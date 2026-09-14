Un incident șocant a provocat controverse la o competiție HYROX desfășurată în China. Joanna Wetshik, o sportivă australiană în vârstă de 22 de ani, a suferit probleme digestive severe în timpul cursei, dar a ales să continue până la final și a și câștigat cursa.

Situația a devenit rapid vizibilă, după ce urmele au ajuns pe echipamentul sportivei și pe suprafața de concurs. În ciuda stării în care se afla, Wetshik nu s-a oprit și a reușit să câștige cursa. După terminarea competiției, australianca a fost transportată la spital, unde a primit tratament și perfuzii pentru rehidratare.

Controversa a izbucnit însă și mai puternic după ce cursa nu a fost oprită. Ceilalți concurenți au continuat pe aceeași pistă și au folosit echipamentele afectate, iar unii dintre ei au ajuns chiar să alunece. Incidentul a ridicat serioase semne de întrebare privind igiena și siguranța participanților.

Foto: Getty

Decizia de a nu opri competiția a declanșat un val de furie printre ceilalți participanți. Mai mulți sportivi au continuat să alerge pe aceleași culoare și să folosească echipamentele contaminate, unii dintre ei ajungând chiar să alunece pe pistă.

Reacția organizatorilor

Potrivit news.com.au, organizatorii au scos imediat echipamentul contaminat și au închis zonele afectate. Peste noapte, covorul a fost înlocuit, iar pista a fost curățată în profunzime pentru ca următoarea cursă, programată a doua zi, să se poată desfășura în condiții normale.

Organizația a admis că procedurile pentru astfel de situații de contaminare biologică nu sunt suficient de bine stabilite. În același timp, HYROX a condamnat atacurile la adresa sportivei australiene și a avertizat că persoanele care îi trimit amenințări sau mesaje de ură riscă să fie excluse definitiv.

„Pe măsură ce sportul nostru continuă să evolueze, ne confruntăm cu situații noi și din ce în ce mai complexe, care ne pun la încercare și în care este nevoie de mai multă claritate. Asta s-a întâmplat în acest weekend în China. Le cerem sportivilor noștri să-și depășească limitele până la cele mai înalte niveluri. Uneori, vor depăși chiar și ceea ce noi credeam că este posibil. Acel curaj, acea reziliență și refuzul de a ceda sunt tocmai ceea ce îi face pe sportivii de elită atât de extraordinari. Rolul nostru este să le oferim cadrul adecvat și limitele potrivite în care să poată concura, să performeze și să se exprime la cel mai înalt nivel!”, se arată în comunicatul oficial emis de HYROX.

Joanna Wetshik Foto: Getty

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Internauții, furioși pe rețelele de socializare

Declarația vine la scurt timp după ce mulți au criticat evenimentul, dar și pe Joanna, pentru decizia de a continua cursa în acele condiții, spectatorii și participanții ridicând semne de întrebare legate de igienă și de respectul față de ceilalți sportivi.

Un organizator al evenimentului a susținut că echipamentul contaminat a fost îndepărtat, culoarele de cursă afectate au fost închise, iar pentru noaptea următoare au fost programate înlocuirea mochetei și o dezinfectare în profunzime, în pregătirea pentru cursa din ziua următoare.

Declarația companiei HYROX a fost tratată cu dispreț de mulți internauți, majoritatea fanilor competiției continuând să sublinieze preocupările legate de igienă și lipsa unor scuze adresate participanților și personalului care ar fi putut intra în contact cu materiile fecale ale Joannei.

HYROX i-a taxat pe cei care au criticat decizia Joannei de a continua cursa, precizând că oricine se angajează într-un comportament problematic — inclusiv amenințări cu violența sau îndemnuri la rănirea unui atlet — va primi interdicție la toate evenimentele HYROX.

Până la momentul redactării, comunicatul HYROX nu a fost bine primit, mulți continuând să scoată în evidență problemele de igienă și lipsa unor scuze adresate participanților și personalului care ar fi putut intra în contact cu materiile fecale ale Joannei.

„Răspunsul ăsta e o porcărie. Ar trebui să vă cereți scuze tuturor sportivilor care au concurat la Beijing și să vă angajați ferm că orice sportiv care va repeta acest gest va fi eliminat imediat de pe terenul de joc!”

„Deci nu am voie să scuip pe teren, dar pot să mă c*c pe mine? Bine de știut!”

„Sunt de acord în privința violenței și a amenințărilor, DAR dacă scuipatul pe traseu atrage o penalizare, cred că ar trebui să luăm în considerare revizuirea regulamentului!”

„Îmi lipsește o scuză adresată tuturor sportivilor și participanților implicați. Sau HYROX a devenit un sport elitist în care participanții amatori nu contează? Înțelegerea mea asupra valorilor voastre s-a estompat după ce am citit această declarație!”