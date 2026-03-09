search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Mașinile hibride plug-in consumă de trei ori mai mult combustibil decât susțin producătorii. Ce schimbări vrea să facă UE

0
0
Publicat:

Mașinile hibride plug-in consumă de trei ori mai mult combustibil decât susțin producătorii, potrivit unui studiu de specialitate realizat în baza datelor colectate de la aproximativ un milion de vehicule de acest tip.

Mașină hibrid
Mașinile hibride plug-in consumă de trei ori mai mult combustibil decât susțin producătorii

Institutul Fraunhofer din Germania a realizat ceea ce este considerat a fi cel mai cuprinzător studiu de acest fel de până în prezent, utilizând datele transmise wireless de mașinile electrice hibride plug-in (PHEV) de la diverși producători în timp ce acestea se aflau pe drum.

Mașinile implicate au fost toate produse între 2021 și 2023. Datele transmise le-au permis analiștilor să determine consumul lor precis și în condiții reale de combustibil, spre deosebire de cel menționat în certificarea oficială aprobată de UE a vehiculelor.

Producătorii spun că astfel de mașini consumă 1-2 litri/100 de km

Mașinile hibride (PHEV), mașini care combină un motor pe benzină sau motorină cu un motor electric alimentat de o baterie, încărcat de la un punct de alimentare extern, oferă șoferilor flexibilitatea de a putea comuta între sursa de alimentare mai sigură din punct de vedere ecologic și cea convențională, dar mai dăunătoare pentru mediu, atunci când condițiile permit. Producătorii comercializează de obicei vehiculele ca fiind eficiente din punct de vedere energetic. Cel puțin pe hârtie, se spune că vehiculele consumă mult mai puțin combustibil, între unu și doi litri la 100 km, decât mașinile convenționale. Cu toate acestea, grupurile de mediu și-au exprimat de mult scepticismul cu privire la aceste afirmații.

Studiul arată că se consumă 6 l/100 km

Conform studiului, vehiculele necesită în medie șase litri la 100 km, sau cu aproximativ 300% mai mult combustibil pentru a funcționa decât s-a menționat anterior.

Oamenii de știință de la Institutul Fraunhofer au descoperit că principalul motiv pentru consumul de combustibil mai mare decât cel declarat se datorează tocmai faptului că vehiculele PHEV utilizează două moduri diferite, motorul electric și motorul cu ardere internă, alternând între ele. Până acum, producătorii au susținut că vehiculele consumau doar puțin sau aproape deloc combustibil în modul electric. Studiile au arătat că, de fapt, acest lucru nu era adevărat.

Patrick Plötz de la Institutul Fraunhofer a declarat pentru postul de televiziune german SWR că suspectează că motorul cu ardere internă al vehiculelor hibride (PHEV) este pornit mult mai des decât se credea anterior. PHEV-urile fabricate în Germania s-au numărat printre cele cu cel mai mare consum mediu de combustibil, modelul Porsche de top având cele mai slabe performanțe, scrie The Guardian.

Plötz a îndemnat autoritățile de reglementare să utilizeze datele privind emisiile din lumea reală. „Atunci s-ar putea spune că un producător care nu respectă limitele (de emisii) pe șosea ar putea fi nevoit să plătească o amendă”, a spus el.

Mașinile hibride Porsche au consumat mai mult combustibil – în jur de șapte litri la 100 km – decât alte vehicule hibride (PHEV) atunci când motorul electric este pornit și semnificativ mai mult decât vehiculele non-PHEV în modul motor cu ardere internă. Cele mai scăzute niveluri de consum de combustibil au fost întâlnite la segmentul mai ieftin al pieței PHEV, la vehiculele Kia, Toyota, Ford și Renault, care au consumat adesea sub un litru la 100 km, adică cu până la 85% mai puțin combustibil decât Porsche.

Porsche spune că mașinile sunt utilizate în mod diferit și aste crește consumul

Întrebată de SWR despre această discrepanță între date, Porsche a făcut referire la „modele de utilizare diferite”, despre care a spus că au influențat consumul de combustibil. Porsche a insistat că măsurătorile sale privind consumul de combustibil sunt în conformitate cu cerințele legale, declarând: „Cifrele privind consumul de combustibil al vehiculelor noastre se bazează pe procedurile de măsurare UE prevăzute de lege”. Acestea, a spus compania, au asigurat „valori uniforme și comparabile în întreaga Europă”.

Abaterile de la cifrele individuale de consum din lumea reală pot apărea din cauza unor profiluri de utilizare diferite și a condițiilor externe”, cum ar fi condițiile de drum sau comportamentul șoferilor, a declarat compania pentru SWR.

Oamenii de știință au solicitat autorităților de reglementare din UE să își ajusteze măsurătorile pentru a se potrivi cu rezultatele din lumea reală, solicitând controale mai stricte privind modul în care este măsurat consumul de combustibil al vehiculelor hibride plug-in. Conform constatărilor, limitele de CO2 pe care flota de vehicule a unui producător de automobile le poate emite în medie trebuie ajustate urgent.

