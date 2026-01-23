Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Video Cum urmăm o cură corectă de detoxifiere. Specialist: ”Nu există plante minune. Este nevoie de setare mentală”

0
0
Publicat:

Detoxifierea nu ar trebui să fie o practică ocazională, ci un stil de viață sănătos, bazat pe setarea mentală și voință. Ce sfaturi au specialiștii și cum să le aplicăm pentru a ne susține organismul după perioadele de exces alimentar.

Trucuri utile pentru o detoxifiere eficientă Sursa foto Pixabay
Trucuri utile pentru o detoxifiere eficientă Sursa foto Pixabay

Dietele detox aplicate greșit cresc nivelul hormonilor de stres

Detoxifierea organismului este o necesitate mai ales după perioadele încărcate alimentar, cum ar fi cele de sărbători. Cei mai mulți simt nevoia unei ”curățenii de primăvară a corpului”, iar rețetele detox sunt la modă, foarte populare și la un click distanță pe internet.  

Una dintre cele mai vechi rețete detox, care, deși a devenit populară în 1976, datează din 1940, presupunea consumul exclusiv, timp de 10 zile, al unui amestec de suc de lămâie, apă, piper și sirop de arțar.

Una dintre cele mai mari susținătoare a dietelor detox este actrița Gwyneth Paltrow care a devenit și antreprenoare în domeniul produselor de detoxifiere. Ea promovează dietele detox care elimină alcoolul, cafeina, zahărul, glutenul, lactatele, soia, porumbul, cartofii, roșiile și vinetele. Rețetele și dietele actriței necesită adesea mult timp pentru cumpărături și prepararea alimentelor, iar unele implică suplimente costisitoare.

Specialiștii în sănătate și nutriție la nivel mondial atrag atenția că această ”curățire internă” a organismului poate provoca mai mult rău dacă nu este indicată de profesioniști în nutriție și fitoterapeuți.

Multe diete detox nu furnizează suficiente calorii sau nutrienți esențiali, ceea ce poate duce la carențe grave. Deși multe persoane pierd rapid în greutate, acest lucru se datorează reducerii drastice a caloriilor, a pierderii de masă musculară, nu arderii grăsimilor. Restricțiile calorice severe cresc nivelul hormonilor de stres, inclusiv cortizolul, ceea ce poate stimula apetitul și favoriza creșterea în greutate pe termen lung.

Detoxifierea organismului începe din mintea noastră

Sărbătorile de iarnă la români vin cu mese mult prea bogate, nu doar în felurile diverse de mâncare pe care le pun pe masă, dar mai ales prin rețetele supra încărcate de calorii.După două săptămâni în care doar s-a mâncat mult, cel mai afectat organ al corpului uman este ficatul, care suferă în tăcere.

Este important ca detoxifierea organismului să fie abordată nu ca pe un subiect la modă, ci ca o necesitate, după perioadele încărcate de sărbători. Pentru rezultate sigure, ea trebuie privită ca pe o investiție în sănătate, pe termen lung.

Principala greșeală pe care o fac cei mai mulți în rețetele de detox este cea referitoare la plantele care ar prelua mare parte parte din efortul nostru. 

Potrivit lui Alin Ghinea, fitoterapeut și naturopat, aceasta este o mare eroare care poate avea și efecte grave. Din punctul său de vedere, primul pas în acest program de detox începe din mintea noastră.

”Este important să înțelegem că nicăieri în lumea asta nu există nicio plantă care să facă treaba noastră, să ne slăbească, să ne curețe de toxine. Detoxifierea nu vine din pilula minune. Totul începe din mintea noatră, din mindset-ul nostru, din voința noatră. Pe scurt, este important să vrem să intrăm într-un program riguros și sănătos de detoxifiere”, spune specialistul, la Interviurile Adevărul.

Pilonii esențiali ai detoxifierii organismului

După ce ne-am decis că dorim să trecem la ”curățenia de primăvară” a organismului nostru, intrăm în programul de detox, iar primul pas este alimentația.

”Începem prin a elimina prăjelile, grăsimile, afumăturile, conservele, dulciurile, alcoolul. Realist vorbind, este foarte greu să controlăm cantitatea de zahăr pe care o consumăm pe zi. De exemplu, ketchup-ul poate avea peste 10 linguri de zahăr, ceea ce este enorm. Și introducem fasting-ul. 16h pauză de la tot ceea ce înseamnă alimentație și în 8h putem să consumăm nu trei mese pe zi, ci două mese principale și o gustare”, spune specialistul.

