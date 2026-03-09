search
Luni, 9 Martie 2026
Cum afli școala de care aparține strada ta. Circumscripțiile școlare în București în 2026

Publicat:

Procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2026–2027 începe în luna martie 2026 și cuprinde mai multe etape stabilite de Ministerul Educației. Inspectoratele școlare și școlile vor trebui să afișeze circumscripțiile școlare.

Încep în curând înscrierile elevilor în învățământul primar. Foto: Freepik.com
Încep în curând înscrierile elevilor în învățământul primar. Foto: Freepik.com

Din 12 martie începe pregătirea procesului de înscriere în învățământul primar, iar unitățile și inspectoratele școlare vor afișa circumscripțiile școlare, numărul claselor pregătitoare din 2026 și informații despre programul și oferta școlară, potrivit calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2026–2027, publicat de Ministerul Educației.

Calendarul stabilit de Ministerul Educației cuprinde termene pentru afișarea circumscripțiilor școlare, depunerea cererilor de înscriere și repartizarea copiilor în unitățile de învățământ.

Cum poți afla școala de care aparține strada ta

În București, fiecare adresă este arondată unei anumite școli de stat, numită școală de circumscripție, adică unitatea de învățământ aflată în proximitatea domiciliului elevului. Pentru a afla școala de care aparține strada lor, părinții pot folosi mai multe metode. Una dintre ele este consultarea listelor cu circumscripțiile școlare, care vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

De asemenea, pot verifica listele cu străzile arondate fiecărei școli, publicate pe site-urile unităților de învățământ, sau informațiile publicate de primăriile de sector.

În aceste documente sunt incluse toate străzile arondate fiecărei școli, astfel încât părinții pot identifica unitatea de învățământ corespunzătoare adresei lor.

„Părintele poate opta: 1. pentru înscrierea la școala de circumscripție: în această situație, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere; 2. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție: în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și, ulterior, a criteriilor specifice de departajare”, a informat Ministerul Educației.

Cum poți înscrie copilul în altă circumscripție școlară

De asemenea, părinții pot solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părinții au făcut opțiunea, din lipsă de locuri libere.

Înscrierile au loc la sediul unităților de învățământ unde părintele dorește înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Ele pot fi completate și online, dar trebuie validate la școală.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate online pe site-ul inscriere.edu.ro, dar, după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învățământ pentru care doresc înscrierea copilului, în vederea validării cererii.

În prima etapă a înscrierilor, școlile sunt obligate să primească copiii care locuiesc în circumscripția lor. După această etapă, dacă rămân locuri libere, unitățile de învățământ pot accepta și copii din alte zone, pe baza unor criterii stabilite de fiecare școală.

Acestea pot include, de exemplu, existența unui frate sau a unei surori înscriși în aceeași școală, apropierea domiciliului de unitatea de învățământ sau alte criterii aprobate de consiliul de administrație al școlii.

Copiii care trebuie înscriși la școală în 2026

În anul școlar 2026–2027, trebuie înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv.

Pot fi înscriși și copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, în anumite condiții. 

„Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar (eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar) sau în baza evaluării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz”, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Calendarul publicat de Ministerul Educației pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2026–2027 stabilește principalele etape și termene pe care trebuie să le respecte părinții și școlile.

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare în 2026

Procesul începe în 12 martie 2026, când vor fi afișate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare, adică numărul de clase pregătitoare disponibile la fiecare școală. Unitățile de învățământ vor publica și informații despre organizarea clasei pregătitoare, inclusiv posibilitatea programului „Școala după școală” sau imagini cu spațiile în care vor învăța elevii.

În 13 martie 2026 vor fi publicate modelele de cereri pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc șase ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, iar din 16 martie școlile vor anunța criteriile de departajare folosite atunci când numărul cererilor depășește locurile disponibile.

În perioada 16–30 martie 2026 are loc evaluarea copiilor care ar putea intra mai devreme la școală, iar până la 31 martie rezultatele evaluării sunt transmise către inspectoratele școlare.

Depunerea cererilor de înscriere începe în 31 martie și se încheie în 6 mai 2026. În acest interval, părinții pot completa online sau la școală cererea-tip de înscriere pentru clasa pregătitoare.

Prima etapă de înscriere se desfășoară între 6 și 21 mai 2026, când copiii sunt repartizați la școala de circumscripție sau, dacă există locuri disponibile, la alte unități de învățământ solicitate de părinți. Tot în 21 mai vor fi afișate listele cu copiii înscriși și locurile rămase libere.

Pentru copiii care nu au fost repartizați în prima etapă, a doua etapă de înscriere are loc între 22 mai și 16 iunie 2026, când pot fi depuse noi cereri pentru locurile rămase disponibile. Listele finale cu elevii înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 16 iunie 2026.

Pentru situațiile excepționale, inspectoratele școlare vor soluționa cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ în perioada 1–4 septembrie 2026, înainte de începerea noului an școlar.

