Opt activități creative pe care le poți face cu copiii în timpul săptămânii

După școală, copiii ajung acasă cu multă energie și cu dorința de a face ceva diferit. În multe familii, telefonul sau tableta rezolvă problema în zece secunde și tocmai de aceea e primul răspuns la îndemână pentru mulți părinți.

Există însă și alte variante. Unele durează zece minute, altele o după-amiază întreagă. Niciuna nu cere materiale speciale sau planuri elaborate. Cer doar puțină disponibilitate: și, uneori, curajul de a face lucruri ușor ridicole împreună.

Gătiți ceva simplu împreună

Bucătăria poate deveni rapid un loc de joacă. Un bol de fulgi de ovăz se pregătește în câteva minute și poate fi făcut împreună cu copiii.

Ovăzul poate fi amestecat cu nuci tocate, fructe uscate sau fulgi de ciocolată, iar cei mici pot ajuta la pregătirea ingredientelor și la așezarea lor în bol.

Se face repede. Iar când au ajutat la prepararea acestuia, copiii sunt de obicei mult mai curioși să guste.

Yoga în familie

După o zi de școală, câteva minute de mișcare pot schimba atmosfera din casă. Yoga este o variantă simplă, pe care o pot încerca și copiii, fără să devină un antrenament solicitant.

Nu aveți nevoie de echipament sau de pregătiri speciale. Un scurt video de pe YouTube este suficient pentru a încerca câteva exerciții de întindere și respirație.

În câteva minute, copiii își consumă energia și se mai destind.

Jucați cărți

Un pachet de cărți este suficient pentru un joc rapid în familie. Macao, de exemplu, se învață ușor și poate fi jucat fără probleme și de cei mai mici.

Puteți face din asta o mică tradiție: de fiecare dată altcineva alege jocul sau stabilește regulile. În timp, se strâng câteva jocuri de cărți preferate pe care le puteți juca oricând aveți câteva minute libere.

Faceți biscuiți împreună

Biscuiții sunt printre cele mai simple lucruri pe care le puteți pregăti acasă, iar cei mici pot participa fără dificultate.

Fulgii de ovăz pot fi amestecați cu nuci, fructe uscate sau bucăți de ciocolată, iar copiii pot ajuta la amestecarea compoziției și la formarea biscuiților înainte de a-i pune la cuptor.

La final, îi puteți împărți cu prietenii sau vecinii - un gest simplu care îi obișnuiește cu ideea de a oferi ceva făcut de ei.

O mică „vânătoare de obiecte” în parc

O plimbare devine mult mai interesantă pentru copii dacă este transformată într-un joc.

De exemplu, puteți să începeți o mică „vânătoare” de obiecte prin jur. Nu sunt necesare materiale speciale. Fiecare primește o listă scurtă cu lucruri pe care trebuie să le observe pe traseu: o floare, o pasăre, o frunză de o anumită culoare sau un câine.

Câștigă cel care găsește primul toate obiectele de pe listă. Jocul îi face pe copii mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor și transformă o plimbare obișnuită într-o experiență plăcută.

Karaoke în sufragerie

Nu e nevoie de echipamente speciale pentru o sesiune de karaoke. Un videoclip online cu versurile melodiei și puțin curaj sunt suficiente pentru a începe.

Fiecare își poate alege piesa preferată și poate cânta pe rând sau în duet. Dacă vreți să faceți lucrurile mai amuzante, puteți improviza și mici „costume” sau accesorii pentru fiecare melodie interpretată.

În câteva minute, sufrageria se transformă într-o scenă improvizată, iar atmosfera devine haioasă.

Colorați împreună

Coloratul este una dintre cele mai simple activități pe care copiii le pot face acasă. Îi ajută să își folosească imaginația și să își exerseze îndemânarea, iar pentru adulți poate fi, în același timp, un moment de relaxare.

Transformați curățenia în joc

Treburile casnice pot fi transformate ușor într-un joc.

De exemplu, strânsul lucrurilor din cameră poate deveni o mică provocare. Porniți un cronometru și vedeți cine reușește să adune obiectele de pe jos și să le pună la locul lor cel mai repede.

În câteva minute, camera este ordonată - iar copiii au senzația că au câștigat un joc, nu că au făcut treabă.