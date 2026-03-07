Metoda „bulgărele de zăpadă”: strategia care te ajută să scapi de datoriile de pe cardul de cumpărături mai repede

La trei luni de la începutul anului, presiunea datoriilor la cardurile de credit se face încă simțită. Și nu doar în România. Potrivit datelor publicate de LendingTree, platformă americană de comparare a produselor financiare, deținătorii de carduri din SUA care nu și-au achitat integral soldurile au înregistrat anul trecut o datorie medie de 7.886 de dolari, echivalentul a peste 37.000 de lei.

O strategie tot mai discutată în rândul specialiștilor în educație financiară ar putea face însă procesul de rambursare mai ușor de dus: metoda „bulgărelui de zăpadă". Ideea de bază este că un succes mic, obținut rapid, îți poate menține motivația pe termen lung.

În practică, metoda este mai simplă decât pare. Să presupunem că aveți trei carduri de credit, cu datorii diferite. Le puneți în ordine, de la cea mai mică sumă de plată la cea mai mare.

În fiecare lună, continuați să achitați suma minimă obligatorie la toate cardurile, pentru a nu acumula penalități. În plus, direcționați toți banii pe care îi puteți economisi către cardul cu datoria cea mai mică, astfel încât să îl închideți cât mai repede.

După ce ați achitat complet primul card, nu reduceți suma totală pe care o plătiți lunar pentru datorii. Din contră, banii pe care îi foloseați pentru acel card se adaugă la plata următorului card din listă. Astfel, suma pe care o alocați celei de-a doua datorii devine mai mare decât înainte, ceea ce vă ajută să o achitați mai rapid. Procedați la fel până când toate datoriile sunt stinse.

„Gândiți-vă la un bulgăre de zăpadă care, pe măsură ce îl rostogoliți, se mărește și prinde putere”, explică Courtney Alev, specialist în educație financiară la Intuit Credit Karma, pentru Oprah Daily. „Achitați prima datorie, apoi folosiți aceeași sumă pentru următoarea și continuați aceiași pași până când le închideți pe toate.”

Punctul forte al acestei metode ține mai puțin de calcule și mai mult de psihologie. Nu este varianta prin care plătiți cele mai mici dobânzi, așa cum promit alte strategii, ci cea care vă ajută să rămâneți motivați pe parcurs.

„Plata datoriilor nu e doar o chestiune de cifre, e și una de stare de spirit", spune Tori Dunlap, fondatoarea HerFirst100K și gazda podcastului The Financial Feminist. „Știm ce ar trebui să facem, dar de multe ori ne ține pe loc rușinea, sentimentul de vinovăție sau teama că nu vom termina niciodată."

Când vă achitați datoriile începând cu cele mai mici, primul card închis vă arată devreme că progresul este real. Iar asta vă dă încredere să mergeți mai departe. „Schimbarea asta de perspectivă vă ajută să rămâneți consecvenți, iar consecvența bate orice plan perfect realizat pe hârtie", spune Dunlap.

Tiffany Aliche, specialistă în educație financiară, cunoscută sub numele de „The Budgetnista”, compară plata datoriilor cu antrenamentele fizice. „Dacă îți spun că azi trebuie să alergi cinci kilometri, probabil te sperii. Dar dacă îți propun o plimbare de zece minute după cină, parcă nu mai pare atât de greu”, explică ea. La fel stau lucrurile și cu datoriile. O datorie mică pare mai ușor de gestionat decât o sumă mare care te descurajează din capul locului, mai spune aceasta. „Iar în momentul în care o achiți, prinzi curaj și îți este mai simplu să continui cu următoarea”.

Metoda nu se potrivește însă oricui. „Bulgărele de zăpadă" este de folos cu precădere celor care se simt copleșiți de datoriile pe care le au la mai multe carduri sau împrumuturi și nu știu de unde să înceapă. Funcționează bine când ai sume restante mici, răspândite în mai multe locuri: carduri de credit, rate la bănci sau alte împrumuturi personale.

