search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o poveste cu multe semne de întrebare

0
0
Publicat:

Asasinarea președintelui american J.F. Kennedy rămâne unul dintre cele mai analizate și controversate evenimente din istoria politică a secolului al XX-lea. Nici până astăzi nu există un consens privind numărul celor implicați în asasinat și cine s-a aflat cu adevărat în spatele acestuia. 

Președintele Kennedy FOTO wikimedia commons
Președintele Kennedy FOTO wikimedia commons

Asasinarea președintelui american John F. Kennedy la 22 noiembrie 1963, în Dallas, rămâne unul dintre cele mai analizate și controversate evenimente din istoria politică a secolului al XX-lea.

Incidentul, care a avut loc în timpul unei parade prezidențiale, a declanșat o investigație oficială complexă și o dezbatere istoriografică persistentă privind circumstanțele atentatului, identitatea și motivațiile autorului, precum și posibilitatea existenței unei conspirații. Nici până astăzi, misterul nu a fost elucidat iar controversele eliminate. Mai ales în contextul în care, evenimentele care au survenit asasinării nu au făcut decât să alimenteze teoriile conspirației.

Mai precis, Lee Harvey Oswald, presupusul autor al asasinatului, a fost ucis la numai două zile, chiar în subsolul secției de Poliție, de către patronul unui lanț de cluburi de noapte. La rândul său, asasinul, asasinului moare după patru ani, din cauza unei embolii pulmonare. 

Cum să ucizi un președinte

Dar să începem cu începutul. Pe data de 22 noiembrie 1963, președintele Statelor Unite, John F. Kennedy, se afla în orașul Dallas, statul Texas, ca parte a unui turneu politic de două zile, având ca scop principal lansarea neoficială a campaniei sale pentru alegerile din 1964. Printre altele, Kennedy dorea să reunească facțiunile rivale ale Partidului Democrat din Texas (liberalii conduși de senatorul Ralph Yarborough și conservatorii conduși de guvernatorul John Connally) pentru a-și asigura sprijinul statului în alegeri.

La ora 12.30, președintele se afla într-o coloană de vehicule oficiale care se deplasa pe Dealey Plaza, în orașul Dallas. Pe marginea drumului se aflau mii de oameni. Kennedy se afla într-o mașină decapotabilă, tip limuzină, marca Lincoln Continental alături de soția sa, Jacqueline Kennedy dar și de guvernatorul Texasului John Connally și soția acestuia. La un moment dat a fost tras un foc de armă care a ratat automobilul. Acesta a fost considerat un foc de probă. În câteva fracțiuni de secundă a venit și al doilea foc. De această dată, glonțul l-a lovit în plin pe Kennedy. Glonțul a traversat corpul lui Kennedy, ieșind prin spate și provocând răni relativ grave lui Connally.

A urmat și un al treilea foc. A fost de fapt glonțul fatal. Acesta l-a lovit pe Kennedy direct în cap, provocând o rană devastatoare. Mașina a demarat imediat către spital. Trăgătorul a fost identificat în persoana lui Lee Harvey Oswald. Acesta a tras cu o pușcă Carcano cu lunetă de pe o clădire cu șase etaje, din apropiere.  Lee Harvey Oswald avea 24 de ani în momentul asasinării lui Kennedy. Era cunoscut de CIA ca un element dubios care fraterniza cu regimurile comuniste. A crescut fără tatăl natural. În octombrie 1956, Oswald a renunțat la liceu și s-a înrolat în Marina Statelor Unite. Un trăgător de elită competent, dar un pușcaș marin indisciplinat, Oswald a început să exprime opinii pro-sovietice și radicale din punct de vedere politic. A cerut să fie lăsat la vatră și 20 septembrie 1959, a plecat în Uniunea Sovietică unde a încercat să obțină, fără succes, cetățenia.

A locuit în Minsk și s-a căsătorit cu o rusoaică. După un an, s-a întors în Statele Unite, împreună cu soția și fiica sa. Ulterior, a început să comande arme prin poștă. Mai mult decât atât, a intrat în atenția CIA pentru prozelitism pro-comunism prin  Comitetul „Fair Play for Cuba”. În septembrie 1963 a plecat în Mexico City, unde, potrivit Comisiei Warren, a încercat în zadar să obțină o viză pentru Cuba și permisiunea de a se întoarce în URSS. În octombrie a revenit în Dallas și s-a angajat la Depozitul de Manuale Școlare din Texas. Din clădirea acestei instituții a tras asupra lui Kennedy. 

