Când e momentul potrivit să trimiți primul mesaj după o întâlnire. Explicațiile specialiștilor

Există un moment potrivit pentru a trimite un mesaj după o primă întâlnire, iar acesta nu are legătură cu celebra regulă a „celor trei zile”, pe care probabil ai auzit-o de nenumărate ori. Potrivit unui material publicat recent în Psychology Today, momentul ales spune mai mult decât orice strategie despre interesul real, naturalețea și dorința de a continua conexiunea.

Întâlnirea a mers bine. Ați vorbit mult, ați râs, iar la final a fost clar că v-ați simțit confortabil unul cu celălalt. Urmează însă momentul care dă bătăi de cap celor mai mulți dintre noi: când să-i trimiți primul mesaj? Prea repede poate părea forțat. Prea târziu transmite lipsă de interes sau, mai grav, că ar fi vorba de un joc de putere. Este o dilemă tipic contemporană, apărută odată cu mesajele instant, care transformă fiecare întâlnire reușită într-un mic test de sincronizare.

Mitul regulii celor „trei zile”

Multă lume spune că ar trebui să aștepți trei zile înainte să trimiți un mesaj, o idee care a fost preluată din filme și seriale. La prima vedere pare ceva rezonabil: să nu pari nici prea entuziasmat, nici prea distant. În realitate, această regulă se bazează pe presupunerile anumitor persoane care se cred experți în relații, despre atracție și jocuri de putere, neavând vreo cercetare științifică în spate.

Un studiu publicat în 2025 în Journal of Social and Personal Relationships, coordonat de Lars Teichmann, a pus sub lupă această credință populară. Cercetarea a inclus peste 500 de participanți și a analizat modul în care se schimbă reacțiile oamenilor în funcție de momentul în care este trimis mesajul după o primă întâlnire: imediat după ce și-au spus „la revedere”, a doua zi dimineața sau după două zile de așteptare. Participanții au fost evaluați pe mai multe criterii: cât de interesați erau să continue relația, cât de multă chimie simțeau cu cealaltă persoană și cât de motivați erau să se vadă din nou.

Rezultatele au conturat un tipar clar, care contrazice așteptările create de regula „celor trei zile”. Mai exact, mesajul trimis a doua zi dimineața a câștigat detașat competiția. Atât mesajele trimise imediat după întâlnire, cât și cele de peste două zile au avut un impact mai slab, însă din motive diferite. Concluzia cercetătorilor a fost că: mesajul trimis prea repede poate părea impulsiv; trimis prea târziu, poate fi interpretat drept lipsă de interes. Între cele două, dimineața următoare rămâne momentul optim.

Când vine vorba de mesajele trimise în dimineața următoare, acestea au generat cele mai puternice intenții de a construi o relație pe termen lung. Comparativ cu cei care au primit mesaj după două zile, persoanele contactate fie imediat, fie a doua zi dimineața s-au declarat mult mai motivate să meargă la o nouă întâlnire. Un detaliu interesant a fost că momentul mesajului nu a influențat semnificativ cât de des s-au gândit participanții la studiu la cealaltă persoană sau cum au perceput-o ca potențial partener.

Analiza a scos la iveală și diferențe clare de gen. Femeile s-au dovedit mult mai sensibile la momentul în care primeau mesajul, reacționând puternic atât când alegerea momentului era potrivitǎ, cât și nepotrivitǎ. În cazul bărbaților, interesul a rămas relativ constant indiferent de momentul mesajului, ceea ce sugerează o raportare mai relaxată la aceste detalii.

De ce nu e ideal să trimiți un mesaj imediat după o întâlnire? Pentru că, deși intenția e bună, un mesaj trimis prea repede poate fi interpretat greșit. În loc să transmită interes firesc, poate sugera grabă sau o nevoie rapidă de validare. Mai ales pentru unele persoane, timing-ul devine un indiciu despre echilibrul emoțional al celeilalte persoane.

De ce un SMS trimis prea repede poate strica imaginea pe care și-a făcut-o despre tine

Asta nu înseamnă că un mesaj trimis imediat e ceva greșit, dar poate spune mai mult decât intenționezi. Dacă pari că te atașezi foarte repede, interesul tău poate părea pentru o relație în general, nu legat de persoana cu care tocmai te-ai văzut. În loc să fie citit ca un semn de implicare, mesajul ajuns prea repede poate fi interpretat ca grabă, iar asta taie din farmecul începutului de relație. „Creezi impresia că relația e "prea ușoară" sau că te arunci cu capul înainte, fără să reflectezi. Paradoxal, entuziasmul excesiv poate stinge exact flacăra pe care vrei să o întreții”, spun specialiștii.

Totuși, să aștepți prea mult înainte de a trimite un mesaj poate aduce mai multe probleme. Când mesajul a întârziat două zile, participanții nu s-au mai simțit la fel de atrași unul de celălalt și au avut un interes mai scăzut pentru a continua să se întâlnească. Așadar, întârzierea a fost interpretată drept lipsă de claritate sau de asumare, iar expeditorii au părut mai degrabă nesiguri decât rezervați, exact contrariul a ceea ce caută majoritatea oamenilor într-un potențial partener.

Lipsa unui semn subminează și reciprocitatea, fiindcă ne atrag, de regulă, oamenii care ne arată că sunt interesați de noi. Când acest semnal întârzie să apară, atracția se pierde de la sine. Concluzia cercetătorilor a fost că a te face greu de abordat prin lipsă de reacție nu te face mai atractiv, ci slăbește conexiunea pe care abia ai format-o.

Așadar, momentul care dă cele mai bune rezultate este dimineața următoare. Atunci mesajul ajunge suficient de repede cât să confirme interesul, fără să pară grăbit sau disproporționat pentru o primă întâlnire. Menține conexiunea activă, arată că seara a contat și transmite claritate și consecvență, semnale esențiale pentru a construi încredere încă de la început, mai spun cercetătorii. Astfel, transmiți mesajul „Mi-a plăcut seara trecută și încă mă gândesc la tine", fără să pară că te-ai îndrăgostit iremediabil după o singură întâlnire. Acea mică perioadă de așteptare creează anticipare sănătoasă, dar nu atât de mult încât conexiunea să se evapore. Activezi principiul reciprocității: „Ah, deci și el este interesat!", în timp ce demonstrezi și că ești o persoană de cuvânt.

Recomandarea cercetătotilor: trimite mesaj în cel mult 24 de ore de la întâlnire, ideal a doua zi dimineața. Evită mesajele trimise imediat, dacă nu vrei să pari disperat. Evită să aștepți să îi scrii peste două sau trei zile, chiar dacă ideea de „indiferență calculată” încă circulă online. Iar dacă ești cea care așteaptă un semn, folosește momentul mesajului ca indiciu, nu ca verdict, pentru că nu știi dacă cealaltă persoană îți scrie când simte sau dacă urmează sfaturi dubioase găsite pe internet.

Cercetarea confirmă că interesul se vede în comportament: oamenii interesați nu dispar zile întregi și nu simt nevoia să creeze distanță în mod artificial. Un mesaj simplu, trimis a doua zi dimineața, este adesea suficient pentru ca o întâlnire reușită să devină începutul unei povești cu final fericit.

Experiențele oamenilor

În discuțiile online de pe Facebook, din grupul „From Men to Women, Relationship Advice”, despre mesajele primite în urma întâlnirilor, apare constant aceeași idee, formulată aproape identic, indiferent de cine o spune: „Dacă cineva e interesat cu adevărat de tine, nu dispare.”

„Din ce am trăit eu, când un bărbat nu îți scrie după o întâlnire sau după mai multe, înseamnă pur și simplu că nu vrea. Nu e ocupat, nu e confuz, nu se gândește prea mult. Pur și simplu nu vrea”, mărturisește o utilizatoare, fără ocolișuri.

Altcineva o spune pe scurt: „Dacă te vrea, vei ști.”

Există însă și nuanțe. Unii recunosc că întârzierea unui SMS nu vine neapărat din lipsă de interes, ci uneori și dintr-un blocaj: „Uneori las să treacă prea mult timp îaninte să scriu cuiva după o întâlnire și apoi simt că trebuie să-mi cer scuze. Asta mă face să amân și mai mult. Dacă cealaltă persoană e relaxată, totul merge mult mai ușor.”

Pe de altă parte, apar și reacții critice față de presiunea aceasta cu trimiterea mesajelor în urma întâlnirilor: „Pentru mulți dintre noi, mesajele sunt pur și simplu enervante. Prea multe mesaje pot să adauge stres activității pe care o întreprinzi. Când cineva nu forțează lucrurile, pare mai relaxat și mai plăcut.”

Sunt și voci care atrag atenția asupra regulilor rigide. „Dacă încerci să judeci interesul unui bărbat strict după cât de repede îți scrie, riști să-i elimini din ecuație exact pe cei care au cele mai multe responsabilități și nu stau permanent cu telefonul în mână.”