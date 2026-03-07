Adevărul Dezvoltare personală
De ce cumpărăm impulsiv online? Șase întrebări pe care să ni le punem înainte de a face orice achiziție

Publicat:

Deciziile de consum sunt rareori pur raționale. Deși principiile financiare sunt simple, comportamentul real de cumpărare este influențat constant de factori psihologici precum stresul, oboseala, presiunea socială sau impulsul emoțional.

cumpărături online
Sursă foto: Shutterstock

Achizițiile bazate pe dorință nu reprezintă, în sine, o problemă. Diferența o face intenția. Specialiștii în comportament financiar subliniază că un consum sănătos începe cu un mecanism simplu, dar esențial: o pauză deliberată înainte de cumpărare. Un moment scurt în care sunt evaluate contextul financiar, utilitatea reală a produsului și starea emoțională care declanșează decizia.

„Ce se întâmplă cu mine la nivel emoțional? Fac această achiziție din frustrare, stres sau disconfort? Sau pentru că proiectez, în mod nerealist, asupra produsului capacitatea de a-mi rezolva problemele?”, explică Aja Evans, psihoterapeut specializat în terapie financiară, pentru The Optimist Daily.

Înainte de finalizarea unei cumpărături, ea recomandă aplicarea unui filtru decizional simplu: câteva întrebări esențiale care pot separa intenția de impuls. Dacă răspunsul este afirmativ la oricare dintre ele, o reevaluare a motivelor poate preveni o decizie financiară regretabilă.

Bugetul este deja sub presiune?

Dacă o achiziție presupune folosirea banilor alocați cheltuielilor esențiale - locuință, alimente, transport sau obligații financiare curente - semnalul de risc este clar. Aceeași logică se aplică și în cazul economiilor sau al fondului de urgență.

O strategie sustenabilă nu presupune eliminarea cheltuielilor care aduc satisfacție, ci planificarea lor realistă. „Privarea excesivă este rareori o soluție viabilă pe termen lung”, este de părere Evans. Stabilirea unei marje dedicate cheltuielilor discreționare poate reduce semnificativ deciziile impulsive generate de frustrare sau stres financiar.

Încerci să compensezi o stare emoțională?

Cheltuielile impulsive sunt frecvent declanșate de factori emoționali, nu de necesități reale. Evans recomandă utilizarea cadrului HALT - un instrument simplu de autoevaluare: ești flămând, iritat, singur sau obosit?

Dacă dorința de a cumpăra este alimentată de una dintre aceste stări, soluția poate fi mult mai pragmatică decât pare: o pauză, o schimbare de context sau o formă rapidă de reset mental.

Deși achizițiile pot genera o satisfacție imediată, ele rareori adresează sursa emoțională care a declanșat impulsul.

Devine acest comportament recurent?

O achiziție ocazională nu reprezintă, în mod izolat, un motiv de îngrijorare. Frecvența, însă, poate schimba semnificativ dinamica deciziilor de consum.

Dacă obiceiul de a naviga prin magazine sau platforme online devine constant - chiar și în absența unei intenții clare de cumpărare - merită analizată motivația din spatele comportamentului. „Pentru mulți oameni, satisfacția nu provine din obiectul achiziționat, ci din procesul de căutare”, susține Aja Evans.

Identificarea acestui mecanism poate reduce semnificativ deciziile impulsive.

Achiziția este influențată de percepția socială?

Produsele premium, tehnologia de ultimă generație sau articolele de lux sunt adesea asociate cu o promisiune implicită de statut. Evaluarea critică nu vizează produsul în sine, ci motivația din spatele deciziei.

Citește și: Când banii devin o problemă de sănătate mintală și nu doar o grijă normală. Specialist: „Asta blochează orice formă de acțiune"

„În multe situații, obiectul capătă o semnificație simbolică”, completează ea. Dorința de cumpărare poate reflecta factori psihologici precum nevoia de validare, dorința de apartenență sau presiunea percepției sociale. Clarificarea acestor mecanisme poate preveni decizii de consum care răspund mai degrabă emoțiilor decât necesităților reale.