„Comisia Warren a acceptat o teorie care a depășit limitele credibilității”

Imediat după asasinat, noul președinte al Statelor Unite, Lyndon B. Johnson, a decis constituirea unei comisii federale pentru investigarea evenimentului. Această structură, cunoscută sub numele de „Warren Commission”, a fost condusă de judecătorul Curții Supreme Earl Warren. Deși concluziile oficiale au stabilit că principalul suspect Lee Harvey Oswald, a acționat singur, o serie de inconsecvențe percepute în probele materiale și în mărturiile contemporane au generat o literatură amplă de interpretări alternative. Sau mai bine zis a deschis cutia Pandorei în ceea ce privește teoriile conspirației. 

Raportul final al comisiei Warren publicat în 1964 a concluzionat că Oswald a tras trei focuri de armă din clădirea Texas School Book Depository și că două dintre acestea l-au lovit mortal pe Kennedy. „Comisia nu a găsit nicio dovadă că Lee Harvey Oswald sau Jack Ruby( n.r. cel care l-a ucis pe Oswald la două zile de la asasinarea lui Kennedy) ar fi făcut parte din vreo conspirație”, arată raportul Warren.

Această afirmație a devenit punctul de referință al versiunii oficiale a evenimentelor, dar totodată și punctul de plecare al majorității criticilor ulterioare. „Comisia Warren nu a investigat asasinatul cu independența și temeinicia cerute de gravitatea evenimentului”, preciza avocatul și cercetătorul Mark Lane. La rândul său, istoricul David R. Wrone, autorul lucrării „The Zapruder Film: Reframing JFK's Assassination”, spunea că „Asasinarea lui John F. Kennedy rămâne unul dintre cele mai contestate evenimente din istoria americană modernă”.

Lee Harvey Oswald FOTO wikimedia commons
Lee Harvey Oswald FOTO wikimedia commons

În plus, însăși autoritățile americane, în anii 70, admiteau că ar putea exista și alte variante acceptate în cazul asasinatului. Una dintre cele mai dezbătute chestiuni ale raportului o constituie așa-numita „single-bullet theory”, conform căreia un singur proiectil ar fi provocat atât rănirea președintelui Kennedy, cât și a guvernatorului Texasului, John Connally, aflat în același automobil. Criticii acestei interpretări au susținut că traiectoria descrisă ar presupune un traseu neobișnuit al glonțului, motiv pentru care teoria a fost popularizată în literatura critică sub denumirea de „magic bullet”.

Citește și: De ce asasinatul a ajuns o tradiție sumbră a Statelor Unite. Seria omorurilor a început acum 150 de ani și s-a perpetuat până astăzi

Istoricul și avocatul Mark Lane a fost unul dintre primii autori care au contestat concluziile raportului. „Comisia Warren a acceptat o teorie care a depășit limitele credibilității”, a precizat acesta în lucrarea „ Rush to Judgment” din 1966. În replică, susținătorii raportului oficial au argumentat că pozițiile ocupanților automobilului prezidențial și unghiul de tragere fac posibilă traiectoria descrisă, iar analiza balistică nu exclude ipoteza. „Dovezile că Oswald l-a asasinat pe președintele Kennedy sunt covârșitoare și dincolo de orice îndoială rezonabilă”, preciza istoricul și procurorul american Vincent Bugliosi, autorul lucrării „Reclaiming History: The Assassination of President John F. Kennedy”.

A existat un al doilea trăgător?

Evident, pe lângă aceste observații de bun simț și în general argumentate științific a existat o întreagă literatură dedicată conspirațiilor legate de moartea lui Kennedy. S-a speculat că Oswald făcea parte dintr-o organizație de spioni sovietici sau că pur și simplu a fost angajat de Mafie. Bugliosi considera că majoritatea teoriilor conspiraționiste se bazează pe interpretări selective ale probelor și pe neîncrederea publicului în instituțiile statului. În mod similar, istoricul american Robert Dallek a subliniat că dezbaterea publică reflectă mai degrabă climatul politic al anilor 1960 decât probele disponibile. „Persistența teoriilor conspirației spune mai multe despre climatul de neîncredere din societatea americană decât despre dovezile concrete care înconjoară asasinatul”, preciza acesta.

Mai ales în condițiile în care inclusiv statul american era ezitant în oferirea unei concluzii solide. În primul rând fiindcă erau totuși multe necunoscute. Una dintre cele mai ample probleme dezbătute a fost cea legată de numărul de trăgători. Comisia Warren și o parte a istoricilor sunt convinși că a fost doar Lee Harvey Oswald. Alții sunt de părere că au fost doi ucigași. O sursă esențială pentru analiza atentatului este filmarea realizată de martorul Abraham Zapruder. Această înregistrare reprezintă cel mai important document vizual al momentului asasinatului.

Interpretarea mișcărilor corpului lui Kennedy din film a devenit un punct central al dezbaterilor. Unii cercetători au argumentat că reacția bruscă a capului spre spate ar indica un impact frontal, sugerând existența unui al doilea trăgător. Alți specialiști au explicat fenomenul prin efecte biomecanice produse de impactul unui glonț tras din spate. În anii 70, Congresul Statelor Unite a decis redeschiderea parțială a investigației prin intermediul House Select Committee on Assassinations. Raportul final al acestui comitet a confirmat că Oswald a tras asupra președintelui, dar a sugerat, pe baza unei analize acustice, că ar fi existat o probabilitate ridicată a unui al doilea trăgător. Cine a fost acesta? Nimeni nu știe! Totuși, analize ulterioare ale aceleiași probe audio au contestat validitatea concluziei. 

De-a lungul deceniilor, numeroase ipoteze au încercat să identifice posibili conspiratori: agenții guvernamentale, organizații criminale sau servicii de informații străine. Regizorul și cercetătorul Oliver Stone, cunoscut pentru filmul JFK (1991), a susținut în fața Congresului american că versiunea oficială rămâne insuficient explicată și nu este foarte credibilă. „Povestea oficială pur și simplu nu satisface”, adaugă acesta. 

Misterele patronului de club de noapte și asasinarea asasinului

Teoriile conspirației au fost aprinse iar misterul adâncit, odată cu un alt eveniment care i-a făcut pe mulți să creadă că asasinare lui Kennedy era cusută cu ață albă. Practic, la numai două zile după atentat, Lee Harvey Oswald, principalul suspect și cel care putea da răspunsuri, a fost ucis de Jack Ruby, proprietarul unui club de noapte. Pe 24 noiembrie 1963, Ruby l-a împușcat pe Oswald în subsolul sediului poliției din Dallas, în timp ce suspectul era transferat către închisoare. Momentul a fost transmis în direct la televiziune și a devenit unul dintre cele mai bizare evenimente din povestea asasinării lui Kennedy. Jack Ruby era cunoscut de jurnaliști, polițiști, mafioți.

Citește și: Robert F. Kennedy Jr., mărturisiri șocante despre trecutul său: „Prizam cocaină de pe capacul toaletei”
Jack Ruby FOTO wikipedia
Jack Ruby FOTO wikipedia

După arestare, Ruby a declarat că a acționat din dorința de a răzbuna moartea președintelui și de a o scuti pe soția acestuia, Jacqueline Kennedy, de trauma unui proces public. „Am făcut-o pentru poporul american”, declara Jack Ruby. Moartea lui Oswald a eliminat posibilitatea unui proces public în care suspectul ar fi fost interogat extensiv. Acest fapt a alimentat suspiciunile că Ruby ar fi putut face parte dintr-o conspirație menită să-l reducă la tăcere pe Oswald. Unele teorii au sugerat posibile legături între Ruby și mafia americană, serviciile secrete sau rețelele politice anti-comuniste.

Assasinarea lui Oswald FOTO wikipedia
Assasinarea lui Oswald FOTO wikipedia

Cu alte cuvinte, cei care îl angajaseră pe Oswald este foarte posibil să-l fi angajat și pe Ruby pentru a-l face pe asasin să dispară înainte de a mărturisi ceva. Totuși, investigațiile oficiale nu au găsit dovezi concludente care să confirme aceste ipoteze.

Comisia Warren a concluzionat că Ruby a fost pe cont propriu, fără complicitate. Cu toate acestea, cei de la  House Select Committee on Assassinations, în anii 70 au recunoscut că anumite întrebări privind contactele lui Ruby rămân insuficient clarificate. Istoricul Gerald Posner, autorul lucrării Case Closed, a rezumat această problemă astfel: „Ruby era un om profund instabil care acționa impulsiv, nu ca parte a unei conspirații coordonate”. Nu mai vorbim de faptul că Ruby a început să-și dea drumul la gură în cadrul unor audieri. „Am fost folosit cu un scop”, preciza acesta.

Sau „dacă sunt eliminat, nu va mai exista nicio modalitate de a ști”. Cert este că Jack Ruby a fost condamnat la moarte pentru „crimă cu premeditare”. Condamnarea a fost anulată în 1966 și s-a deschis un nou proces. Ruby a murit în 1967 din cauza unei embolii pulmonare pe fondul unui cancer pulmonar. 


Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
playtech.ro
image
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde