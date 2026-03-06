Video Educația financiară, arta de a trăi: cum ne schimbă relația cu banii și ne protejează în recesiune

Educația financiară este mai mult decât bugete și economii. Este o mentalitate de viață. Expertul Corneliu Ionescu explică în noul episod al podcastului Adevărul despre bani, legătura dintre finanțele personale, emoții și stabilitate.

Recesiunea tehnică și presiunea asupra vieții de zi cu zi

Prețurile cresc, dobânzile urcă, ofertele de muncă bine plătite se răresc. Recesiunea tehnică nu e doar un termen din jurnalele de știri, e o realitate simțită pe propria piele, de fiecare dintre noi. Dar dincolo de cifrele macro, există o întrebare mai personală, mai incomodă: știm cu adevărat ce facem cu banii pe care îi avem?

Corneliu Ionescu, specialist în educație financiară este convins că răspunsul, în majoritatea cazurilor, este nu. Și că tocmai de aceea momentele de criză, oricât de inconfortabile ar fi, pot deveni puncte de cotitură reale. Nu pentru că ne forțează să economisim, ci pentru că ne obligă, în sfârșit, să ne uităm cu onestitate la viața noastră financiară.

În podcastul Adevărul despre bani, expertul în educație financiară propune o perspectivă care schimbă complet modul în care privim banii. Departe de ideea rigidă a calculelor și restricțiilor, el susține că educația financiară este, înainte de toate, o chestiune de mentalitate și de modul în care alegem să trăim.

În contextul unei recesiuni tehnice, această perspectivă devine cu atât mai relevantă: banii nu sunt doar un instrument economic, ci o oglindă a valorilor, obiceiurilor și deciziilor noastre zilnice.

„Orice moment e potrivit să învățăm educație financiară. De obicei oamenii se duc în direcția asta în momentul în care dau cu capul de prag. Banii sunt o transcriere în cifre a vieții noastre reale.” declară Corneliu Ionescu.

Specialistul evidențiază că efectele recesiunii tehnice nu sunt uniforme și depind de vârstă, de tipul de job, de zona în care fiecare dintre noi trăiește. De exemplu, pentru tinerii între 18-25 ani situația actuală este resimțită la nivelul în care joburile, mai puține și mai prost plătite nu mai răspund nevoii lor de independență.

Pensionarii văd cum puterea de cumpărare le scade treptat, pe măsură ce prețurile urcă mai repede decât pensiile. Angajații cu venituri stabile devin mai precauți, dar reduc cheltuielile.

„Prețurile cresc, ceea ce înseamnă că dacă noi nu putem să ținem pasul, să ne păstrăm puterea de cumpărare, o să vedem cum coșul de cumpărături scade și scade", spune Ionescu. La asta se adaugă și o tendință generală de restrângere a consumului, ceea ce creează un cerc vicios: oamenii cheltuiesc mai puțin, companiile vând mai puțin, angajează mai greu sau concediază.

Contextul economic actual amplifică importanța schimbării de mentalitate

În perioade de recesiune, schimbările se simt rapid la nivel individual, pentru că reacția naturală este ajustarea cheltuielilor și orientarea spre nevoile esențiale. Această schimbare nu este doar o strategie financiară, ci și una psihologică: presupune redefinirea priorităților și a modului în care ne raportăm la consum.

„Vedem cu ochiul liber cum presiunea pe banii disponibili devine tot mai mare. Când ne uităm la cheltuieli, încercăm să ne concentrăm pe nevoi și să mai tăiem din dorințe.” spune Corneliu Ionescu pentru Adevărul

Expertul accentuează legătura profundă dintre bani și emoții și subliniază că multe decizii financiare nu sunt raționale, ci emoționale. În spatele multor cheltuieli impulsive se află nevoia de confort, validare sau evadare din stres. Problema este că satisfacția obținută este de scurtă durată, iar efectele pe termen lung sunt negative.