Citește și: La ce trebuie să fim atenți după câteva episoade de răceală. „De foarte multe ori a fost momentul de debut al unui astm”

El recomandă carnea albă, peștele, legumele proaspete, dar să evităm morcovii, mai ales cei care au glicemia crescută. Avem voie la verdețuri, la fructele de pădure, măsura pentru acestea fiind nu mai mult de o jumătate de pumn pe zi, ca gustare.

Apoi, odihnă de noapte, somnul. Am avut vacanță, am fost în vizite, ne-am întins la seriale și am uitat să dormim eficient și suficient. Este foarte important să prindem cât mai mult între ore de somn, începând cu ora 22:00. Ultima masă, cina să fie cu 4h înainte de somn, deci până în ora 18:00. La toate acestea adăugăm partea de hidratare. Nu toți avem nevoie de exact 2 litri de apă pe zi. Necesarul de apă se calculează pornind de la greutatea corporală (aprox. 30 ml de apă/kg). Dacă faci sport, adaugă 500 ml suplimentar. Bea apă pe parcursul zilei, nu recupera seara, pentru a nu fragmenta somnul”, spune Alin Ghinea.

Treci la următorii piloni din program, care înseamnă mișcare regulată. Chiar și două-trei sesiuni de mers alert sau alergare ușoară pe săptămână pot avea efecte benefice majore. Mișcarea ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație și la menținerea unui metabolism sănătos.

Managementul stresului este o mare provocare pentru toată lumea. Stresul cronic afectează detoxifierea naturală a corpului. Dar eu am văzut din practica pacienților mei că un orar regulat de somn, hidratarea și mișcarea reduc semnificativ nivelul stresului”, subliniază fitoterapeutul.

Ceaiuri și plante pe care le putem introduce în programul de detoxifiere

Deși există numeroase ceaiuri și suplimente pe piață care promit detoxifierea rapidă, acestea nu înlocuiesc regulile de bază ale stilului de viață sănătos. Alin Ghinea recomandă câteva ceaiuri care ajută la detoxifiere, dar nu o pot înlocui:

”Păpădia, sub formă de infuzie, ajută la o curățare blândă a colonului, iar pentru susținerea  funcției digestive și a mișcărilor peristaltice este foarte bună anghinarea. Iarăși, excelent pentru susținerea ficatului, sub formă de capsule sau extract gemoterapeutic, sunt muguri de alun și armurariu. În managemntul stresului și pentru un somn liniștit, ceaiul de lavandă are efect calmant și ajută la obținerea unui somn odihnitor, liniștind mintea și emoțiile. Recomand și valeriana și păducelul, cu efecte în relaxare și reducerea anxietății, dar aici am o atenționare, mai ales la păducel, nu este recomandat celor cu tensiune mică. Pentru cei care se confruntă cu retenția hidrică, mesteacănul  și florile de soc ajută la eliminarea excesului de apă din corp”.

Citește și: Cum elimini retenția de lichide prin alimentație. De ce apare senzația de balonare

Este știut că cei mai mulți apelează în detoxifiere la ceaiurile diuretice și laxative. Specialistul atenționează că ele nu vor avea un rol în slăbire, iar în cazul în care sunt consumate pe termen lung duc la perturbarea florei intestinale și pot induce carențe de minerale.

Programul de detox poate să fie aplicat pe o perioadă de 30 de zile, dar este important să fim atenți și la reacțiile organismului, pentru a observa beneficiile sau efectele adverse. Specialistul mai recomandă ca o zi pe săptămână, duminica, să luăm o pauză de la orice suplimente sau tratamente naturiste, să ne relaxăm și renunțăm la orice sursă majoră de stres.

Pune în practică aceste sfaturi timp de 30 de zile și observă îmbunătățirile: mai multă energie, odihnă de calitate, digestie mai bună și o stare generală pozitivă. Detoxifierea adevărată începe cu voința de a schimba ceva în bine, iar plantele și suplimentele naturale sunt doar aliați, nu soluții magice”, spune Alin Ghinea pentru Interviurile Adevărul.

Este recomandat ca acest program de detoxifiere să nu fie făcut după ureche sau preluând rețete din social media. El trebuie aplicat la recomandarea specialiștilor, pe baza analizelor medicale, în conformitate cu alte suferințe sau boli cronice pe care pacientul le are și doar după o evaluare strictă a stării de sănătate.

