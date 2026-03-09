De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo

O coliziune continentală a prins petrolul în ceea ce astăzi este Iranul. Aceeași coliziune explică și de ce aceste resurse sunt acum concentrate în spatele Strâmtorii Ormuz.

Aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaz natural lichefiat trec, în mod obișnuit, prin îngusta Strâmtoare Ormuz, în drumul lor din Golful Persic către piețele globale. Totuși, strâmtoarea a fost efectiv închisă la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, fapt care a determinat creșterea rapidă a prețurilor la petrol și gaze și a alimentat temeri privind o posibilă criză energetică.

Situația este una geopolitică, dar și geologică. Motivul pentru care ieșirea din Golful Persic este atât de îngustă este același care explică bogăția extraordinară a regiunii în petrol și gaze: o coliziune continentală care se desfășoară de milioane de ani, scrie scientificamerican.com.

Iranul se află pe linia de contact dintre placa tectonică arabă — care include Arabia Saudită și Golful Persic — și placa eurasiatică. Impactul dintre aceste două mase continentale a ridicat scoarța terestră și a format Munții Zagros, un lanț muntos lung care traversează Iranul. Presiunea acestor munți apasă asupra plăcii arabe și o curbează asemenea unei rigle îndoite. Această deformare creează o depresiune în scoarța terestră, cunoscută drept bazin frontal, capabil să rețină cantități uriașe de hidrocarburi. În același timp, bazinul colectează apă, formând Golful Persic — lung și relativ îngust.

„Este o combinație de factori geologici care a dus la aceste enorme rezerve de petrol și gaze din Orientul Mijlociu, de ambele părți ale Golfului Persic”, a explicat Mark Allen, profesor de științe ale Pământului la Universitatea Durham din Marea Britanie.

Cu sute de milioane de ani în urmă, marginea nordică a plăcii arabe era o așa-numită „margine pasivă” — o zonă de tranziție între scoarța continentală și cea oceanică, caracterizată printr-o activitate tectonică redusă, spune Edwin Nissen, profesor de științe ale Pământului și oceanelor la Universitatea Victoria din Columbia Britanică. Coasta de est a Statelor Unite reprezintă astăzi un exemplu modern al acestui tip de structură geologică.

De-a lungul epocilor geologice, această margine relativ stabilă a fost supusă variațiilor nivelului mării. În consecință, s-au depus straturi succesive de șisturi bogate în materie organică, gresii poroase, calcare fracturate, sare și roci de acoperire dure. Materia organică îngropată la mare adâncime s-a transformat treptat în petrol și gaze naturale sub efectul presiunii și temperaturilor ridicate. Gresiile și calcarele au oferit spații și fisuri în care aceste hidrocarburi s-au acumulat, iar straturile impermeabile de deasupra le-au menținut captive.

Această regiune conține aproximativ 12% din rezervele mondiale de petrol

În prezent, această regiune conține aproximativ 12% din rezervele mondiale de petrol, potrivit unei analize publicate în 2024 în revista Results in Earth Sciences.

Straturile adânci formate de-a lungul acestor procese erau deja prezente atunci când placa arabă — împinsă de deschiderea Mării Roșii în partea sa sud-vestică — a început să se deplaseze spre nord-est și să intre în coliziune cu Eurasia, în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani. Asemenea capotelor a două mașini implicate într-un accident, continentele s-au comprimat și s-au deformat simultan. Și astăzi, plăcile arabă și eurasiatică continuă să se apropie cu aproximativ 20 de milimetri pe an, provocând uneori cutremure puternice.

Această coliziune a dat naștere centurii de pliere și împingere Zagros, pe care geologii o consideră un veritabil „vis profesional”, spune Allen. Lanțul muntos se întinde pe aproximativ 1.600 de kilometri, din estul Turciei până la Strâmtoarea Ormuz, la capătul Golfului Persic. Spre deosebire de majoritatea munților, modelați în principal de glaciație și eroziune, Munții Zagros urmează aproape literal pliurile rezultate din coliziunea continentală, sub forma unor creste lungi și continue.

Rolul Munților Zagros

Munții în sine sunt prea deformați pentru a stoca hidrocarburi. Însă în zonele din apropiere, unde relieful este mai puțin abrupt, pliuri similare din subsol creează capcane geologice în care petrolul și gazele se acumulează în câmpuri gigantice. „Zagros are toate condițiile necesare pentru petrol și gaze”, spune Nissen.

Greutatea munților care apasă asupra scoarței terestre a format Bazinul Golfului Persic. Deoarece Munții Zagros apasă scoarța într-o zonă relativ îngustă și puțin adâncă, golful are doar aproximativ 110 metri adâncime și cel mult 340 de kilometri lățime. În zona Strâmtorii Ormuz, Peninsula Musandam — care include părți din nordul Omanului și din nordul Emiratelor Arabe Unite — îngustează golful la doar aproximativ 55 de kilometri.

Și strâmtoarea însăși este rezultatul coliziunii continentale. O mare parte din Oman este alcătuită din Ofiolitul Semail — o masă uriașă de scoarță oceanică împinsă pe uscat atunci când vechiul ocean dintre plăcile arabă și eurasiatică s-a închis.

Potrivit lui Renas Koshnaw, cercetător la Universitatea Georg August din Göttingen, strâmtoarea este mai îngustă decât restul golfului din cauza rocilor rigide ale Peninsulei Musandam, care se extinde perpendicular pe Munții Zagros. În momentul în care coliziunea dintre plăcile arabă și eurasiatică a împins aceste structuri una către cealaltă, peninsula a forțat frontul montan — și implicit golful — să se curbeze, asemenea unei îndoiri într-un furtun.

„Strâmtoarea există, în ultimă instanță, din motive geologice”, spune Allen. „Însă efectul asupra oamenilor, în prezent, este că s-a creat un adevărat blocaj maritim. Petrolierele au foarte puțin spațiu de manevră și navighează extrem de aproape de coasta iraniană.”