„O întrebare extraordinar de utilă este: ce îți cumperi de fapt când îți cumperi? Te bucuri un pic, dar te afectează pe termen lung. Este o chestiune de mentalitate și de cum ne trăim viața cu intenție. Poate ajungi la concluzia că mai degrabă dai niște bani pe niște sesiuni de terapie, să te lămurești ce problemă ai, încât să nu mai cheltui bani de nervi", recomandă expertul.

De aceea, educația financiară presupune și un proces de autocunoaștere. Nu este vorba doar despre controlul banilor, ci despre înțelegerea propriilor reacții și motivații.

„Educația financiară e arta de a trăi”, nu o materie de studiu

Poate cel mai provocator lucru pe care îl spune Corneliu Ionescu este că educația financiară nu se termină niciodată. Nu e un curs de o zi, nu e o aplicație de buget descărcată pe telefon și nu e o listă de sfaturi. E un proces continuu, care evoluează odată cu viața fiecăruia.

„Banii nu sunt altceva decât măsura lucrurilor pe care le facem. Ei sunt viața financiară, o transcriere în cifre a vieții noastre reale", explică Ionescu. Și tocmai de aceea, spune el, educația financiară nu poate fi separată de întrebările mai profunde despre cine ești și ce îți dorești.

Modelul său se bazează pe patru variabile fundamentale: ce ești dispus să faci pentru a câștiga bani, cum îi cheltuiești în raport cu obiectivele tale, ce active îți construiești și cum gestionezi datoriile. Împreună, acestea formează ceea ce el numește situație financiară personală, nu un document contabil, ci o imagine vie a alegerilor tale.

„Educația financiară este despre arta de a trăi. A avea o viață bună cu resurse limitate, să nu te pierzi în cheltuieli impulsive și să planifici dincolo de luna curentă sunt abilități de viață, nu contabilitate personală.”, sintetizează Corneliu Ionescu.

Bugetul familiei: prima socoteală pe care mulți nu și-au făcut-o niciodată

Ionescu mărturisește că se întâlnește frecvent cu oameni care nu știu cât câștigă lunar și, cu atât mai puțin, pe ce cheltuiesc acești bani.

„Primul pas, spune el, este unul foarte simplu: să pui pe hârtie ce bani intră și cât ies. Și de preferat să faci asta împreună cu partenerul de viață, pentru că banii de familie sunt o conversație de cuplu, nu un subiect tabu”

O greșeală comună este că oamenii pun cheltuielile curente în față și economisesc, dacă mai rămâne ceva. Corneliu Ionescu ne sfătuiește să inversăm ecuația: obiectivele pe termen lung trebuie să apară primele în buget, înainte de orice altceva. Altfel, economia rămâne mereu pe lista de intenții.

„Sunt oameni care nu știu câți bani câștigă și pe ce îi cheltuie. Actul de a pune pe hârtie este o activitate de planificare. Dacă punem cheltuielile în față, n-o să mai economisim niciodată”

Corneliu Ionescu susține că cele mai bune decizii financiare nu vin din frică sau din presiunea momentului, ci dintr-o perspectivă mai lungă și mai limpede.

Educația financiară nu înseamnă să trăiești cu mai puțin. Înseamnă să alegi cu mai multă intenție.

„Ideea este cum reușesc să mă bucur și să trăiesc și când am venituri mari, și când am venituri mai mici. Educația financiară este despre procesul nostru de devenire, despre cine suntem noi, în esență.” declară expertul în educație financiară pentru Adevărul despre bani.

Astfel, în vremuri de incertitudine economică, adevărata protecție nu vine doar din economii sau strategii, ci dintr-o mentalitate matură și conștientă. Pentru că, dincolo de cifre, educația financiară rămâne arta de a trăi.

Despre cum poți aplica în mod practic toate aceste sfaturi poți afla din episodul integral din podcastul Adevărul despre bani, realizat de Antoaneta Banu.