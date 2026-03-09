Donald Trump susține că războiul cu Iranul este „o incursiune de scurtă durată”. „Într-o săptămână ne-ar fi atacat”

UPDATE 00.15 Trump: Am avut „o convorbire foarte bună” cu Vladimir Putin

Donald Trump a afirmat totodată că a avut „o convorbire foarte bună” cu președintele rus, Vladimir Putin. Potrivit acestuia, cei doi au discutat despre războiul din Ucraina și despre „lupta fără sfârșit” de acolo.

De asemenea, au vorbit despre situația din Orientul Mijlociu. Trump spune că Putin vrea să fie de ajutor în această problemă.

Întrebat dacă crede că războiul cu Iranul s-ar putea încheia săptămâna aceasta, Trump spune: „Nu, dar cred că în curând. Foarte curând.”

UPDATE 00.10 Trump: „Am eliminat fiecare forță din Iran”

Trump a declarat, într-o conferință de presă, că SUA fac „progrese majore” în Iran, iar obiectivele sunt „aproape complet îndeplinite”

El a afirmat că Statele Unite „fac progrese majore pentru a-și îndeplini obiectivul militar” în Iran.

„Unii ar putea spune că obiectivele sunt aproape complet îndeplinite”, a spus el.

„Am eliminat fiecare forță din Iran”, a afirmat Trump.

SUA cunosc toate instalațiile unde Iranul produce drone, „iar acestea sunt lovite una după alta”, a mai spus el. Peste 5.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, a declarat Trump, adăugând că SUA ar putea elimina toate țintele rămase „într-o singură zi”.

„Vrem să fim implicați”, a reiterat el, referindu-se la conducerea Iranului. Viitorul lider al țării, spune Trump, ar trebui „să fie capabil să facă, în schimb, ceva în mod pașnic”.

Știre inițială

Donald Trump le-a declarat republicanilor din Camera Reprezentanților, luni, că războiul în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă „o incursiune de scurtă durată”.

„Țara noastră o duce foarte bine. La un nivel la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Am făcut o mică incursiune pentru că am simțit că trebuie să facem asta ca să scăpăm de ceva rău. Cred că veți vedea că va fi o incursiune de scurtă durată”, a declarat Trump, citat de The Guardian.

El a adăugat că, în opinia sa, victoria a fost deja obținută „în multe privințe”, dar că obiectivele nu au fost încă atinse pe deplin.

„Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient. Mergem mai departe, mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală, care va pune capăt pentru totdeauna acestui pericol ce persistă de mult timp”, a spus Trump.

El a descris Operațiunea Epic Fury drept „una dintre cele mai complexe și impresionante operațiuni realizate vreodată”.

„A fost o zi importantă, pentru că dacă nu am fi făcut asta, ar fi avut o armă nucleară în două săptămâni. Și cred că am fi fost într-o situație cu totul diferită”, a adăugat Trump.

Trump a susținut în repetate rânduri — fără a prezenta dovezi — că Teheranul ar fi început să reconstruiască programul nuclear despre care el afirma că fusese „distrus complet” de loviturile americane din iunie anul trecut. Această afirmație a fost una dintre justificările invocate de el pentru lansarea, în urmă cu zece zile, a unor atacuri comune ale SUA și Israelului asupra Teheranului.

„Lumea ne respectă acum mai mult ca niciodată”, a spus Trump, lăudând armata americană, pe care a descris-o drept „o forță militară cum nu mai există alta”.

El s-a arătat din nou disprețuitor față de noul lider suprem, afirmând că „nimeni nu are nicio idee” cine va conduce Iranul, în pofida faptului că Mojtaba Khamenei a fost ales pentru acest rol.

„Liderii lor teroriști au dispărut sau numără minutele până când vor dispărea. Iar acum nimeni nu știe cine sunt oamenii care vor conduce țara”, a spus Trump.

După cum s-a relatat pe parcursul întregii zile, Trump l-a respins în mod repetat pe Khamenei ca fiind o alegere acceptabilă pentru conducerea Iranului și a insistat că trebuie să aibă un rol în alegerea noului lider al țării. De asemenea, el a sugerat că forțele americane și israeliene l-ar putea viza pe fiul fostului ayatollah. Într-un interviu acordat postului ABC News în weekend, Trump a declarat că „dacă nu primește aprobarea noastră, nu va rezista mult”.

„Nu ne vom opri până când inamicul nu va fi învins total și decisiv”, a afirmat președintele american.

Trump a oferit și un „motiv” pentru ofensiva americano-israeliană asupra Teheranului: „Vă dau cel mai bun motiv dintre toate: în decurs de o săptămână ne-ar fi atacat. Sută la sută.

Erau pregătiți. Aveau toate aceste rachete, mult mai multe decât credea oricine, și urmau să ne atace. Aveau de gând să atace întregul Orient Mijlociu și Israelul, iar dacă ar fi avut o armă nucleară ar fi folosit-o împotriva Israelului. Ar fi fost un atac major”, a adăugat Trump.