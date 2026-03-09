search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Record de moțiuni: Cabinetul Bolojan, sub foc încrucișat din interiorul și exteriorul guvernării. Dragoș Pîslaru, ultima țintă

0
0
Publicat:

Asediul asupra Cabinetului Bolojan se extinde chiar din interiorul propriei majorități. După un an record al moțiunilor depuse de Opoziție, valul de critici lovește acum din ambele direcții, partidele din Coaliție începând să ceară socoteală propriilor miniștri.

FOTO Inquam
FOTO Inquam

Asaltul parlamentar nu dă semne că se va opri curând. De la instalarea Guvernului Bolojan 20 de moțiuni simple și de cenzură au fost depuse în total, actori principali fiind de multe ori miniștri USR, însă nu au fost scăpați din vizor nici membri ai altor partide, în special premierul liberal Ilie Bolojan. 

Val de moțiuni simple împotriva miniștrilor

Nu mai puțin de 14 moțiuni simple au fost depuse de Opoziția din Parlament, reprezentată în special de AUR sau mai nou grupul Pace - Întâi România, împotriva cabinetului condus de Ilie Bolojan. Între cei care au trecut prin focul Parlamentului se numără Andras Demeter, Oana Țoiu, Radu Marinescu, Cătălin Predoiu, Ciprian Șerban, Bogdan Gruia, Florin Barbu, precum și fostul ministru al Educației Daniel David.

Diana Buzoianu (USR), ministrul al Mediului și Radu Miruță (USR), fost ministru al Economiei și actual șef al portofoliului pentru Apărare, au trecut prin două voturi în Parlament. Și portofoliul de la Educație a fost țintit de două ori, o dată sub conducerea lui Daniel David și o dată sub conducerea interimară a premierului Bolojan. 

Ultima țintă a valului de moțiuni simple depuse de Opoziție de la începutul anului este Dragoș Pîslaru. Ministrul Fondurilor Europene a reacționat cu ironie la aflarea veștii, susținând totodată că moțiunea simplă depusă de parlamentarii grupului Pace – Întâi România, a fost redactat cu ajutorul AI.

Un grup de războinici pentru pace (sic!) prin Parlament, care tot caută atenție. Același grup care a depus toate moțiunile de până acum. Același grup care se pretinde iubitor de țară și de neam, asta în timp ce propăvăduiesc în spațiul public propaganda rusească și învinuiesc victima pentru atacul agresorului. Din naivitate sau, evident, cu intenție și mandat. Textul moțiunii e scris cu ChatGPT” a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Record de moțiuni de cenzură

Anul trecut, de la instalarea Guvernului Bolojan și până la finalul anului, au intrat la vot 6 moțiuni de cenzură, un record. Doar două alte sesiuni legislative au depășit acest număr, însă în toți cei patru ani de mandat.

Trecerea unei moțiuni simple în Parlament are însă loc în plenul unei singure camere și nu atrage automat demiterea ministrului.

