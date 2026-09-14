 A murit Bob Mackie, designerul care a creat ținute pentru Cher și Elton John. Creatorul „rochiilor cu sclipici” avea 87 de ani | adevarul.ro
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A murit Bob Mackie, designerul care a creat ținute pentru Cher și Elton John. Creatorul „rochiilor cu sclipici” avea 87 de ani

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Designerul american Bob Mackie, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de costume pentru vedetele de la Hollywood și televiziune, a murit luni, la vârsta de 87 de ani. Mackie a devenit celebru prin ținutele spectaculoase create pentru Cher, Elton John și numeroase alte staruri.

Designerul american Bob Mackie
Designerul american Bob Mackie Foto: Instagram

Informația privind moartea sa a fost publicată pe contul oficial de Instagram al designerului. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Bob Mackie a avut o carieră de aproximativ cinci decenii, perioadă în care a lucrat atât pentru producții de televiziune și filme, cât și pentru celebrități. A fost nominalizat de peste 30 de ori la premiile Emmy și a câștigat nouă trofee.

Designerul a primit și trei nominalizări la premiile Oscar pentru costumele create pentru filmele „Lady Sings the Blues”, „Funny Lady” și „Pennies From Heaven”.

Mackie era cunoscut pentru creațiile extravagante, în care folosea frecvent paiete, pietre și elemente strălucitoare. Printre vedetele pentru care a creat costume se numără Cher și Elton John, dar și numeroase staruri de televiziune și cinema.

Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale este așa-numita „robie perdea”, purtată în „The Carol Burnett Show”, într-o scenă care parodiază celebra producție „Gone with the Wind” („Pe aripile vântului”), lansată în 1939.

Costumul a devenit atât de cunoscut încât a ajuns ulterior în colecția Smithsonian's National Museum of American History.

Pe lângă activitatea pentru televiziune și cinematografie, Bob Mackie a avut și o colaborare de lungă durată cu Barbie, pentru care a creat colecții și ținute inspirate de stilul său extravagant.

Născut în 1939, în Monterey Park, California, într-o familie din clasa de mijloc, Mackie și-a construit reputația printr-un stil vizual ușor de recunoscut, bazat pe spectaculozitate, umor și strălucire.

„Geniul și ideile sale de design extraordinare vor trăi pentru totdeauna, continuând să aducă frumusețe în această lume”, a transmis echipa designerului după moartea sa.

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