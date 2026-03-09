Trump a anunțat că războiul din Iran e aproape încheiat. Prețul petrolului scade spectaculos după afirmația președintelui SUA

Președintele american Donald Trump a afirmat, luni, 9 martie, că războiul cu Iranul e aproape încheiat, deoarece regimului de la Teheran „nu i-a mai rămas nimic”.

UPDATE - Prețul petrolului scade brusc după afirmațiile lui Trump

Prețurile petrolului au scăzut brusc în urma comentariilor lui Trump, relatează Financial Times.

Țițeiul Brent, referința internațională, s-a tranzacționat la 89,89 dolari pe baril în tranzacțiile de după-amiază de la New York, depășind 119 dolari în timpul sesiunii din Asia. Indicele american West Texas Intermediate a scăzut la 86,89 dolari, de la un maxim de 119,48 dolari.

Acțiunile americane au crescut și ele, indicele S&P 500 crescând cu 0,9%, iar indicele Nasdaq Composite cu 1,4%.

Un oficial israelian îi răspunde lui Trump: Pentru i24 News, oficialul israelian spune că operațiunile împotriva Iranului sunt „departe de a se fi încheiat” și ar putea continua timp de câteva săptămâni.

Știre inițială

Într-un interviu telefonic acordat CBS News luni după-amiază, președintele Donald Trump a declarat că războiul SUA cu Iranul ar putea fi aproape de final.

„Cred că războiul este complet, în mare parte”, a spus Trump, vorbind de la clubul său de golf din Doral, Florida. „[Iranul] nu mai are marină, nu mai are comunicații, nu mai are forțe aeriene. Rachetele lor sunt la nivel minim. Dronele lor sunt doborâte peste tot, inclusiv în procesul de fabricație.”

Armata americană a anunțat că a lovit peste 3.000 de ținte iraniene în prima săptămână de operațiuni. „Dacă te uiți, nu le-a mai rămas nimic. Din punct de vedere militar, nu mai există nimic”, a adăugat Trump.

Despre noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Trump a declarat pentru CBS News: „Nu am niciun mesaj pentru el. Absolut niciunul”, a spus președintele, adăugând că are în minte pe altcineva care să conducă țara. Afirmațiile vin după ce Iranul a anunțat duminică noapte că Mojtaba Khamenei îl va înlocui pe tatăl său ca lider suprem al țării.

Transportul comercial prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din producția globală de petrol, s-a oprit practic complet.

Trump a spus că SUA „ar putea face multe” în privința strâmtorii și a amenințat Iranul dacă va încerca să blocheze trecerea. „Au tras tot ce aveau de tras și ar fi bine să nu încerce nimic, altfel va fi sfârșitul acelei țări… Dacă fac ceva rău, asta ar însemna sfârșitul Iranului și nu s-ar mai auzi niciodată de numele lui.”

Trump a mai spus că strâmtoarea este deschisă în prezent și că navele au intrat deja, dar a adăugat că încă „se gândește să o preia”.

Inițial, Trump estimase că războiul ar dura aproximativ o lună. „Suntem mult înaintea programului stabilit”, a declarat el pentru CBS News luni.

În aceeași după-amiază, președintele a repetat că războiul este „foarte complet, în mare parte”, iar Departamentul Apărării a postat pe X mesajele: „Abia am început să luptăm” și „fără milă”.

Până în prezent, șapte americani și-au pierdut viața în lupte. Întrebat dacă crede că războiul se va încheia curând, Trump a spus: „Finalul este doar în mintea mea, a nimănui altcuiva.”