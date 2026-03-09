NATO a interceptat o a doua rachetă balistică iraniană care a intrat în spațiul aerian al Turciei

Forțele NATO au interceptat luni, 9 martie, o rachetă balistică iraniană care a intrat în spațiul aerian al Turciei, a anunțat Ministerul turc al Apărării.

„O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian al Turciei a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei”, se arată într-un comunicat transmis luni, potrivit Newsweek.

„Unele resturi ale rachetei au căzut pe un teren neocupat din Gaziantep. Nu au fost raportate victime sau răniți.”

Într-un avertisment direct adresat Iranului, ministerul a adăugat: „Subliniem încă o dată că toate măsurile necesare vor fi luate ferm și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al țării noastre. De asemenea, reiterăm că este în interesul tuturor să țină cont de avertismentele Turciei în acest sens.”

Săptămâna trecută, o altă rachetă balistică lansată din Iran a fost detectată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei.

Ministerul turc al Apărării a precizat că proiectilul, care traversase Irakul și Siria, a fost „angajat și neutralizat de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei”.

Autoritățile nu au indicat ținta exactă a rachetei, relatează agenția de presă, preluată de France 24.

Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate de Iran, a declarat un oficial turc pentru AFP, sub protecția anonimatului, precizând că racheta balistică s‑ar fi îndreptat inițial către o bază militară din Cipru, dar a deviat de la traiectorie.

Fragmente căzute în districtul Dortyol, în sudul Turciei, aproape de granița cu Siria, au fost identificate ca aparținând interceptorului folosit pentru a elimina „amenințarea din aer”.