Ai evaluat în mod real opțiunile disponibile?

Dacă achiziția este justificată, etapa următoare constă într-o analiză comparativă. Verificarea prețurilor, consultarea recenziilor și examinarea alternativelor pot influența semnificativ calitatea deciziei finale.

„Prețul nu garantează performanța”, subliniază Brian Vines, jurnalist Consumer Reports, citat de The Optimist Daily. Un cost ridicat al unui produs nu echivalează automat cu o calitate net superioară, iar opțiunile mai accesibile nu sunt neapărat mai eficiente din perspectivă financiară pe termen lung. Accesarea experienței altor utilizatori poate reduce riscul unei achiziții regretabile.

Te satisface cu adevărat această alegere?

Deciziile de consum neinspirate nu sunt generate exclusiv de frecvență sau volum. În multe situații, riscul apare atunci când sunt acceptate alternative care nu corespund în mod real așteptărilor.

Atunci când produsul dorit nu este disponibil sau depășește limitele bugetare, alegerea rapidă a unei variante „aproximative” poate conduce la cheltuieli care nu livrează satisfacția anticipată. „Dacă nu este ceea ce îți dorești cu adevărat, renunțarea la achiziție poate fi cea mai eficientă opțiune”, explică Vines.

În numeroase contexte, amânarea unei achiziții reprezintă o decizie mai solidă decât acceptarea unui compromis care generează, în final, frustrare.

Cum ne influențează platformele online deciziile de cumpărare

Un studiu publicat în august 2025 în Journal of Management and Scientific Research, realizat de cercetători specializați în comportamentul consumatorilor, readuce în atenție un fenomen care a depășit de mult granițele magazinelor tradiționale: cumpărăturile impulsive. Dacă în retailul clasic acestea reprezentau între 30% și 50% din totalul vânzărilor, în mediul digital proporția este comparabilă - uneori chiar mai ridicată, susțin autorii.

Citește și: Relația noastră cu banii nu începe cu primul salariu. Psiholog: „Vine din povești vechi, transmise din generație în generație”

Mecanismul nu reflectă o simplă lipsă de disciplină, ci arhitectura deliberată a platformelor. Funcționalități precum infinite scroll, opțiunile de achiziție cu un singur click sau mesajele de tipul „doar 2 produse rămase în stoc” sunt concepute pentru a reduce timpul de reflecție și a stimula reacțiile emoționale. Cu cât fricțiunea dintre impuls și finalizarea plății este mai mică, cu atât spațiul deciziei raționale se restrânge.

Din perspectivă psihologică, studiul face referire la teoria dublului proces - System 1 versus System 2. În fața unui flash sale sau a unui stimul vizual puternic, System 1, rapid și emoțional, tinde să preia controlul, în timp ce System 2, responsabil de analiza deliberată, devine suprasolicitat. Fenomenul cunoscut drept oboseală decizională amplifică vulnerabilitatea la achiziții neplanificate. 

Cercetările citate în studiu sugerează că persoanele mai predispuse la stres, îngrijorare sau fluctuații emoționale pot fi mai vulnerabile la achiziții impulsive. De asemenea, cei care caută frecvent stimulare, noutate sau experiențe sociale pot manifesta o tendință similară. În schimb, autocontrolul și disciplina personală reduc semnificativ acest risc.

Stările emoționale negative - stresul, plictiseala, anxietatea - pot intensifica și mai mult comportamentul impulsiv. În acest context, algoritmii de recomandare și sistemele bazate pe inteligență artificială pot amplifica expunerea la stimuli comerciali exact în momentele de vulnerabilitate psihologică.

La nivel etic, studiul ridică o întrebare tot mai relevantă: unde se trasează linia dintre personalizare și influențare? Într-un ecosistem digital dominat de algoritmi și modele predictive, autonomia decizională a consumatorului devine din ce în ce mai negociabilă.

Mindset

Ghid de cumpărături