„Dacă aveți însă o datorie cu o dobândă foarte mare - 25 sau 30 la sută - poate fi mai înțelept să o achitați prima, ca să nu plătiți mai mult decât trebuie. Dacă dobânzile nu sunt atât de ridicate, mai important decât să aveți o strategie perfectă este să începeți. Iar dacă o anumită datorie vă ține treaz noaptea, puteți porni cu aceea, chiar dacă nu este cea mai mică,” spune Aliche.

„Nu există, însă, o rețetă care să funcționeze pentru toată lumea", explică Tori Dunlap. „Cea mai bună metodă este cea pe care o puteți ține termen lung."

Cum începeți

Înainte să puneți în aplicare metoda „bulgărelui de zăpadă", sunt câțiva pași care vă pot ajuta să porniți organizat.

1. Faceți lista completă a datoriilor. Luați o foaie și notați toate datoriile pe care le aveți: pentru fiecare card sau împrumut - treceți suma rămasă de plată, rata minimă lunară și dobânda. Nu este un exercițiu confortabil, dar este necesar. Nu puteți rezolva o problemă financiară dacă evitați să vă uitați clar la cifre.

2. Puneți bani deoparte pentru situații neprevăzute. Ideal ar fi să aveți economii care să acopere trei luni de cheltuieli, spun specialiștii. În practică, însă, și câteva sute de euro puse deoparte într-un cont separat reprezintă un început bun. O rezervă cât de mică vă ajută să faceți față unei urgențe fără să ajungeți din nou pe datorie.

3. Analizați cheltuielile lunare. Analizați-vă atent cheltuielile lunare și vedeți unde puteți face ajustări. Pot fi abonamente pe care nu le folosiți, servicii la care ați putea renunța sau cheltuieli zilnice care, puse cap la cap, ajung la sume importante. Banii astfel economisiți pot fi direcționați direct către plata datoriilor.

4. Alegeți de unde începeți. Dacă aplicați metoda „bulgărelui de zăpadă”, începeți cu cardul care are cea mai mică sumă de plată. Direcționați către el o sumă lunară mai mare, atât cât vă permite bugetul, iar la celelalte carduri achitați doar plata minimă obligatorie. „Fiți realiști și nu vă propuneți rate care vă dau bugetul peste cap. Chiar și sumele mici, plătite constant, se adună în timp”, spune Courtney Alev. Există și instrumente online gratuite care vă pot arăta, orientativ, în cât timp puteți scăpa de fiecare datorie.

5. Automatizați plățile. Programați plățile direct din aplicația băncii sau din contul online, astfel încât ratele să fie achitate automat la scadență. În felul acesta reduceți riscul de a uita o plată și de a plăti penalități sau dobânzi suplimentare. „Automatizarea vă ajută să evitați întârzierile și să nu pierdeți progresul făcut”, explică Tiffany Aliche.

Mergeți mai departe, chiar și atunci când este mai dificil

Tori Dunlap recomandă o verificare lunară a situației financiare și notarea fiecărei datorii achitate. „Când vedeți clar că ați mai închis un capitol, găsiți mai ușor motivația să continuați, chiar și după ce entuziasmul de la început se stinge”, completează ea. Fiecare card închis înseamnă un pas concret înainte, fie că a fost vorba despre câteva sute sau câteva mii de lei.

Nu există o soluție universală pentru a scăpa de datorii. Important este să aveți un plan realist, să observați progresul și să nu pierdeți din vedere motivul pentru care ați început. „Cel mai important este să aveți o strategie, să urmăriți cum evoluați și să rămâneți concentrați pe obiectivul final: o viață fără datorii și mai multă siguranță financiară”, mai spune Courtney Alev.

Cu un plan clar și plăți făcute la timp, 2026 poate fi anul în care datoriile încep să scadă vizibil, iar odată cu ele se diminuează și stresul de la sfârșitul fiecărei luni.