Citește și: Noile reguli din Formula 1 vor crește cota de piață a mașinilor hibride. La cât va ajunge în 2030

Contactată de SWR, Comisia UE, responsabilă pentru limitele emisiilor de CO2, a refuzat să comenteze constatările.

Asociația Germană a Industriei Auto a declarat că este de părere că măsurile existente pentru determinarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2 sunt fiabile.

UE are cerințe mai stricte privind factorul de utilitate pentru vehiculele hibride

În 2027, Comisia Europeană intenționează să modifice modul în care sunt calculate emisiile pentru vehiculele electrice hibride plug-in (PHEV). Aceste modificări ale „factorilor de utilitate” înregistrați pentru PHEV-urile vândute în Europa vor avea consecințe dramatice pentru industria auto a continentului. În acest articol, vom explora ce este factorul de utilitate PHEV și ce înseamnă schimbările iminente pentru ecosistemul mobilității Europei.

Un PHEV combină energia electrică și cea cu ardere internă. Pe parcursul duratei sale de viață, pentru o parte din distanța parcursă de vehicul, acesta va funcționa cu energie electrică, iar în alte momente va fi alimentat de un motor cu ardere internă. Factorul de utilitate este ponderea din distanța pe care un PHEV o parcurge cu energie electrică - deci un factor de utilitate de 60% ar însemna că vehiculul funcționează cu energie electrică pentru 60% din autonomia sa.

Atunci când calculează media emisiilor de CO2 pe kilometru asociată cu conducerea unui PHEV, autoritățile de reglementare trebuie să presupună un factor de utilitate mediu pentru PHEV pentru a ține cont de comportamentele variate ale tuturor șoferilor. Deoarece emisiile de CO₂ de la țeava de eșapament sunt zero atunci când vehiculul funcționează cu energie electrică, un factor de utilitate mai mare servește la reducerea emisiilor nominale de CO₂ ale vehiculului.

De exemplu, dacă un PHEV emite 100 g de CO₂ pe kilometru în timp ce funcționează sub puterea motorului, atunci un factor de utilitate de 60% are ca rezultat o medie generală a emisiilor de 40 g pe kilometru. Pe de altă parte, un factor de utilitate de 30% are ca rezultat o medie generală a emisiilor de 70 g pe kilometru. Întrucât producătorii auto și flotele comerciale plătesc o penalizare pentru fiecare gram de CO2 care depășește ținta medie la nivelul întregii flote în UE, aceasta înseamnă că factorul de utilitate al PHEV-urilor determină direct viabilitatea economică a acestora pe continent.

De ce vrea Europa să schimbe factorul de utilitate al vehiculelor hibride

În prezent, UE evaluează vehiculele hibride (PHEV) cu o autonomie electrică de 70 km ca având un factor de utilitate de 54%. Cu toate acestea, acest lucru a fost criticat din câteva motive.

Prima critică se referă la discrepanțele dintre ratele de utilizare înregistrate și cele reale la modelele de vehicule mai vechi. Criticii susțin că, în condiții reale, motorul cu ardere internă este utilizat mai des decât ar sugera factorul de utilitate al UE. Cealaltă critică este că multe modele PHEV încă utilizează ocazional puterea motorului în modul electric. Criticii au estimat că până la o treime din distanța parcursă „complet electric” necesită o putere suplimentară din partea motorului cu ardere internă, se menționează în analiza publicată de horse-powertrain.com.

Ca urmare a ambelor preocupări, UE intenționează acum să reducă factorul de utilitate al PHEV de la 54% la doar 36%.

Care sunt consecințele modificărilor factorului de utilitate

Conform Directivei UE privind vehiculele curate, pentru ca un PHEV să fie considerat un vehicul cu emisii reduse, acesta trebuie să producă mai puțin de 50 g de CO2 pe kilometru. Această reducere iminentă de 20% a factorului de utilitate al PHEV înseamnă că, în practică, tipurile de PHEV-uri vândute în Europa - de obicei cu o autonomie a bateriei mai mică de 100 km - nu vor mai îndeplini acest prag de emisii.

Citește și: Proprietarii de mașini hibride, loviți puternic de noile taxe: impozite și de 22 de ori mai mari

Acest lucru se datorează faptului că, în practică, nu este posibil ca un PHEV să funcționeze cu un motor suficient de eficient pentru a respecta limita de 50 g pe kilometru atunci când este în uz, ceea ce înseamnă că producătorii auto ar trebui să își mărească autonomiile electrice PHEV la aproximativ 160 km. Pentru a face acest lucru, producătorii auto ar trebui să crească semnificativ cantitatea de baterie costisitoare utilizată în aceste vehicule - ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru utilizatorii finali și o creștere a poverii lor încorporate privind emisiile. Și, având în vedere lipsa unui ecosistem de baterii autohton în Europa, acest lucru înseamnă și o dependență sporită a producătorilor auto europeni de producătorii de baterii din afara Europei.

În practică, acest lucru ar putea reduce cota de piață a vehiculelor plutitoare încorporate (PHEV) în UE, punând în pericol producția europeană și subminând stimulentele pentru ca industria să investească în aceste tehnologii.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
playtech.ro
image
Un fotbalist celebru, surprins în compania unei actrițe superbe. E cel mai nou cuplu din lumea sportului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde