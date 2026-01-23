Detoxifierea nu ar trebui să fie o practică ocazională, ci un stil de viață sănătos, bazat pe setarea mentală și voință. Ce sfaturi au specialiștii și cum să le aplicăm pentru a ne susține organismul după perioadele de exces alimentar.

Dietele detox aplicate greșit cresc nivelul hormonilor de stres

Detoxifierea organismului este o necesitate mai ales după perioadele încărcate alimentar, cum ar fi cele de sărbători. Cei mai mulți simt nevoia unei ”curățenii de primăvară a corpului”, iar rețetele detox sunt la modă, foarte populare și la un click distanță pe internet.

Una dintre cele mai vechi rețete detox, care, deși a devenit populară în 1976, datează din 1940, presupunea consumul exclusiv, timp de 10 zile, al unui amestec de suc de lămâie, apă, piper și sirop de arțar.

Una dintre cele mai mari susținătoare a dietelor detox este actrița Gwyneth Paltrow care a devenit și antreprenoare în domeniul produselor de detoxifiere. Ea promovează dietele detox care elimină alcoolul, cafeina, zahărul, glutenul, lactatele, soia, porumbul, cartofii, roșiile și vinetele. Rețetele și dietele actriței necesită adesea mult timp pentru cumpărături și prepararea alimentelor, iar unele implică suplimente costisitoare.

Specialiștii în sănătate și nutriție la nivel mondial atrag atenția că această ”curățire internă” a organismului poate provoca mai mult rău dacă nu este indicată de profesioniști în nutriție și fitoterapeuți.

Multe diete detox nu furnizează suficiente calorii sau nutrienți esențiali, ceea ce poate duce la carențe grave. Deși multe persoane pierd rapid în greutate, acest lucru se datorează reducerii drastice a caloriilor, a pierderii de masă musculară, nu arderii grăsimilor. Restricțiile calorice severe cresc nivelul hormonilor de stres, inclusiv cortizolul, ceea ce poate stimula apetitul și favoriza creșterea în greutate pe termen lung.

Detoxifierea organismului începe din mintea noastră

Sărbătorile de iarnă la români vin cu mese mult prea bogate, nu doar în felurile diverse de mâncare pe care le pun pe masă, dar mai ales prin rețetele supra încărcate de calorii.După două săptămâni în care doar s-a mâncat mult, cel mai afectat organ al corpului uman este ficatul, care suferă în tăcere.

Este important ca detoxifierea organismului să fie abordată nu ca pe un subiect la modă, ci ca o necesitate, după perioadele încărcate de sărbători. Pentru rezultate sigure, ea trebuie privită ca pe o investiție în sănătate, pe termen lung.

Principala greșeală pe care o fac cei mai mulți în rețetele de detox este cea referitoare la plantele care ar prelua mare parte parte din efortul nostru.

Potrivit lui Alin Ghinea, fitoterapeut și naturopat, aceasta este o mare eroare care poate avea și efecte grave. Din punctul său de vedere, primul pas în acest program de detox începe din mintea noastră.

”Este important să înțelegem că nicăieri în lumea asta nu există nicio plantă care să facă treaba noastră, să ne slăbească, să ne curețe de toxine. Detoxifierea nu vine din pilula minune. Totul începe din mintea noatră, din mindset-ul nostru, din voința noatră. Pe scurt, este important să vrem să intrăm într-un program riguros și sănătos de detoxifiere”, spune specialistul, la Interviurile Adevărul.

Pilonii esențiali ai detoxifierii organismului

După ce ne-am decis că dorim să trecem la ”curățenia de primăvară” a organismului nostru, intrăm în programul de detox, iar primul pas este alimentația.

”Începem prin a elimina prăjelile, grăsimile, afumăturile, conservele, dulciurile, alcoolul. Realist vorbind, este foarte greu să controlăm cantitatea de zahăr pe care o consumăm pe zi. De exemplu, ketchup-ul poate avea peste 10 linguri de zahăr, ceea ce este enorm. Și introducem fasting-ul. 16h pauză de la tot ceea ce înseamnă alimentație și în 8h putem să consumăm nu trei mese pe zi, ci două mese principale și o gustare”, spune specialistul.

El recomandă carnea albă, peștele, legumele proaspete, dar să evităm morcovii, mai ales cei care au glicemia crescută. Avem voie la verdețuri, la fructele de pădure, măsura pentru acestea fiind nu mai mult de o jumătate de pumn pe zi, ca gustare.

”Apoi, odihnă de noapte, somnul. Am avut vacanță, am fost în vizite, ne-am întins la seriale și am uitat să dormim eficient și suficient. Este foarte important să prindem cât mai mult între ore de somn, începând cu ora 22:00. Ultima masă, cina să fie cu 4h înainte de somn, deci până în ora 18:00. La toate acestea adăugăm partea de hidratare. Nu toți avem nevoie de exact 2 litri de apă pe zi. Necesarul de apă se calculează pornind de la greutatea corporală (aprox. 30 ml de apă/kg). Dacă faci sport, adaugă 500 ml suplimentar. Bea apă pe parcursul zilei, nu recupera seara, pentru a nu fragmenta somnul”, spune Alin Ghinea.

Treci la următorii piloni din program, care înseamnă mișcare regulată. Chiar și două-trei sesiuni de mers alert sau alergare ușoară pe săptămână pot avea efecte benefice majore. Mișcarea ajută la eliminarea toxinelor prin transpirație și la menținerea unui metabolism sănătos.

”Managementul stresului este o mare provocare pentru toată lumea. Stresul cronic afectează detoxifierea naturală a corpului. Dar eu am văzut din practica pacienților mei că un orar regulat de somn, hidratarea și mișcarea reduc semnificativ nivelul stresului”, subliniază fitoterapeutul.

Ceaiuri și plante pe care le putem introduce în programul de detoxifiere

Deși există numeroase ceaiuri și suplimente pe piață care promit detoxifierea rapidă, acestea nu înlocuiesc regulile de bază ale stilului de viață sănătos. Alin Ghinea recomandă câteva ceaiuri care ajută la detoxifiere, dar nu o pot înlocui:

”Păpădia, sub formă de infuzie, ajută la o curățare blândă a colonului, iar pentru susținerea funcției digestive și a mișcărilor peristaltice este foarte bună anghinarea. Iarăși, excelent pentru susținerea ficatului, sub formă de capsule sau extract gemoterapeutic, sunt muguri de alun și armurariu. În managemntul stresului și pentru un somn liniștit, ceaiul de lavandă are efect calmant și ajută la obținerea unui somn odihnitor, liniștind mintea și emoțiile. Recomand și valeriana și păducelul, cu efecte în relaxare și reducerea anxietății, dar aici am o atenționare, mai ales la păducel, nu este recomandat celor cu tensiune mică. Pentru cei care se confruntă cu retenția hidrică, mesteacănul și florile de soc ajută la eliminarea excesului de apă din corp”.

Este știut că cei mai mulți apelează în detoxifiere la ceaiurile diuretice și laxative. Specialistul atenționează că ele nu vor avea un rol în slăbire, iar în cazul în care sunt consumate pe termen lung duc la perturbarea florei intestinale și pot induce carențe de minerale.

Programul de detox poate să fie aplicat pe o perioadă de 30 de zile, dar este important să fim atenți și la reacțiile organismului, pentru a observa beneficiile sau efectele adverse. Specialistul mai recomandă ca o zi pe săptămână, duminica, să luăm o pauză de la orice suplimente sau tratamente naturiste, să ne relaxăm și renunțăm la orice sursă majoră de stres.

”Pune în practică aceste sfaturi timp de 30 de zile și observă îmbunătățirile: mai multă energie, odihnă de calitate, digestie mai bună și o stare generală pozitivă. Detoxifierea adevărată începe cu voința de a schimba ceva în bine, iar plantele și suplimentele naturale sunt doar aliați, nu soluții magice”, spune Alin Ghinea pentru Interviurile Adevărul.

Este recomandat ca acest program de detoxifiere să nu fie făcut după ureche sau preluând rețete din social media. El trebuie aplicat la recomandarea specialiștilor, pe baza analizelor medicale, în conformitate cu alte suferințe sau boli cronice pe care pacientul le are și doar după o evaluare strictă a stării de sănătate.

Urmărește integral ediția video și află și mai multe detalii importante de la specialistul invitat.