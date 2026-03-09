search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump susține că războiul cu Iranul este „o incursiune de scurtă durată”. „Într-o săptămână ne-ar fi atacat”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Donald Trump le-a declarat republicanilor din Camera Reprezentanților, luni, că războiul în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă „o incursiune de scurtă durată”. Într-o conferință de presă, el a susținut că  SUA „au eliminat fiecare forță din Iran”

Donald Trump FOTO EPA EFE
Donald Trump FOTO EPA EFE

UPDATE 00.15 Trump:  Am avut „o convorbire foarte bună” cu Vladimir Putin

Donald Trump a afirmat totodată că a avut „o convorbire foarte bună” cu președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit acestuia, cei doi au discutat despre războiul din Ucraina și despre „lupta fără sfârșit” de acolo.

De asemenea, au vorbit despre situația din Orientul Mijlociu. Trump spune că Putin vrea să fie de ajutor în această problemă.

Întrebat dacă crede că războiul cu Iranul s-ar putea încheia săptămâna aceasta, Trump spune: „Nu, dar cred că în curând. Foarte curând.”

UPDATE 00.10 Trump: „Am eliminat fiecare forță din Iran”

Trump a declarat, într-o conferință de presă, că SUA fac „progrese majore” în Iran, iar obiectivele sunt „aproape complet îndeplinite”

El a afirmat că Statele Unite „fac progrese majore pentru a-și îndeplini obiectivul militar” în Iran.

„Unii ar putea spune că obiectivele sunt aproape complet îndeplinite”, a spus el.

„Am eliminat fiecare forță din Iran”, a afirmat Trump.

SUA cunosc toate instalațiile unde Iranul produce drone, „iar acestea sunt lovite una după alta”, a mai spus el. Peste 5.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, a declarat Trump, adăugând că SUA ar putea elimina toate țintele rămase „într-o singură zi”.

„Vrem să fim implicați”, a reiterat el, referindu-se la conducerea Iranului. Viitorul lider al țării, spune Trump, ar trebui „să fie capabil să facă, în schimb, ceva în mod pașnic”.

Știre inițială

Donald Trump le-a declarat republicanilor din Camera Reprezentanților, luni, că războiul în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă „o incursiune de scurtă durată”. 

Citește și: Trump l-a sunat pe Putin, anunță Kremlinul. Cei doi ar fi discutat despre situația din Iran

„Țara noastră o duce foarte bine. La un nivel la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Am făcut o mică incursiune pentru că am simțit că trebuie să facem asta ca să scăpăm de ceva rău. Cred că veți vedea că va fi o incursiune de scurtă durată”, a declarat Trump, citat de The Guardian.

El a adăugat că, în opinia sa, victoria a fost deja obținută „în multe privințe”, dar că obiectivele nu au fost încă atinse pe deplin.

„Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient. Mergem mai departe, mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală, care va pune capăt pentru totdeauna acestui pericol ce persistă de mult timp”, a spus Trump.

El a descris Operațiunea Epic Fury drept „una dintre cele mai complexe și impresionante operațiuni realizate vreodată”.

„A fost o zi importantă, pentru că dacă nu am fi făcut asta, ar fi avut o armă nucleară în două săptămâni. Și cred că am fi fost într-o situație cu totul diferită”, a adăugat Trump.

Trump a susținut în repetate rânduri — fără a prezenta dovezi — că Teheranul ar fi început să reconstruiască programul nuclear despre care el afirma că fusese „distrus complet” de loviturile americane din iunie anul trecut. Această afirmație a fost una dintre justificările invocate de el pentru lansarea, în urmă cu zece zile, a unor atacuri comune ale SUA și Israelului asupra Teheranului.

„Lumea ne respectă acum mai mult ca niciodată”, a spus Trump, lăudând armata americană, pe care a descris-o drept „o forță militară cum nu mai există alta”.

El s-a arătat din nou disprețuitor față de noul lider suprem, afirmând că „nimeni nu are nicio idee” cine va conduce Iranul, în pofida faptului că Mojtaba Khamenei a fost ales pentru acest rol.

„Liderii lor teroriști au dispărut sau numără minutele până când vor dispărea. Iar acum nimeni nu știe cine sunt oamenii care vor conduce țara”, a spus Trump.

După cum s-a relatat pe parcursul întregii zile, Trump l-a respins în mod repetat pe Khamenei ca fiind o alegere acceptabilă pentru conducerea Iranului și a insistat că trebuie să aibă un rol în alegerea noului lider al țării. De asemenea, el a sugerat că forțele americane și israeliene l-ar putea viza pe fiul fostului ayatollah. Într-un interviu acordat postului ABC News în weekend, Trump a declarat că „dacă nu primește aprobarea noastră, nu va rezista mult”.

„Nu ne vom opri până când inamicul nu va fi învins total și decisiv”, a afirmat președintele american.

Trump a oferit și un „motiv” pentru ofensiva americano-israeliană asupra Teheranului: „Vă dau cel mai bun motiv dintre toate: în decurs de o săptămână ne-ar fi atacat. Sută la sută.

Erau pregătiți. Aveau toate aceste rachete, mult mai multe decât credea oricine, și urmau să ne atace. Aveau de gând să atace întregul Orient Mijlociu și Israelul, iar dacă ar fi avut o armă nucleară ar fi folosit-o împotriva Israelului. Ar fi fost un atac major”, a adăugat Trump.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
playtech.ro
image
Un fotbalist celebru, surprins în compania unei actrițe superbe. E cel mai nou cuplu din lumea sportului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde