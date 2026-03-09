search
Luni, 9 Martie 2026
Video Premierul Ilie Bolojan: „Continuăm efortul de a repatria cetățenii români”. Noi curse în următoarele zile

0
0
Publicat:

Ilie Bolojan a anunțat, luni, că 273 de români blocați în zonele afectate de războiul din Orientul Mijlociu au fost repatriați în această dimineață, iar noi zboruri asistate urmează să fie organizate zilele viitoare.

Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / George Călin
Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / George Călin

„În această dimineață au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, a transmis Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite.

Din Arabia Saudită a ajuns astăzi la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha, a mai precizat șeful Guvernului.

„În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile. Mulțumim autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că, în conformitate cu înțelegerea pe care am stabilit-o la finalul săptămânii trecute, au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România. Cele operate azi au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state UE”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile, a precizat premierul.

Potrivit acestuia, de la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism. Port discuții cu reprezentanții acelor companii care nu și-au îndeplinit încă această obligație.

„Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranță, românii, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European.

După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile”, a conchis Ilie Bolojan.

