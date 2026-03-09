search
Marți, 10 Martie 2026
Conflictul diplomatic dintre Budapesta și Kiev se adâncește. Partidul lui Orban a introdus o lege pentru a menține blocate valorile băncii ucrainene

Publicat:
Ultima actualizare:

Conflictul diplomatic dintre Ucraina și Ungaria se adâncește după ce autoritățile ungare au interceptat și confiscat zeci de milioane de dolari în numerar și aur dintr-un convoi al unei bănci de stat ucrainene aflat în tranzit prin Ungaria. Oficialii ucraineni au condamnat operațiunea drept ilegală și abuzivă, în timp ce partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, a propus o lege prin care să înghețe valorile până la finalizarea unei anchete de securitate națională.

Ungaria a confiscat un convoi cu valori aparținând unei bănci ucrainene FOTO EPA-EFE
Ungaria a confiscat un convoi cu valori aparținând unei bănci ucrainene FOTO EPA-EFE

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei (MAE), pe 5 martie Centrul Ungar de Combatere a Terorismului (TEK) a oprit două vehicule blindate de transport valori aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank.

Convoiul transporta valori din Viena, Austria, către Ucraina, în baza unui contract internațional între Raiffeisen Bank International AG și Oschadbank. Oficialii ucraineni afirmă că transportul avea documentația completă și era autorizat conform procedurilor vamale europene.

Ucraina acuză autoritățile ungare că au desfășurat o operațiune de tip militar pentru interceptarea convoiului. TEK ar fi folosit un transportor blindat (APC), iar agenții erau înarmați cu mitraliere și lansatoare de grenade, deși se știa că angajații băncii erau civili neînarmați.

Autoritățile ungare au confiscat vehiculele și aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

Reținuți timp de 28 de ore

Șapte angajați ai Oschadbank au fost reținuți în timpul operațiunii. Potrivit MAE ucrainean, aceștia au fost considerați martori, nu suspecți, însă au fost tratați ca și cum ar fi fost arestați.

Ministerul afirmă că angajații au fost ținuți încătușați timp de 28 de ore și transportați cu ochii acoperiți pe toată durata deplasării. Ei nu au avut voie să contacteze familiile, avocații sau reprezentanții consulari ai Ucrainei. De asemenea, au fost interogați în limba rusă, nu în ucraineană.

Oficialii ucraineni susțin că autoritățile ungare le-au confiscat bunurile personale, inclusiv telefoanele mobile, iar majoritatea acestora nu au fost returnate. Autoritățile ungare nu au comentat public aceste acuzații.

Urgență medicală în timpul detenției

Ministerul ucrainean de Externe a că unul dintre angajații reținuți - o persoană cu probleme de sănătate care necesită dietă specială și medicație regulată - nu a primit îngrijiri medicale adecvate în timpul detenției.

Potrivit Kievului, angajatul și-a pierdut cunoștința după ce nu a primit tratamentul necesar. Abia atunci personalul ungar ar fi intervenit. Ucraina susține că i-a fost administrată o injecție care a provocat o creștere bruscă a glicemiei și hipertensiune, acesta necesitând spitalizare.

Deportare și interdicție de intrare în spațiul Schengen

Pe 6 martie, Ungaria a decis deportarea tuturor celor șapte angajații în Ucraina și le-a impus o interdicție de intrare în spațiul Schengen pentru trei ani.

Oficialii ucraineni afirmă că întrucât autoritățile nu au putut formula acuzații penale împotriva lor, autoritățile ungare au recurs la proceduri de imigrație pentru a-i expulza. În același timp, Ungaria a păstrat vehiculele blindate, numerarul și aurul confiscate drept probe într-o investigație de spălare de bani care ar viza un suspect neidentificat.

Guvernul ungar încearcă să legalizeze confiscarea

Politico a relatat luni că între timp partidul de guvernământ Fidesz a introdus un proiect de lege care ar permite autorităților să blocheze activele confiscate pe durata unei investigații privind securitatea națională.

Proiectul, propus de liderul parlamentar Máté Kocsis, prevede ca valorile transportate - 35 de milioane de euro, 40 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur - să fie tratate drept bunuri confiscate până la finalizarea investigației de către autoritățile fiscale și vamale ungare.

Potrivit publicației ungare Telex, parlamentul ar urma să dezbată legea printr-o procedură accelerată.

Oficialii ungari susțin că investighează originea fondurilor, destinația și scopul transportului, precum și dacă transportul unei sume uriașe de bani și aur ar putea reprezenta un risc pentru securitatea națională. Kocsis a descris incidentul drept „scandalosul convoi ucrainean cu aur”, subliniind că există încă multe întrebări fără răspuns.

Potrivit Reuters, proiectul de lege depus luni în parlamentului Ungariei propune ca banii și aurul să fie blocați în Ungaria pentru o perioadă de 60 de zile.

Ucraina condamnă acțiunile Ungariei

Guvernul ucrainean respinge categoric acuzațiile Budapestei.

Ministrul de externe Andrii Sibiha a acuzat Ungaria că încearcă să legitimeze retroactiv o confiscare ilegală. „Ungaria alunecă într-o spirală a fărădelegii”, a scris acesta pe rețelele sociale, adăugând că proiectul de lege reprezintă „o recunoaștere de facto că acțiunile Ungariei nu au temei legal”.

Ministerul ucrainean de Externe susține că acțiunile Ungariei încalcă mai multe acorduri internaționale, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția de la Viena privind relațiile consulare și convenția consulară dintre Ucraina și Ungaria.

Kievul cere returnarea imediată a tuturor bunurilor confiscate, precum și tragerea la răspundere a oficialilor implicați.

„Vrem să știm ce fac ucrainenii cu această sumă uriașă de bani”, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un miting de campanie pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Urmează o bătălie juridică internațională

Oschadbank a anunțat că a inițiat două acțiuni juridice paralele. Banca contestă interdicțiile de călătorie în spațiul Schengen impuse angajaților săi și încearcă să recupereze activele confiscate. De asemenea, a comandat un audit independent internațional privind toate contractele legate de transportul valorilor.

Avocații băncii au declarat pentru Euronews că interdicția de intrare în UE ar putea deveni temei pentru un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Incidentul vine pe fondul relațiilor deja tensionate dintre Kiev și Budapesta.

Premierul ungar Viktor Orbán a intrat în repetate rânduri în conflict cu Kievul după invazia Rusiei din 2022. Guvernul său a criticat aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, a blocat sau întârziat pachete de ajutor financiar ale UE pentru Kiev și a contestat anumite sancțiuni împotriva Rusiei. Mai recent, cele două țări s-au angajat în dispute legate de tranzitul energetic prin conducta Drujba, avariată din cauza războiului.

Europa

