poziții urmează joburile pentru persoanele cu 2-5 ani de experiență, cele destinate candidaților fără experiență, apoi pozițiile pentru seniori și manageri.

În ceea ce privește departamentele, cele mai multe recrutări s-au concentrat în vânzări, client service și call center, administrativ și logistică, producție și contabilitate.

Numărul de anunțuri trebuie însă interpretat ca un indicator al activității de recrutare, nu ca o măsură directă a numărului de locuri de muncă nou-create. Un anunț poate apărea atunci când o companie își extinde activitatea, dar și atunci când un angajator trebuie să înlocuiască un salariat care a părăsit organizația.

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