Urmărește integral ediția video și află și mai multe detalii importante de la specialistul invitat.

Sport și Nutriție

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Imagini bizare cu Kim Jong Un într-un spa aburos, îmbrăcat de iarnă, lângă supușii înfierbântați | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai mare cutremur din istorie! Urmările catastrofale: Ce s-a întâmplat cu oamenii
gandul.ro
image
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
mediafax.ro
image
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de bărbat
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oraşul din România care renunţă la ghenă şi tomberoane şi le înlocuieşte cu pubele inteligente
observatornews.ro
image
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
cancan.ro
image
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
prosport.ro
image
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în alţi ani, acuzaţiile cetăţenilor
playtech.ro
image
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Mario a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre faptași băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Bomba momentului. Nicuşor Dan a semnat DEMISIA, e cutremur!
romaniatv.net
image
Anunț de ultimă oră despre taxe și impozite în 2026. Promisiunea premierului Bolojan pentru români
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Horoscop 24 ianuarie. Balanțele au protecție astrală, câștiguri suplimentare pentru Vărsători
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Poți să-ți resetezi metabolismul? Ce spun specialiștii
Suplimente pentru slăbit - dietă -fruncte FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie 2026. Ce înseamnă asta pentru tine
cal pixabay jpg
Spiritualitate
Ce mănânci în 2026 ca să scapi de foamea compulsivă
Supa, Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Ce se întâmplă când mănânci alimente fermentate în fiecare zi
kefir istock jpg
Sport și Nutriție
Povestea Roxanei Costache: drumul de la evenimentul Dr. Joe Dispenza din 2016 la programe globale cu cei mai importanți mentori spirituali
Roxana Costache younity jpeg
Spiritualitate
Ce câștigă pielea ta după 10 minute de saună. Și când poți să-ți faci rău?
sauna hotel foto pixabay
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Cristi Chivu, cu glonțul pe la ureche. Mutarea sa de geniu a transformat o rușine într-un succes strălucitor
cristi chivu fb inter jpg
Sport 00:38
Angajați drogați, la dezafectarea unei centrale nucleare din Elveția. Lucrările includ dezmembrarea reactoarelor și gestionarea materialelor radioactive
nor radioactiv pericol foto shutterstock jpeg
Europa 00:32
Ziua în care românii au reușit să facă istorie. 167 de ani de la Mica Unire. Ce s-a intamplat pe 24 ianuarie 1859
Mica Unire
Magazin 00:10
Video 24 ianuarie: Ziua în care a fost proclamată Unirea Principatelor Române. Trei ani mai târziu, era inaugurat primul Parlament al țării
„Proclamarea Unirii”, pictură de Theodor Aman
Istoria zilei 00:01
Ilie Bolojan spune că decizia privind Mercosur a fost luată de comun acord între Guvern şi Preşedinţie. „N-a fost niciun fel de dispută”
proteste acord mercosur/FOTO:AFP
Politică 23 ian. 2026
Mâncarea raționalizată pe cartelă a însănătoșit un popor întreg. Paradoxul care i-a ajutat pe oamenii de știință să găsească un secret al longevității
dieta istock jpg
Viață sănătoasă 23 ian. 2026
Bolojan îi dă replica lui Claudiu Manda pe tema schimbării „lăutarului” : „Când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea. Nu lucrăm după ureche”
claudiu manda congres psd Foto Mediafax / Alexandru Dobre
Politică 23 ian. 2026
Horoscop sâmbătă, 24 ianuarie. Zodia care are parte de protecție astrală. Pentru care nativi se anunță câștiguri consistente
horoscop shutterstock 440905510 jpg
Horoscop 23 ian. 2026
Video Cum își rescrie Rusia propriile minciuni. Verdictul despre scufundarea navei Moskva a fost șters imediat după publicare
crucisatorul Moskva distrus captură video Butosuv Plus jpg
Rusia 23 ian. 2026
Ilie Bolojan îi răspunde Olguţei Vasilescu, după ce l-a acuzat că a lăsat Craiova în frig: „Dacă ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situație”
Motiune de cenzură guvernul Bolojan FOTO Inquam Photos 2025 12 15 6167 jpg
Politică 23 ian. 2026
Video Julio Iglesias scapă de acuzațiile de agresiune sexuală și trafic de persoane. De ce justiția spaniolă nu poate judeca cazul
julio iglesias getty jpg
Vedete